Trápí vaše pokojovky bílá plíseň? Jak se jí snadno zbavit?

Chvilka nepozornosti a plíseň je na světě. Bílá plíseň na zemině v květináčích není nic neobvyklého nebo snad pro člověka nebezpečného, nicméně nikdo z nás si ji nechce doma pěstovat. Navíc pokojovkám může ublížit, a proto prostě nezbývá, než se jí zbavit.

Bílá plíseň v květináči

Plíseň se může objevit i v květináči. Bývá bílá a na tmavé zemině je dobře vidět. Neznamená to konec světa, ale určitě to není něco, co byste doma chtěli. Navíc se může ze zeminy rozšířit i na vaše pokojové rostliny a to už může způsobit větší problémy než jen nevzhledný bílý povlak na substrátu.

Plíseň se může objevit v květináče jakékoliv pokojovky. Zdroj: Shutterstock.com / Photographee.eu

Bílá plíseň nepředstavuje větší riziko

Dobrá zpráva je, že plíseň nepředstavuje žádné velké riziko. Stejně tak jako všude jinde, báječně se jí daří v nevětraném, vlhkém prostředí a květináč je právě díky tomu ideálním domovem pro různé druhy plísní. Pokud netrpíte alergiemi právě na plísně, pak bílá plíseň nijak výrazně neohrožuje vaše zdraví.

Předejeďte jednoduše bílé plísni

I když vás plíseň neohrožuje, může představovat problém pro vaši květinu. Konkrétní druh plísně je jen velmi těžké rozpoznat, a pokud by šlo například o častou plíseň šedou, pak se rozleze i na celou květinu a dál do okolí. Objevuje se u vás plíseň opakovaně? Změňte podmínky na konkrétním stanovišti a zabraňte zvýšené vlhkostí častým větráním, optimálním zaléváním bez hromadění vody v misce či pod ní, nechejte substrát proschnout a vystavte květinu slunečním paprskům.

Větrejte, předcházejte shromažďování vody v misce či pod ní a vystavte květiny slunci. Zdroj: Shutterstock.com / imnoom

Plíseň není těžké z květináče odstranit

Odstranění plísně z květináče není nic složitého. Bohatě postačí odstranit horní napadenou vrstvu. Během odstraňování několika milimetrů substrátu uvidíte, zda je plíseň prorostlá do celého balu, anebo je jen na povrchu. Odstraňte část, kde se plíseň objevuje. Pokud byla napadená jen horní vrstva, můžete po odstranění plísně místo posypat mletou skořicí, která působí dezinfekčně a pokud je to nutné doplnit novým substrátem. Počkejte několik dnů se zaléváním, abyste hned nepodpořili případné nové bujení plísně.

V případě, že byla napadena velká část kořenového balu, odstraňte veškeré plísní prorostlé zbytky zeminy i květináč a přesaďte rostlinu do nového substrátu i nádoby.

Pokud je napaden i kořenový bal, reději odstraňte veškerý substrát a vyměnte za nový. Zdroj: Stanislav71 / Shutterstock.com

Domácí postřik proti plísním

Abyste se ujistili, že se plíseň znovu neobjeví, můžete si na pokojovky připravit jednoduchý domácí postřik, který plíseň na květinách i květináči zahubí, ale rostlinám neublíží. Smíchejte dvě lžíce sody s jedním litrem vody a aplikujte na povrch rostliny, květináč či svrchní vrstvu zeminy.

