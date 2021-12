Měli byste v zimě sundávat květináče zpoza oken? Tipy na přežití pokojovek

Všechno živé v přírodě se ukládá v zimě ke spánku či vegetačnímu klidu. Platí to i pro pokojovky, které teď potřebují jinou péči než během léta. Musejí se vyrovnat s nedostatkem světla, přetopenými interiéry a někdy i s prudkým větráním. Udělejte pro ně to nejlepší, aby jim bylo příjemně a pohodlně.

Je pravdou, že pokojové rostliny potřebují v zimním období o něco více pozornosti, abyste o ně zbytečně nepřišli. Náhlý pokles teplot, vytápěný byt, méně slunce a světla jsou přece jenom pro květiny změnami, na které reagují. Jsou však postupy, díky nimž můžete rostlinám vytvořit správné podmínky i v tomto ročním období a ony se vám na jaře odmění báječnou prosperitou.

Zalévejte s rozumem

Během zimy rostliny rostou minimálně, a tak je není nutné zalévat tak často. Postačí, když budete pravidelně kontrolovat vlhkost substrátu a rostliny zalijte až tehdy, kdy budou opravdu suché. Dejte si pozor, abyste je zbytečně nepřelévali, protože přemíra vody dokáže rostlinám uškodit mnohem více než několik dní na suchu. Voda v podmisce by neměla být déle než dvě hodiny. V přelité zemině totiž rostlinám velice snadno zahnívají kořeny. Projeví se to hnědnutím i opadáváním spodních listů a po delší době vám květina může i uhynout.

Během zimy rostliny rostou minimálně, a tak je není nutné zalévat příliš často. Zdroj: profimedia.cz

Právě pěstitele začátečníka může snadno zmást, když pokojovka trochu povadne a začne lehce opadávat. První, co ho napadne, je vzít do ruky konvičku s vodou a pustit se do zalévání. Přitom se ve skutečnosti květina chystá na zimní spánek a dává najevo, že vody teď bude potřebovat naopak méně. Ovšem trošku jiná situace je u rostlin, které stojí u okna na přímém slunci či nad radiátorem. Suchý vzduch je zatěžuje, takže potřebují větší zálivku a pravidelné rosení.

Květiny vám budou vděčné za správnou dávku světla

Pokojové květiny potřebují k dobrému růstu dostatečné množství denního světla, kterého je během zimy samozřejmě nedostatek. Reagují na to změnou barvy listů, které postupně zesvětlají a zežloutnou, někdy i opadávají. Často se u nich objevují nové, ale vytáhlé světlezelené výhonky. Nejvíc je to patrné u pestrolistých rostlin nebo u těch, které mají okrasné velké listy. Snažte se je proto v zimě umístit, co nejblíže k oknu. V případě, že máte husté záclony a tmavé závěsy, zkuste je nahradit vzdušnějším materiálem nebo je alespoň přes den zcela roztáhněte.

V případě, že máte husté záclony a tmavé závěsy, zkuste je nahradit vzdušnějším materiálem nebo je alespoň přes den zcela roztáhněte. Zdroj: profimedia.cz

Máte pokojovky umístěné u oken orientovaných jinam než na jih? Rada zní, přesuňte je. Blahodárně jim také prospívá takové místo, kde na ně dopadá světlo shora, což naprosto splňují střešní okna. A víte, na co je ještě třeba dát pozor? Listy by se neměly dotýkat okenních skel a na rostliny by neměly dopadat ani přímé sluneční paprsky. Protože zimní sluníčko je natolik silné, že by snadno mohlo způsobit na listech popáleniny.

Nedávejte šanci škůdcům

Víte, kdo během zimy nehibernuje? Škůdci! Naopak, díky suchému vzduchu mohou být v bytě dokonce i podstatně aktivnější. Pozor si dejte hlavně na plísně a hniloby, které se v zimě často objevují. Proto nepodceňujte pravidelnou kontrolu každé rostliny alespoň jednou za týden. Zároveň pečlivě odstraňujte zvadlé listy a jinak poškozené části rostlin. Pokud na takový problém narazíte, ihned zakročte. V počáteční fázi pomůže proti škůdcům pomoci i mechanické odstranění.

Správná vlhkost je jako pobyt u moře

Protože je většinou díky vytápění v bytech vlhkost o dost snížena, je potřeba ji květinám zajistit. Nízká vlhkost vzduchu jim prostě nesvědčí. A rada? Pravidelně roste, nebo zapněte zvlhčovač vzduchu a pomůže i voda v zásobnících na radiátorech. Jestliže se vám na pokojovkách objevují suché špičky listů, je to jasný důkaz nedostatečné vlhkosti vzduchu. Dobrým pomocníkem mohou být i vlhké kamínky, které umístíte k rostlině do misky.

Dejte květinám něžnost a otírejte jim listy

Nenechte rostliny trápit se pod vrstvou prachu, když je otřete, budou moci lépe dýchat. Použít k tomu můžete vlhký hadřík nebo jemnou houbičku, kterou opatrně setřete list po listu. Jen dejte pozor, ať není přespříliš mokrý a aby nedošlo ke smíchání vody a prachu. Vznikla by kašovitá hmota, která by naopak průduchy na listech ucpala. Skvělým pomocníkem je v tomto případě i občasná sprcha. Celou rostlinu osprchujte vlažnou vodou a nechte ji ve vaně důkladně okapat.

Nenechte rostliny ve štychu pod vrstvou prachu, budou moci lépe dýchat. Zdroj: profimedia.cz

Hnojení a přesazování nechte na jaro

Vegetační klid je období, kdy by rostliny neměly zažívat žádný šok a zásadní změnu. Proto v tomto čase nehnojte, květiny by výživu nezvládly zpracovat. Týká se to samozřejmě i přesazování a sestříhávání. Počkejte až na jaro, kdy se květiny začnou probouzet k životu, to pak naopak zvyšte zálivku, hnojte a přesazujte do větších květníků.

