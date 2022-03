Některé pokojovky dokáží zlikvidovat plíseň v bytě. Které to jsou?

Živé rostliny v bytě dělají vždy příjemnou oázu a není nutné je pěstovat jen pro okrasu. Některé pokojovky totiž mohou nabídnout i něco navíc. Co to je? Dá se říct, že dost velké výhody pro naše zdraví. Umějí ze vzduchu odstranit nebezpečnou plíseň, škodlivé látky i přebytečnou vlhkost.

Mnoho z nás tráví v současné době většinu času uvnitř interiéru. Kromě domova pobývají malé děti ve školce, větší ve škole a my dospělí v práci. A uvnitř mnoha místností se bohužel často vyskytují i látky, které mohou poškozovat lidské zdraví a jsou pro naše tělo nebezpečné. Mohou vám však pomoci některé rostliny, které tyto látky dokonale absorbují. Bylo dokázáno, že přidáním jedné rostliny v květináči do místnosti, se sníží množství nežádoucích částic ve vzduchu.

Jak pokojové rostliny čistí vzduch?

Rostliny absorbují část částic ze vzduchu ve stejnou dobu, kdy vyloučí oxid uhličitý, který je pak zpracován na kyslík prostřednictvím fotosyntézy. Mikroorganismy spojené s rostlinami jsou přítomny v zemině a jsou také hodně zodpovědné za čisticí účinek. A bonus? Kromě kvalitnějšího vzduchu, jsou živé rostliny zdrojem radosti a dobré nálady. Mnohé výzkumy dokládají, že v místnostech s rostlinami jsou lidé mnohem víc pozitivně naladění, nemají zbytečně vysoký tlak a nejsou pod vlivem stresu. A navíc? Květiny u lidí přispívají k větší pozornosti a snižují mentální únavu.

Levandule je nejlepší eliminátor plísní

Levandule lékařská (Lavandula angustifolia) je nejen nádherná okrasná trvalka, ale zároveň i léčivá rostlina. To o ní ví skoro každý. Ale víte, že má i další pozitivní vlastnosti? Skvěle vás zbaví stresu, protože její aroma nadmíru uklidňuje. Když si ji dáte do ložnice, věřte, že se vám bude mnohem lépe spát. A má i další bonusy! Umí bezvadně čistit vzduch a uvolňuje do něj éterické silice s léčebným účinkem.

Tchýnin jazyk je prvotřídní čistič

Chcete pořídit nenáročnou čističku vzduchu? Vsaďte na tchýnin jazyk (Sansevieria trifasciata) nebo podobné druhy. A jestli nemáte slunný byt, tak to je květina přesně pro vás, protože miluje stinná místa. Většina pokojovek přeměňuje oxid uhličitý na kyslík pouze ve dne, ovšem v tomto případě budete mít doma prostě květinového super hrdinu. Sansevieria totiž dokáže tuto přeměnu i době, kdy nemá dostatek světla, tedy i v noci. A jako bonus také čistí vzduch. Je to prostě bezva společník nejen do ložnice, ale i do dětského pokoje nebo i do pracovny, kde se věnujete svým činnostem dlouho do noci.

Lopatkovec ničí škodliviny a dá vám kyslík

Lopatkovec (Spathiphyllum) by měl být v každé domácnosti. Za prvé je atraktivní, za druhé nenáročný a za třetí užitečný. Jeho velké listy dokážou ze vzduchu vyfiltrovat neskutečně velké množství škodlivin, a nic moc od vás k životu nepotřebuje. Daří se jí takřka kdekoliv. Velice se hodí i pro pěstitele, kteří to s péčí moc nepřehánějí. Postačí jí občas zalít, o což si dokáže i sama říct svěšením listů. Hodí se také do prostor, kde spíte. Nejenže vzduch čistí, ale umí jej i zvlhčovat. A dokonale během noci likviduje oxid uhličitý a mnohé alergeny. Nejvíce zbožňuje plísně a produkty roztočů, které ztěžují během spánku kvalitní dýchání.

Jasmín krásně voní a likviduje nečistoty

Jasmín pravý (Jasminum officinale) je skvělý likvidátor těkavých látek, které se uvolňují do vzduchu z nábytku a značně poškozují zdraví. Špatně se vám spí? Jasmín vám bude ukolébavkou, protože velmi pozitivně ovlivňuje a zlepšuje poruchy spánku. Díky mnoha výzkumům bylo zjištěno, že jeho vůně má vliv na neurotransmitery v těle a účinně působí jako valium. Je to vynikající rostlina, která se báječně hodí do ložnice, protože budete spát nejen hlubokým, ale i uklidňujícím spánkem.

Jasmín pravý (Jasminum officinale) je skvělý likvidátor těkavých látek, které se uvolňují do vzduchu z nábytku a značně poškozují zdraví. Zdroj: shutterstock.com

Uvolňuje totiž do vzduchu silice a také látku zvanou crocetin. Jako první objevili výhody jasmínu už staří Řekové. Jeho vůně umí zlepšit celkovou náladu a může vám pomoci vypořádat se s depresemi, stresem, úzkostí a dalšími duševními problémy. Jedná se o významný stabilizátor emocí, takže je vhodný ve chvílích psychického diskomfortu pro povznesení a lepší zvládnutí situace, ať se jedná o podrážděnost, smutek nebo zklamání.

