Které pokojovky byste rozhodně neměli mít v ložnici a proč?

Rostliny v ložnici. To je hojně diskutované téma. Říká se, že pokojovky v noci „kradou" kyslík nebo mění energii okolí. Co je na tom pravdy a jaké rostliny rozhodně do ložnice nepatří?

Pokojové rostliny mají pozitivní vliv na naši náladu i osobní pohodu. Pohled do zeleně jednoduše uklidňuje a barevné květy přinášejí radost. Navíc pokojovky fungují jako přírodní zvlhčovače vzduchu a podle NASA existují i druhy, jež čistí vzduch od škodlivých chemikálií. Patří ale rostliny i do ložnice?

Rostliny v noci

Jak víte, ve dne v rostlinách probíhá proces fotosyntézy. Spotřebovávají oxid uhličitý, vodu a světelnou energii a produkují glukózu a kyslík, který dýcháme. V noci se tento proces otáčí. Toto zjištění vyděsilo i velké milovníky pokojovek a mezi lidmi se začal šířit mýtus, že rostliny v ložnici mohou způsobit smrt udušením.

Bez fotosyntézy by na Zemi nebyl život. Zdroj: Leonid Ikan / Shutterstock.com

Zloději kyslíku

Cítili jste se někdy ve školní třídě nebo v zasedací místnosti ospalí? Na vlastní kůži jste zjistili, co může způsobit vysoká koncentrace CO 2 ve vzduchu. I během noci spotřebováváme kyslík a místnost zaplňujeme oxidem uhličitým. Na jeho zvýšenou koncetraci tělo ve spánku reaguje reflexem, projevujícím se krátkými a častými nádechy, pohybem hlavy nebo celého těla. Nemusíte se ale bát. Mozek množství tohoto plynu reguluje přímo ve vašem krevním oběhu. Navíc množství CO 2 uvolňované v noci rostlinami je menší než to, které produkuje spící člověk, s nímž sdílíte pokoj.

Rostliny v ložnici a Feng-Shui

Podle čínského učení Feng-Shui by měl být v ložnici pořádek. Nedoporučuje se uskladňovat věci uvnitř postele, neměla by tam být elektronika, cvičební nástroje nebo třeba pracovní kout. Vzdát byste se měli i květin. Podle tohoto starodávného učení mají totiž vzestupnou a expanzivní energii. Ta není v ložnici, která slouží k uklidnění a odpočinku, žádaná. Pokud byste si tam přesto nějakou rostlinu chtěli dát, Feng-Shui doporučuje takovou, která podporuje zamilovanost, například orchidej.

Podle čínského učení Feng-Shui by měl být v ložnici pořádek. Zdroj: Photographee.eu / Shutterstock.com

Pokojovky nevhodné do ložnice

Z racionálního hlediska byste neměli mít v ložnici takové pokojovky, které způsobují bolest hlavy nebo alergické reakce. Vyhněte se tedy bohatě kvetoucím a příliš aromatickým rostlinám. Preferujte listy namísto květů, které zvyšují riziko alergií. I když je představa kvetoucí levandule na nočním stolku romantická, zvažte, zda intenzivní vůně byliny nebude příliš rušivá. Především tehdy, pokud na noc zavíráte dveře ložnice. Trpíte-li astmatem nebo máte ekzém, rostliny rozhodně nepěstujte v zemině. Půda v interiéru totiž často plesniví. Skvělou alternativou je hydroponie. Do ložnice nepatří ani jedovaté pokojovky, které mohou lákat děti nebo domácí mazlíčky. Posledním důležitým faktorem je péče o rostliny a pravidelné odstraňování prachu z jejich listů.

