Pokojovky: Jak doma nastavit v zimě topení, abyste je nezničili

Zima je pro většinu pokojových rostlin obdobím, kdy přestávají růst a odpočívají. Mají prostě takové zimní prázdniny. Jsou však vystaveny jiným podmínkám, protože ať už žijete v bytě či rodinném domě, jistě máte puštěné topení, abyste doma měli dostatečné teplo. A jaké teploty vyžadují vaše pokojovky, aby se v pořádku dočkaly jara?

Nikdo nechce přes zimu doma mrznout a chodit nabalený jako medvěd, v několika vrstvách, bez schopnosti pohybu. Ale nic se nemá přehánět a přetopený prostor není také nic moc. A rostliny to mají dost podobně. Suchý a teplý vzduch z topení nebo nárazový ledový průvan během větrání může být pro vaše pokojové rostliny nebezpečný a někdy je může i zahubit.

Prostě nastalo období, které je pro květiny náročnější a je nutné postarat se o ně trošku jinak než v jarní a letní sezóně. Zimní měsíce jsou pro pokojové rostliny obdobím, kdy čerpají novou sílu a připravují se na další vegetační období. Jakou jim tedy dát péči?

Dopřejte vašim pokojovkám správnou teplotu

Pokojové rostliny jsou velmi citlivé na měnící se teploty ve vaší domácnosti. A tak zapnutí ústředního topení, vytápění kotlem či přímé teplo od krbu může být pro vaše květiny dost velkým šokem. Venku už je chladné počasí a teploty budou ještě více klesat. Proto stačí dodržet některá pravidla a vaši zelení miláčci budou naprosto spokojení. Základem je nevystavovat je střídání extrémních teplot. Na tento jev reagují velmi negativně. Prostě žádné velké vedro, natož vzápětí chlad či mráz. Pro pokojovky je to jeden z nejhorších stresů.

Nestavte květiny na radiátory, hrozí jim spálení či vyschnutí. Zdroj: profimedia.cz

Jestliže stojí některé květiny v rizikových oblastech, ať už jde o horko či možný mráz, jednoduše je na zimu přemístěte. Jedná se o chladná místa na okenních parapetech, kdy okna nejsou dostatečně utěsněná a může tudy pronikat mrazivý vzduch. Problémem v těchto místech jsou i přímé sluneční paprsky, které mohou rostliny poškodit spálením. Parapety jsou nebezpečné často i kvůli radiátorům, které bývají instalovány hned pod nimi, a tudíž odtud stoupá dost teplý vzduch. Jak s tím naložit? Jednoduše dopřejte rostlinám jiné stanoviště, kde je stabilní teplota. Jaká to je?

Ústřední topení regulujte

Tento typ vytápění je původcem suššího vzduchu a někdy až ničivého tepla. Proto je ideální nastavit ho na noc na nižší teplotu. Věřte, že rostliny to ocení. Nejlepší je udržovat teplotu mezi 17 až 22 °C, což by mělo být pro vaše květiny to nejlepší. Myslete také na to, že topení vysušuje vzduch, a tak může snadno vysušit substrát více, než je záhodno. Dají vám to najevo listy, které se začnou nejen scvrkávat a různě kroutit, ale mnohokrát žloutnou a hnědnou.

Vytápění v podlaze

V poslední době se stalo oblíbené a pro rostliny je jednou z nejlepších variant. Teplo vycházející směrem od podlahy totiž ohřívá substrát v květináči, což příznivě působí zejména na kořeny, které potom rychleji rostou. Ideální teplota substrátu v květináči je 18 až 20 °C.

Květiny potřebují dýchat vlhký vzduch

Další velmi důležitý požadavek je proudění vzduchu. Nenechávejte rostliny zavřené například v pokoji, který se nepoužívá. Hrozí zde nebezpečí abnormálně suchého vzduchu. Vzdušná vlhkost je velmi důležitá, a proto využívejte přes zimu zvlhčovače vzduchu či nádobky s vodou na radiátorech. Hodně suchý vzduch v interiéru lze rostlinám zvlhčit rozmístěním misek s vodou mezi květináče, položením mokrých ručníků na radiátory nebo postavením květináčů na keramzit částečně ponořený do vody. Rostlinám s velkými listy prospěje otření prachu nebo jejich rosení vodou z rozprašovače.

Vláhy tak akorát

Je dobré vědět, jakou potřebu vody mají vaše pokojovky a dle toho zalévat. Držte se pravidla, že méně je více. Ovšem v žádném případě byste neměli nechat rostliny vyschnout. Druhým extrémem je přelití, což může způsobit mnohé hniloby a plísně. Když si nejste jisti, stačí udělat test prstem a dle toho květinu zalít.

Světlo je životní potřeba

Pokojové květiny jsou přímo závislé na dostatečném množství denního světla, kterého je během zimy méně. Když jej mají nedostatek, poznáte to docela brzy na barvě listů, které postupně zesvětlí a zežloutnou. Někdy mohou dokonce i opadat. A další projev nedostatku světla? Rostliny vyhánějí nové výhonky, což by zas tak divné nebylo, ale jsou dost atypické, jedná se o vytáhlé světle zelené výhonky. V případě, že máte v bytě husté záclony a tmavé závěsy, zkuste je přes den dostatečně roztáhnout.

