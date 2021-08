Jaké pokojovky se hodí do tmavých a vlhkých bytů? Tyto si tam budou lebedit

Toužíte po tom, aby váš byt nebo domek ožil pokojovkami, ale chybí vám světlo? Nebojte se. I pro zdánlivě tmavý a vlhký interiér jsou vhodné mnohé tropické květiny. Divíte se? Tak si představte prales!

Pokojovky jsou právě ty rostliny, které by venku v našich podmínkách nevydržely. Důvodů je mnoho, nejde vždy jen o maximální či minimální teploty.

Z džungle do bytu

Proč připomínám prales? Deštný prales, nebo chcete-li džungle, není žádná prosvětlená louka. Právě rostliny z tropických, na zeleň bohatých oblastí, kde porost sestává z několika úrovní, jsou vlhko i stínomilné. Navíc nebývají ani náročné na zálivku, jelikož často přežívají jen v ohbí větví jiných stromů nebo v půdě pod mnohonásobě většími stromy a rostlinami, jež se nad nimi rozpínají jako deštník. A ještě něco. Jsou neobyčejně zajímavé a exotické.

Bromélie mají úžasné květy. Zdroj: Profimedia

Pokojovka extravagantní listem i květem

Bromélie jsou báječné. Vlastně toho chtějí jen velmi málo. Pokud možno stálou teplotu a v žádném případě nechtějí stát ve vodě. Přebytečná zálivka musí vždy odtéct. Moje prababička zalévala bromélie vždy do kalicha ve středu listů. Může se zdát, že je to jen troška, ale přesně tolik je potřeba, aby se zemina jen mírně svlažila, tak jak to má bromélie ráda.

Parožnatka a jiné kapradiny jsou všechny jedinečné

Nádherně bizardní parožnatka je kapradina. Jako každá kapradina snáší velmi dobře polostín až rozptýlené světlo. Vyžaduje vyšší vzdušnou vlhkost, proto by se mohla výborně hodit do koupelny. Kapradinám se daří také v chodbách a atriích, kde budou nerušeně zdobit jako impozantní solitéry.

Absolutně nenáročná, ale živá

Tilandsie neboli kykatka je naprosto neuvěřitelná rostlina. Kořeny má tyto rostlina jen k zakotvení, veškeré živiny získává jen ze vzdušné vlhkosti. Prostě ji ani nezalévejte. Může být součástí zdánlivě suchého aranžmá. Často je umisťována do mušlí nebo škeblí zavěšených na nitce. Ve stínu je zelená, ale na sluníčku ztmavne.

Tilandsie (Tillandsia) se dají pěstovat velmi jednoduše, například připevněné k samorostu. Zdroj: Todd Boland / Shutterstock.com

Tmavý kout ozvláštní filodendron i monstera

Filodendron a monstera jsou obě z čeledi áronovité a také obě zdobí listem a velkým vzrůstem. Jsou to nenáročné rostliny, které výborně snáší stinná místa. Mají rády vlhko, ale vydrží i prosychání. Mohou tvořit mohutné trsy, ale liánovité větve monstery lze natáhnout i podél stěn, i když rostlina sama není popínavá.

Monstera skvostná patří ve svém přirozeném prostředí k obřím liánám. Zdroj: Aleksandra H. Kossowska / Shutterstock.com

Anturium neboli toulitka je náročnější, ale nádherná

Anturie, jak se jim hovorově říká, jsou díky svým květům nepřehlédnutelné. Jejich nádherné pevné výrazně rudé květy jsou patrně nejdéle kvetoucími. Anturie jsou náročnější, protože vyžadují stálou teplotu i vlhkost. Proto je vhodný opravdu schovaný kout, kde není radiátor nebo okno.

