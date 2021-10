Pokojovky a topení: Které můžete mít přes zimu na okně a kterým to vadí?

Suchý a teplý vzduch z topení nebo nárazový ledový průvan může být pro vaše pokojové rostliny až smrtelný. Právě nyní nastává období, které květinám nesvědčí. Jak se o ně postarat, aby přes podzim a zimu nezašly?

Pokojovky v zimě

Zima pro pokojovky představuje stresové období. Místo toho, aby odpočívaly, snaží se vyrovnat s teplotními výkyvy a nedostatkem světla. Proto bychom jim fázi vegetačního klidu měli co nejvíce ulehčit. Základní pravidla zní - nepřesazujte, nehnojte, omezte zálivku a zajistěte jim dostatek světla.

Odolné pokojovky

I mezi pokojovými rostlinami existují druhy, které podzim a zimu za oknem snášejí lépe. Mezi ně patří například tlustice (Crassula), tchýnin jazyk (Sansevieria trifasciata), šplhavník (Scindapsus), voděnka (Tradescantia), fíkus (Ficus), dracena (Draceana), monstera (Monstera deliciosa), pandán (Pandanus), zelenec (Chlorophytum) nebo lopatkovec (Spathiphyllum). Tyto pokojovky vám odpustí příležitostnný průvan, stanoviště u ústředního topení nebo nepravidelnou zálivku. I přesto se o ně nezapomínejte starat a u každého druhu si před nákupem nastudujte nároky na pěstování.

Pokojovky v zimě trpí nedostatkem světla. Zdroj: Maya Kruchankova/Shutterstock.com

Volání o pomoc

Minimálně jednou za týden projděte všechny místnosti a zkontrolujte stav rostlin. Díky jednoduchým signálům můžete poznat, jak se pokojovkám daří. Pokud jejich listy vadnou, žloutnou, opadávají a zemina je přemokřená, omezte zálivku. Naopak, vypadají-li listy stejně, ale půda je suchá, zálivka je nedostatečná. To, že máte v bytě příliš suchý vzduch poznáte také podle listů - hnědnou a usychají. Nedostatek živin signalizují spodní listy, které žloutnou, případně jsou hnědožluté nebo světle zelené. Okraje listů se také mohou stáčet a kadeřavět. To, že má rostlina málo světla, poznáte podle měkkých, slabých a světlých listů. Lodyhy jsou vytáhlé, zesláblé a neudrží poupata.

Dostatek světla

Pošmourné a krátké dny. To je v naší zemi typický pozdní podzim a zima. Stejně jako my, i rostliny trpí nedostatek slunečního jasu. Snažte se tedy o to, aby měly ke světlu dostatečný přístup. Přes den vytáhněte žaluzie nebo květináč přemístěte blíže k oknu či do jiné místnosti.

Pokojovky a topení

Průvan a nadměrné teplo. To jsou faktory, kvůli nimž pokojovky trpí. Obecně platí, že rostlinám svědčí teplota o pár stupňů nižší, než jaký bývá standardně v bytech. To ale neznamená, že byste měli kvůli pokojovkám doma sedět v bundě. Pokud vidíte, že rostlinám žloutnou a uvadají listy, dejte je dále od ústředního topení. Listy by se také neměly dotýkat studeného okna, mohou začít namrzat. K větrání si vyberte okno, pod kterým rostliny nemáte. Zamezíte tak teplotním šokům, se kterými se pokojovky špatně vyrovnávají.

Přesazování nechte raději na jaro. Zdroj: Lordn/Shutterstock.com

Zalévejte mírně a nehnojte

Rostliny v zimním období nevyžadují častou zálivku, měli byste je však zalévat pravidelně, ideálně jednou týdně. Zemina by měla být stále mírně vlhká. „Pokud se vám stane, že rostlinu přelijete, vyndejte ji z květináče, opatrně osušte zeminu a uhnilé kořeny případně odstřihněte. Rostliny se s přílišnou zálivkou v zimním období hůře vypořádávají, a pokud by se to opakovalo vícekrát, je možné, že se z toho již nevzpamatují," radí zahradní expert Jan Smékal. Platí, že čím nižší pokojovou teplotu máte, tím méně zálivky je třeba. Vodu před aplikací nechte odstát, aby nebyla studená. Pokud si všimnete suchých špiček listů, rostlina tím signalizuje, že jí vadí suchý vzduch. Proto pokojovky pravidelně roste, zapněte difuzér bez esenciálních olejů nebo do misky umístěte vlhké kamínky. Pokojovky v tomto období také nepřesazujte, nezastřihávejte a nehnojte. V době vegetačního klidu potřebují odpočívat.

Pozor na škůdce

Při zalévání kontrolujte stav rostlin. I v zimě je totiž mohou napadnout škůdci. Preventivně odstraňujte suché listy a jinak poškozené části. Proti škůdcům také pomáhá ošetření listů leskem. Navíc na „nalakované" plochy bude méně sedat prach a pokojovka bude lépe přijímat světlo.

