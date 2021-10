Pokojovky pro začátečníky: 4 rostliny, které jsou nádherné a téměř nezničitelné

Květiny v bytě vykouzlí útulnou atmosféru a dodají potřebnou svěžest. Patříte mezi nováčky a nemáte s pěstováním domácích rostlin téměř žádné zkušenosti? Nedělejte si v žádném případě zbytečné obavy a prostě se do toho pusťte. Pořiďte si pokojovky, které jsou nenáročné, avšak efektní. Hodí se přesně pro začátečníky a váš domov bude skutečnou oázou.

Nevzdávejte pokojovky, byla by to velká škoda! Ať už jste vyloženě pěstitelský antitalent nebo doma příliš času nepobýváte a máte dojem, že se nemůžete svým rostlinám věnovat tak, jak by si zasloužily, vzdávat se jich tak úplně nemusíte. Některé květiny jsou naprosto nenáročné a jejich pěstování je hračka.

Proč si pořídit pokojové rostliny

Čistí vzduch

Snižují pocit stresu

Zlepšují náladu

Zvlhčují vzduch

Odbourávají škodlivé látky

Ledviník ztepilý (Nephrolepis exaltata)

Naprosto odolná a nenáročná rostlina pochází z tropických oblastí Asie a Nového Zélandu a je jednou z nejznámějších kapradin. Její jméno vzniklo spojením řeckých slov nephros - ledvina a lepis - váha. Ledviník snáší bez problémů světlo, a proto můžete tuto květinu se zakroucenými listy umístit téměř kamkoliv. Do obývacího pokoje, kuchyně a klidně i do stinné koupelny. Bude se jí dařit všude. Vyniká záplavou svých jasně zelených listů, které se sklánějí v ladných obloucích a vždy je dominantou v daném prostoru.

Kromě stylového vzhledu má ledviník ještě jednu velkou výhodu, protože dokáže skvěle čistit vzduch. Jeho listy zachycují škodlivé látky a zvyšují vzdušnou vlhkost, čímž vytváří zdravější prostředí. Takže není o čem dlouze přemýšlet. Velmi dobře vynikne v závěsných květnících nebo na podstavci jako solitéra. V pozdějším věku dorůstá do větších rozměrů a jeho listy mohou být až 75 centimetrů dlouhé. Jednou za čas stačí tuto květinu přihnojit a třikrát týdně mírně porosit vlažnou vodou. Neuškodí, když ji každý rok přesadíte a nejlépe do rašelinné zeminy.

Chamedorea sličná neboli palma horská (Chamaedorea elegans) Zdroj: profimedia.cz

Chamedorea sličná neboli palma horská (Chamaedorea elegans)

Jedná se o velice atraktivní zajímavou rostlinu s krásnými světle zelenými, nadýchanými listy. V přírodě se tento druh vyskytuje v tropických lesích na jihu Mexika a Guatemaly, kde roste pod baldachýnem vysokých stromů. Tato palma nemá ráda přímé světlo, ale spíše rozptýlené, i když jasné. V domácích podmínkách může vyrůst až do výšky 150 cm. V okamžiku kvetení se nad listy objeví výhonek s četnými zelenými a žlutými květy ve tvaru drobných kuliček. Sice roste pomaleji a každý rok uvolňuje asi 2 až 3 listy, což je při domácí kultivaci výhodou, protože není nutné ji často přesazovat.

Nejvíce ji vyhovuje místo, kam na ni v dopoledních hodinách dosáhnou sluneční paprsky. Ale pozor! Příliš mnoho slunečního záření může její listy spálit. K pěstování se doporučuje použít mírně kyselý, úrodný, propustný, odvodněný humusový substrát. Rostlinu přesazujte, až když jí bude květník příliš těsný. Dopřejte ji dostatečnou vlhkost, ale nepřehánějte to. Přebytečnou závlahu moc netoleruje. Používejte převařenou vodu v pokojové teplotě. Protože vlhkost je pro pěstování této rostliny velice důležitá, je potřeba její listy pravidelně kropit rozprašovačem. Hnojte ji pomalu se uvolňujícím hnojivem nebo používejte speciální hnojivo pro palmové či zelené rostliny.

Tchýnin jazyk (Dracaena trifasciata) Zdroj: profimedia.cz

Tchýnin jazyk (Dracaena trifasciata)

Původním domovem této rostliny je jižní Afrika, Arabský poloostrov, indický subkontinent a rozsáhlá území v Asii a jižní Evropě. Mezi nenáročnými pokojovkami je opravdovou favoritkou. Bude vám dobře prospívat téměř všude, a jestliže třeba odjedete na dovolenou, nebude to pro tuto rostlinu žádnou překážkou ani důvodem k uhynutí. Květina snese i tmavší kouty, nevadí ji suchý vzduch a může růst i jako hydroponická rostlina. Jediné, co nesnáší je náhlé přemísťování a přelití.

Pevné a matně lesklé oválné listy se tyčí kolmo nahoru a jsou zakončeny hroty ve tvaru lancety. Díky svému exotickému původu a životu v podmínkách pouště snáší tchynin jazyk také dlouhá období sucha a nedostatečné zásobování živinami. Jako sukulent ukládá pomalu rostoucí tchynin jazyk vodu do svých listů a dokáže si tak vystačit s velmi malou vlhkostí.

Šplhavník (Epipremnum aureum)

Jedna z nejznámějších popínavých pokojových květin, o které se říká, že přežije skoro všechno a opravdu není náročná. Abyste měli rostlinu pěkně hustou, nebojte se ji pravidelně sestříhnout. Uřízněte výhony u země a za nedlouho se objeví nové. Uříznuté části rostlin můžete nechat zakořenit a vypěstovat si tak další nové rostliny.

Šplhavník (Epipremnum aureum) Zdroj: profimedia.cz

Tvarem srdčité, kožovité a lesklé listy vyrůstají na dlouhých stoncích a jsou tmavě zelené se žlutým žíháním. Pokud nemá květina dostatek světla, listy jsou pouze zelené. Ideální teplotu, která květině prospívá je něco kolem 20 až 24 °C a v zimě by teplota neměla klesnout pod 13 °C. V období vegetace zalévejte květinu vydatně, ale dávejte pozor na přelití a trvalé přemokření, které způsobuje hnilobu kořenů. Šplhavník si libuje při zvýšené vlhkosti vzduchu, ale snese i normální pokojovou vlhkost. Příhodný substrát je ten rašelinový, ale vhodný je i klasický pro běžné pokojové rostliny.

