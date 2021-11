Pokojovky: Co dělat se suchými listy? Musíte je otrhat, radí expert

Přestože pokojovky neumí mluvit lidskou řečí, stejně s vámi neustále komunikují. Třeba tím, že mají najednou suché listy, které jim žloutnou, všelijak se kroutí a ve výsledku opadávají. Naslouchejte svým rostlinám a nenechte je ve štychu!

Když jste všímaví, velice snadno si uvědomíte, jak s vámi květiny neustále komunikují. Jednoduše vám dávají signály o všem, co potřebují a že jim něco nevyhovuje či schází. Zkuste zjistit, co by za jejich špatnou kondicí mohlo stát. Není to tak těžké!

Listy květin jako „lakmusový papírek"

V případě, že jsou vaše pokojové květiny nespokojené, dají vám to najevo nejprve svými listy. Když pokojovkám něco chybí, nebo naopak přebývá, listy změní barvu či přirozený tvar a objeví se na nich různé skvrny či jiné nedostatky. Méně zkušení pěstitelé často připisují tyto změny škůdcům či chorobám, ale na vině jsou většinou chyby v zalévání nebo špatné světelné a tepelné podmínky.

Pokud na květiny zapomínáte s pravidelnou zálivkou, listy usychají. Zdroj: profimedia.cz

Listy nemají svůj obvykle zelený odstín a kroutí se

Když mají vaše pokojovky optimální podmínky, listy jsou dle druhu většinou sytě zelené a pevné. Každá květina totiž potřebuje jisté množství světla. Jakmile rostlinu například postavíte do tmavého kouta nebo na stinné stanoviště, listy zblednou a zežloutnou. Jako první pomoc přemístěte rostlinu tam, kde bude mít světla dostatek, ale zároveň nehrozí, že ji spálí přímé sluneční paprsky. Zbarvení dožluta někdy způsobuje i nedostatek živin, konkrétně železa a dusíku. Neuděláte chybu, když rostlinu pohnojíte hnojivem, které obě látky obsahuje.

Listy mění svou barvu na hnědou a jsou suché

Nikdo nemá rád žízeň. A hlavně tělu to vůbec neprospívá! Stejně je to i u rostlin. Pokud na ně zapomínáte s pravidelnou zálivkou, listy usychají. Jakmile si všimnete, že listy hnědnou, zaměřte se na správné zalévání. Zeminu je totiž potřeba udržovat neustále přiměřeně vlhkou. Takže pozor i na zbytečné přelévání! V květináči ani v misce by neměla stát přebytečná voda. Správnou zálivku si můžete snadno ověřit jednoduchým testem. Zapíchněte prst do květináče zhruba 2 až 3 centimetry hluboko a v případě, že je v těchto místech hlína suchá, zaléváte málo. Vždy po zalití nechte rostlinu, ať se pořádně napije. Ovšem vodu, kterou květina během pár hodin nespotřebuje, z podmisky vylijte.

Pokud má rostlinka hnědé jen špičky nebo okraje listů, možná za to může příliš suchý vzduch. Nejvíce k tomu dochází v panelákových bytech. Víte, jak v tomto případě pomoci? Listy pravidelně roste rozprašovačem. Často v těchto případech také pomáhá, když postavíte květináč do misky s oblázky zalitými vodou.

Odumřelé a suché listy jednoduše odstraňte. Zdroj: profimedia.cz

Listy jsou skvrnité

Jestliže nacházíte na listech květin hnědé mapy, nejspíš jde o spáleniny od prudkého slunce. Listy se skvrnami ostříhejte a celý květináč přeneste do polostínu. Suché skvrny však mohou být i důsledkem nedostatku zálivky. Jestli však flíčky mokvají a vzdouvají se, nejspíš vám změna světelných podmínek nebo zalévání nepomůže. Tento typ skvrn bývá znakem nemoci či napadení škůdci. Poraďte se v květinářství a pořiďte na rostlinu adekvátní druh postřiku.

A co na suché listy radí odborníci?

Expert na zahradnictví Mark Lane se na BBC Morning Live podělil o své tipy v pečování o pokojové rostliny. Vysvětlil, jaký má na květiny vliv zimní topení, které bývá iniciátorem vysušování vzduchu a tedy i ne zcela vhodných podmínek pro pěstování pokojovek. Řešení však má. Určitě je potřeba vzduch zvlhčovat, rostliny správně zalévat, dopřát jim vhodné stanoviště a odumřelé a špatné listy jednoduše odstraňovat. A nejen to, každý živý organismus, takže i květiny, potřebují odpovídající prostor a správnou a pravidelnou výživu. Prostě platí, udělejte pro své zelené miláčky absolutně vše a dejte jim ty nejlepší podmínky k rozvoji, budou vám prospívat, dekorovat byt a bude jim dobře.

Zdroje: www.houseplanthelp.com, www.pokojovky.co, www.wikihow.com