Tyhle pokojovky přinášejí domů štěstí, zdraví a peníze. Aspoň jednu si pořiďte

Věděli jste, že si můžete domů pořídit rostlinu, která vám přinese zdraví, štěstí, lásku, ale i peníze? Stačí si správně vybrat, kterou si do domácnosti pořídíte. My vám prozradíme, jak jsou náročné, a vy se sami rozhodnete, na kterou si troufáte.

Chcete-li mít doma pohodu, lásku a štěstí, můžete tomu pomoci díky přítomnosti určitých rostlin v domácnosti. My vám poradíme, o jaké pokojovky se jedná.

Mírová lilie

Nejvhodnější rostlinou do domácnosti, která skvěle čistí vzduch a navozuje kvalitní spánek, je mírová lilie, kterou možná znáte pod názvem skříňová rostlina. Je jednoduchá na péči, tudíž ji zvládne pěstovat i začátečník. Tato rostlina je světlomilná, proto když jí poskytnete vhodné podmínky, krásně vykvete. Pokud bude mít světla méně, bude vypadat jako tradiční zelená listová pokojovka.

Na to, jak pěstovat mírové lilie, se podívejte ve videu:

Tlustice přináší peníze, dracéna zase pohodu

Další rostlinou, která je podle Feng Shui skvělá do domácnosti, je tlustice. Říká se jí strom peněz a přináší do domácnosti blahobyt.

Tlustice údajně přináší bohatství. Zdroj: Profimedia

Chcete-li mít doma klid, pohodu a štěstí, pak sáhněte také po dracéně neboli bambusu štěstí. Ta by neměla chybět ani v kanceláři, protože se díky ní budete lépe soustředit a podávat lepší výkony. Tato pokojovka přináší do obydlí zdraví a svou zelenou barvou rozzáří prostor.

Citrónovník rozzáří prostor Zdroj: Pixabay

Nefritové rostliny přitahují majetek

Nefritová rostlina je v domácnostech velmi oblíbená, říká se o ní totiž, že přitahuje peníze. Silné listy tohoto sukulentu připomínají mince a to symbolizuje růst a bohatství. Rostlina by se měla umístit ke vchodu do domu.

Citronovník upevňuje přátelství

Citronovník je nejen krásný a plodí oblíbené citrony, ale má i velkou symboliku, která říká, že upevňuje přátelství. Čistí také prostor od negativní energie.

Zakrslá růže přitahuje lásku

Zakrslá růže přitahuje lásku, zdraví, štěstí a symbolizuje i ochranu. Když ji tedy budete mít doma, můžete se těšit na pohodovou atmosféru, kde bude každý rád. Také záleží na barvě. Bílá očišťuje, meruňková utužuje přátelství a růžová přitahuje lásku.

Zdroj: www.youtube.com, www.prima-receptar.cz