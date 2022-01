Pokojovky do tmavých koutů. Tyto jsou nejkrásnější a nejodolnější!

Nachází se u vás v domácnosti kout, kam nedopadá moc denního světla, ale potřebovalo by to tam trošku oživit? Sáhněte po krasavicích uvedených v článku a chybu rozhodně neuděláte!

Zjistili jste, že v tom pravém tmavším rohu pokoje něco chybí. Po chvilce přemýšlení si uvědomíte, že by to tam slušelo nějaké květeně! Ale není tam dvakrát moc světla… „Tak to asi nevyjde.“ říkáte si. Než začnete dumat o něčem dalším, co jiného dekoračního byste do rohu mohli nainstalovat, sedněte si a přečtěte si náš článek. Protože na konci zjistíte, že už vlastně přemýšlet vůbec nemusíte.

Zamiokulkas

Moderní květina, na kterou často narazíte třeba v kancelářích. Zálivkou jednou do týdne nic nezkazíte. Nedávejte jí do příliš velkého chladu a průvanu, neboť pokud nastydne, na stoncích se objeví černé skvrnky.

Zamiokulkas byl původně rostlinou známou z kanceláří, jeho půvab jej dovedl i do domácností. Zdroj: Shutterstock.com / Photology1971

Netík

Kapradina s tmavě zelenými listy je nenáročná i co se teploty týká. Snese od 10 °C až do 24 °C a roste jako z vody. Co opravdu nemá netík rád, logicky, je suchý vzduch. Na vlhkost vzduchu je velice přecitlivělý. Nepřehánějte to ani s hnojením, v době růstu mu postačí přilepšit jednou za měsíc slabým hnojivem. Netík je neskutečně zajímavá a krásná rostlina, ale jeho pěstování nepatří zrovna k nejjednodušším.

Kapradiny jsou náročné na vlhkost vzduchu. Zdroj: COULANGES / Shutterstock

Voděnka

Nenáročná rostlinka, která mnoho lidí nenadchne, což je velká škoda. Parádu udělá na podstavci, aby vynikly dlouhé šlahouny s listy. Vybrat si lze z mnoha odrůd. Snadno se pěstuje, perfektně se rozmnožuje a netrpí na škůdce. Není to ideální kombinace? Navíc je vhodná i k pěstování v kodedamě nebo jen tak ve váze s vodou.

Voděnka, Tradescantia zebrina, vynikne v závěsném květináči. Zdroj: Pia Violeta Pasat / Shutterstock.com

Zelenec

Taková domácí klasika, která nesmí chybět ani v žádné sborovně ve škole. Chlorophytum totiž zvládá slunce i temnější části místnosti. Zelenec je i pro zapomnětlivce, kteří mají děravou hlavu a zapomenout občas rostlinu zalít, ta jim to totiž vcelku lehce odpustí.

Zelenec - domácí klasika. Zdroj: Bozhena Melnyk / Shutterstock.com

Kalatea

Příbuzná marant, která má krásnou kresbu listů, proto se stává čím dál více vyhledávanou pokojovkou, která s klidem zvládá i stinná místa v bytě. Naopak nesnáší přímé slunce! Pokud ji dáte do moc velkého temna, nebudou listy tak výrazně vybarvené. Substrát udržujte mírně vlhký a nevystavujte kalteu průvanu.

Kalátea (Calathea makoyana) Zdroj: Shutetrstock.com / Federico Quevedo

Kořenokvětka

„Domácí štěstí“ je nenáročná pokojová květina, kterou musíte jen zalévat, nic víc od vás chtít nebude. V domácích podmínkách se květu nedočkáte, ale u těchto podlouhlých ladných listů snad ani květ není třeba. Ve své domovině je součástí lesního podrostu, tím pádem skvěle snáší nedostatek světla, dokonce ustojí i mírný průvan!

Kořenokvětky bývají drahé, ale vydrží vám dlouhá léta Zdroj: Shutterstock.com / Iakov Filimonov

Lopatkovec

Toulcovka potřebuje dostatek světla ke kvetení, ale pokud vám nevadí, že vás bude obšťastňovat pouze zelenými listy, můžete jí umístit i do polostínu. Lopatkovec je jednou z nejlepších čističek vzduchu, domácnost zbaví škodlivých látek, takže by doma neměl rozhodně chybět. Substrát nenechávejte příliš mokrý, ani příliš suchý. V létě zalévejte dvakrát týdně, v zimě stačí jedenkrát. Hnojení nevyžaduje.

Lopatkovec je filtrační přeborník. Zdroj: Shutterstock.com / Matagonca

Alokázie

Mladé rostliny alokázie zvládají stín také dobře. Pyšní se velkými listy, které mají světle zelenou barvu. Čím je rostlina starší, tím více se listy vybarvují do úchvatných ornamentů. Substrát by neměl vyschnout, ale ani být neustále přemokřený. Opět tu platí „zlatý střed“.

Zdroje: abecedazahrady.dama.cz, primanapady.cz, www.prozeny.cz