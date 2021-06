NASA sestavila žebříček pokojovek, které filtrují vzduch: Která zvítězila?

Současný způsob života nás bohužel uzavírá na převážnou část dne do interiérů v zaměstnání či doma. Tedy v případě, že se nejedná zrovna o volný den nebo víkend. Vzhledem k tomu je důležité udržovat v interiérech vysokou kvalitu a čistotu vzduchu, což našemu tělu neskutečně prospívá. A víte, co může báječně přispět a pomoci? Obyčejné pokojové květiny. Znečištěné prostředí je totiž v současné době dost veliký problém. Podle výzkumů NASA mají některé rostliny skvělé předpoklady k čištění vzduchu. Zajímá vás, které to jsou?

Zdroj: ceskozdrave.cz, www.nazeleno.cz, www2.epochtimes.cz

Květiny a rostliny si do svých domovů pořizujeme hlavně proto, aby zkrášlily prostředí, kde trávíme nejvíce času a bylo nám tam příjemně. NASA doporučuje, aby v prostorech byla na každých 10 m čtverečních umístěna aspoň jedna účinná pokojová rostlina. Kromě toho, že uvolňují kyslík, některé z nich také významně eliminují škodliviny ve vzduchu, jako jsou například benzen, formaldehyd a trichlorethylen.

Nenáročné pokojové květiny, které čistí vzduch a zároveň je dokáže pěstovat každý

V případě, že umístíte lopatkovec do ložnice, bude se vám skvěle spát. Zdroj: Tana888 / Shutterstock.com

Lopatkovec (Spathiphyllum)

Elegantní a půvabná pokojová květina, kterou NASA označil za nejúčinnějšího čističe vzduchu. Původem tropická květina, která dokáže eliminovat z ovzduší benzen, formaldehyd, trichlorethylen, xylen, toluen a amoniak. V případě, že ho umístíte do ložnice, bude se vám skvěle spát.

Chryzantéma (Chrysanthemum)

Nenáročná květina, které se často říká listopadka zahradní. Je jednou z rostlin, kterou NASA vyzdvihl jako pročišťovacího špiona, který zvládne zničit všechno od čpavku přes benzen až po formaldehyd. Přitom nevyžaduje velkou údržbu a je k dostání všude za poměrně nízkou cenu.

Dracéna (Dracaena)

Nádherná tropická rostlina pocházející z Madagaskaru, která umí odstranit trichlorethylen, výtečně likviduje benzen, xylen a formaldehyd.

Dracéna (Dracaena) umí odstranit trichlorethylen, výtečně likviduje benzen, xylen a formaldehyd. Zdroj: Profimedia.cz

Tchýnin jazyk (Dracaena trifasciata)

Podle čínské kultury předává tato květina jeho pěstiteli osm cností: dlouhý život, prosperitu, inteligenci, krásu, umění, poezii, zdraví a sílu. I přes svou jedovatost má obrovské plus, protože patří k těm nejlepším čističům vzduchu. Umí z něj odfiltrovat běžné domácí toxiny, jako je formaldehyd, trichlorethylen a benzen. Tchýnin jazyk můžete mít přímo v ložnici, na rozdíl od většiny pokojovek totiž v noci přijímá oxid uhličitý a vypouští kyslík.

Břečťan (Hedera)

Mezi výhody břečťanu patří rychlý růst a schopnost čistit vzduch od škodlivých látek včetně cigaretového kouře i chemikálií uvolňovaných z nábytku, podlah a koberců.

Bambusová palma (Rhapis excelsa)

Původem je z jižní Číny a Tchaj-wanu a skvěle si poradí především s amoniakem.

Šplhavnice zlatá (Epipremnum aureum) nechybí skoro v žádné domácnosti. Zdroj: Profimedia.cz

Šplhavnice zlatá (Epipremnum aureum)

Liána s tmavě zelenými listy, která nechybí skoro v žádné domácnosti a umí se skvěle poprat především s nikotinem a oxidem uhelnatým, takže je opět doporučováno mít ji v ložnici.

Péče o žádnou z těchto květin není vůbec náročná, spíš naopak. Vyžadují jen pravidelnou zálivku a dostatek místa. Takže nezbývá, než vám popřát skvělé a pravidelné dýchání čistého vzduchu.