Darujte blízkým k Vánocům pokojovku: Tyhle jsou krásné a vhodné do každého bytu

V dnešní době panuje tzv. trend udržitelnosti. Ten nespí ani během vánočních svátků. Udělejte svým blízkým radost netradičním dárkem, který vydrží i několik let. Darujte pokojovku.

Není nic více osvěžujícího, než koukat do zeleně. Různé studie potvrdily, že pobyt v přírodě zlepšuje jak fyzické, tak především psychické zdraví. Ani pokojové rostliny nezůstávají pozadu. Japonští vědci v roce 2015 zjistili, že „aktivní interakce s pokojovými rostlinami může snížit fyziologický a psychický stres. Toho je dosaženo potlačením aktivity sympatického nervového systému a diastolického krevního tlaku a podporou uklidňujících a přirozených pocitů." Pokojovky jsou tedy ideálním dárkem nejen na Vánoce.

Pokojovky - dárek

Pokud chcete obdarovat krásnou a svěží pokojovou rostlinou svoji tchyni, kolegyni nebo kamarádku, je dobré vědět, zda má k pěstování vztah. Společně s rostlinou také můžete na pěkný papír napsat přání a vytisknout základní pokyny k péči, aby vaši blízcí nemuseli ihned sedat k internetu a hledat, jak se o nový dárek postarat.

Japonští vědci v roce 2015 zjistili, že „aktivní interakce s pokojovými rostlinami může snížit fyziologický a psychický stres. Zdroj: Dragana Gordic / Shutterstock

Pokojovky pro zapomnětlivé

Lidé pociťují potřebu obklopit se zelení, avšak mnoho z nich ocení především rostliny, na jaké mohou sem tam zapomenout. Jaké pokojovky vybrat těm, kteří preferují nenáročnost?

Tchynin jazyk

Touto krásnou pokojovkou můžete obdarovat nejen tchyni, ale také kamarádku nebo bratra. V zahradnictví ji najdete pod názvem tenura páskatá. Je to houževnatá rostlina s dekorativními, do nebe vyčnívajícími listy světle zelené barvy, jež jsou často žlutě lemované. Ocení slunná až polostinná stanoviště, ale také tmavé místo. Jen kresba na listech nebude tak výrazná. Zálivku potřebuje jen mírnou. V zimě ji stačí zalévat jednou až dvakrát do měsíce.

Juka

Juka také patří k nenáročným pokojovkám. Daří se jí jak na plném slunci, tak také na tmavším stanovišti. V létě ji zalévejte mírně a v zimě jen málo. Své majitele potěší svěžími listy, které vytvářejí růžice. Některé druhy, jako třeba juka vláknitá, snesou i venkovní mráz.

Lopatkovec

Tato rostlina je nejen nenáročná, ale také nezvykle dekorativní. Pyšní se zajímavým a exotickým květenstvím. V létě se lopatkovci daří v polostínu, v zimě naopak ocení dostatek světla. Zalévejte ho maximálně jednou týdně. Dejte si však pozor, aby substrát zcela nevyschnul.

Vánoční rostliny

Skvělým vánočním dárkem mohou být pokojovky, které patří mezi rostlinné symboly Vánoc. Ty se pyšní barevnými květy a svěžími listy.

Vánoční kaktus

Tato rostlina kvete v bílé, žluté, růžové, červené a fialové barvě. Má ploché články stonku, které jsou zelené a zubaté. Většinou ho koupíte již kvetoucí nebo s pupeny. Dejte si však pozor, vánoční kaktus nemá rád změny. Proto ho nejlépe pořiďte těsně před Štědrým dnem. I když se jedná o kaktus, ocení spíše polostinné místo na okně orientovaném na sever. V době květu zalévejte přibližně každý týden.

Hvězdník

Hvězdník je zajímavý svými květy připomínající lilie. Pěstování hvězdníku není nikterak náročné. Snáší dobře suchý vzduch, takže se hodí do vytopených bytů. V období květu je vhodné rostlinu zalévat každý týden. Poznáte to tak, že je substrát suchý do hloubky 1-2 cm. Po odkvětu květy i se stvolem odstřihněte a rostlinu přihnojte. Nyní barevné trychtýře nahradí svěže zelené štíhlé listy.

Léčivé pokojovky

Skvělým dárkem dva v jednom - to jsou pokojové rostliny, které nejen pěkně vypadají, ale také mají léčivé schopnosti. Jaké vybrat?

Aloe vera

Aloe vera patří mezi královny léčivých pokojových rostlin. Je nenáročná na péči. Ocení okenní parapet orientovaný na jih s plným sluncem nebo polostínem. Postačí jí malé množství závlahy. Aloe vera je známá pro svůj gel, jež má významné protizánětlivé a antibakteriální účinky. Nejčastěji se využívá při ošetření popálenin a malých řezných ran. Stačí, když odřežete kousek listu, přeříznete ho napůl, necháte vytéct šťávu, gel vydloubnete lžící a potřete si jím poranění.

Angínovník čínský

Netradiční rostlina kvete během léta výraznými květy. V zimě zase oceníte její listy. Konečky mladých listů se žvýkají, pokud vás trápí kašel, zahlenění nebo onemocnění hlasivek. Na pěstování je angínovník nenáročný. Stačí mu dostatek světla, přiměřená závlaha a přihnojení od jara do podzimu.

Doma se může hodit i angínovník. Zdroj: Beverly Tidwell / Shutterstock.com

Blahovičník Gunnův nebo citrónový

Jde o nejvoňavější druhy eukalyptu, kterým nevadí suchý vzduch panelových bytů. Přes zimu ocení chladnější místnost a minimální zálivku. V teplých měsících dobře snáší letnění. Blahovičník zalévejte až po proschnutí substrátu. Jeho pronikavá vůně usnadňuje dýchání a navozuje příjemné pocity uvolnění. Neužívejte ho však vnitřně. Při nachlazení odřízněte pár listů, zalijte je horkou vodou a inhalujte.

Zdroj: www.prozeny.blesk.cz, www.ceskestavby.cz, www.bylinkyprovsechny.cz, www.abecedazahrady.dama.cz