Tyhle pokojovky přežijí v suchém bytě v paneláku a jsou téměř bezúdržbové

Milujete tropické rostliny, ale myslíte si, že do vašeho suchého bytu se nehodí? Nezoufejte a vyberte správně! Suché byty milují, jsou nenáročné a ta exotická krása! Nebojte se sukulentů, ani květoucích pichlavých či tučnolistých krásek. Pokojovek do suchého bytu je spousta!

Pokojovky pro začátečníky i pokročilé

Milujete květiny anebo toužíte začít s pěstováním, ale váš byt je příliš suchý? To vůbec ničemu nevadí. Anebo ano, vadí. Ale jen těm květinám, které vyžadují vysokou vzdušnou vlhkost. Pořiďte si pokojovky, kterým to naopak vyhovuje a budete mít napůl vyhráno.

Není duléžité, jak skvělé máte zkušenosti. Neztrácejte energii pipláním se s roslinami, které u vás prostě nemají dobré podmínky. Nebojte se, vůbec se nemusíte omezovat jen na kaktusy, i když nutno dodat, že některé jsou nádherné a vyžadují také jen minimální péči. Tak proč to nezkusit?

Do suchého bytu patří i kvetoucí pokojovky

Vyzkoušejte třeba pryšce. Tento druh rostlin je neobyčejně bohatě zastoupený, nicméně do bytu se báječně hodí takzvaná „trnová koruna“ čili Euphorbia milli. Jsou to rostliny se silnějšími větvičkami, které jsou plné tvrdých a poměrně velkých trnů. Název vznikl z domněnky, že právě tato rostlina posloužila k výrobě Ježíšovy trnové koruny.

Pryšce krásně kvetou

Pryšce jsou sice pichlavé, na druhou stranu ale mají krásné jednoduché a poměrně velké květy, které přecházejí od typické rudé přes růžovou až ke světle zelenkavé. Jsou to vděčné rostliny nenáročné na půdu, která musí být dobře propustná. Pryšce sice nepohrdnou častou zálivkou, ale velmi dobře zvládají i období sucha.

Velmi krásné jsou varianty s drobnými kvítky, na které můžete v zahradnictví také někdy narazit.

Kalanchoe ve všech barvách

Kalanchoe je jednou s nejvitálnějších rostlin. Je to právě takový nezmar, který poroste i v písku, ale ani půdou nepohrdne. I na přímém slunci se jí daří a ještě z toho radostí vykvete.

Kalanchoe čili kolopejka má různobarevné květy v podstatě všech barev. Někdy jsou k vidění i varianty s lístky lemovanými bílým okrajem. Je to sukulent, který nesnáší přemokření, proto se ujistěte, že voda může vždy odtéct.

Pokojovky zajímavé listem a vzrůstem

K nenáročným pokojovkám, kterým suchý vzduch nevadí, patří určitě také aloe, ale není to zrovna květina kdovíjak zdobná. Na druhou stranu, můžete také vybrat méně obvyklé varianty, které například rostou do spirály, a to už je lepší podívaná.

Tlustice může být nádherná rostlina a také stejně jako všechny předešlé sice dobrou zálivkou nepohrdne, ale v žádném případě netouží po přemokření. Také tlustice odolává dobře nedostatku vody a krom typických vejčitých lístků je v zahradnictvích k mání také varianta s listy trubičkovitými, které vypadají jako „uši mimozemšťana“. To zní možná zvláštně, ale počkejte, až je uvidíte.

Tchýnin jazyk je také sukulent a absolutně nenáročný. Tchýnin jazyk bude raději měsíc na suchu než den ve vodě. Je to rostlina, která zdobí různým vzrůstem i barevností a žíháním listů.

Nezavrhujte kaktusy

A v neposlední řadě jsou tu kaktusy. Nedívejte se na ně přes prsty. Kaktusů je ohromné množství, jsou to nenáročné pokojovky a budete mít možnost vybrat si malé i velké, různého vzrůstu a struktury. Nutno dodat, že vás potěší i květem, a navíc jsou některé úplně nepichlavé.