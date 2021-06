Seznam pokojovek, které mohou škodit dětem, a neměly by být v jejich blízkosti

Květiny v našich domácnostech dekorativně zkrášlují a zútulňují prostor, ve kterém trávíme nejvíce času. A nejen to! Zlepšují kvalitu života, protože snižují množství nečistot a škodlivin v ovzduší a zároveň zvyšují vlhkost vzduchu. Přítomnost rostlin a zeleně je důležitá a přínosná i pro děti, protože působí blahodárně a uklidňujícím způsobem na lidskou psychiku. A překvapivě? Má i výchovný význam, protože učí děti pravidelné péči. Kytky o sobě dají okamžitě vědět, když se o ně správně nestaráte.

Jak vybrat vhodné druhy rostlin do dětského pokoje

Některým druhům pokojových květin je lépe se vyhnout, protože by v dětském pokoji mohly nadělat více škody než užitku. Obzvlášť v případě malých dětí, které jsou neobyčejně zvídavé a snaží se vše ochutnat. Vždy je nutné zohlednit nejenom správný výběr druhu, ale i věk dítěte.

Které pokojové květiny mohou škodit

Tchynin jazyk může způsobit vyvolá nevolnost, průjem, bolesti hlavy a břicha nebo zvracení. Zdroj: Profimedia.cz

Tchynin jazyk

Je to sice oblíbená a velmi nenáročná květina, ale jakmile by jí vaše dítě okusilo, vyvolá nevolnost, průjem, bolesti hlavy a břicha nebo zvracení. Zároveň se jedná o nevhodnou rostlinu pro nervově labilní jedince, protože vypouští do vzduchu alkaloid.

Azalka

Známá je jako rododendron nebo pěnišník, který je jedovatý a mohl by po požití způsobit zažívací poruchy. Do dětského pokoje je tedy naprosto nevhodná.

Prvosenka číškovitá

Většina prvosenek je mírně jedovatá. Kdyby je vaše dítě olízlo či nechtě vzalo do úst, mohlo by zvracet, mít průjem nebo kašel. Ještě k tomu obsahuje promin, který při kontaktu vyvolá alergické reakce jako vyrážky, puchýře nebo svědění.

Vánoční hvězda

Obsahuje srdeční glykosidy s vysokou toxicitou, které jsou velmi nebezpečné. Mohou být příčinou srdeční arytmie a silných křečí. U malých dětí by mohli způsobit i smrt. Přestože nám tato rostlina dělá příjemnou atmosféru na vánoční tabuli, do dětského pokoje určitě nepatří, protože je ko-karcinogenní.

Olenadr obecný

Možná ho znáte pod názvem Bobkovice a jedná se opět o nesmírně nebezpečnou pokojovou rostlinu. Srdeční glykosidy v ní obsažené jsou vysoce toxické a způsobují vlastně stejná nebezpečí jako zmíněná vánoční hvězda.

Pryšec běložilný

Obsahuje toxické latexové mléko, které při potřísnění kůže vyvolává dermatitidy a v případě, že se dostane do očí, hrozí závažné oční problémy až oslepnutí. Požití vyvolává zvracení, průjem, koliku, delirium a silné křeče. Patří také mezi ko-karcinogeny a při dlouhodobém působení zvyšují riziko vzniku rakoviny.

Mramornatka

Určitě ji znáte i pod názvem Diefenbachie skvrnitá. Dříve byla častou dekorací téměř v každé škole, což nebylo úplně ideální. Obsahuje totiž nebezpečné alkaloidy, saponiny a šťavelany. Kontakt těchto látek s kůží nebo očima vyvolává pálení, zánět, vyrážku a je a může způsobit i poškození očí. Jakmile by tuto rostlinu dalo dítě do pusy, mohlo by silně zvracet, poškodit si hlasivky a ledviny, trpět křečemi a přiotrávit se.

Brambořík obsahuje saponiny, ale má silně jedovaté především hlízy. Zdroj: Profimedia.cz

Brambořík

Nejenže obsahuje saponiny, ale má silně jedovaté především hlízy. Kdyby si s nimi dítě potřísnilo pokožku, mělo by nepříjemnou dermatitidu. Po požití by zvracelo, nebo mělo průjem a křeče. U těhotných žen by mohl nastat i potrat.

Řemenatka

Přestože vypadá tato květina nesmírně křehce, její účinky vyvolávají podráždění sliznic, silné slinění, zvracení a průjem. Alkaloidy, které rostlina obsahuje, mohou vyvolat i ochrnutí a celkový kolaps lidského organismu.

Kroton pestrý

Většinou je známý pod lidovým názvem Podivec pestrý. Obsahuje velký podíl bezbarvého latexu, který je silně toxický pro všechny živé organismy. Příznakem otravy po požití je zvracení, pálení v dutině ústní a průjem. Potřísnění pokožky způsobuje různé ekzémové reakce.