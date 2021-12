Pokojovky vhodné pro zvířata: Tyhle květiny si vaši mazlíčci zamilují

Patříte mezi chovatele domácích mazlíčků a pěstujete pokojovky? Snad máte doma jen ty správné, protože ne všechny rostliny jsou pro zvířata bezpečné. Skutečnost je taková, že velká část těch oblíbených pokojovek je ve skutečnosti pro psy i kočky toxická. Víte, které jim zaručeně neublíží?

Některé pokojové rostliny jsou pro zvířata nebezpečné a po jejich požití hrozí v nejhorším případě vážná otrava, v tom lepším závažné trávicí obtíže, dermatitida či poruchy příjmu potravy. Kočky i psi v rámci svého přirozeného chování často rostliny okusují. Proto byste měli být ostražití a mít v bytě jen takové, které jsou pro ně naprosto bezpečné. Které to jsou?

Maranta (Maranta leuconeura)

Maranta se těší oblibě hlavně pro své atraktivní a krásně zbarvené listy, které reagují na světlo. V noci se k sobě svinují jako ruce sepjaté k modlitbě. Odtud také její lidový název „rostlina modlitby“. Rostlina pochází z tropů Střední a Jižní Ameriky a existuje jich asi čtrnáct druhů. Své jméno tato rostlina získala po italském botanikovi Bartolomeo Marantim. Je nižšího keříčkovitého vzrůstu, obvykle okolo 20 cm. Starší rostliny vytváří šlahouny, které můžete nechat pnout kolem opory. Existují různé druhy tohoto rodu, které se značně liší velikostí, barvou a kresbou na listech.

Maranta (Maranta leuconeura) Zdroj: profimedia.cz

Květy jsou narůžovělé a tvoří klasovité okvětí. Po květu rozetky listů nebo nadzemní výhonky úplně odumírají. V žádném případě květináč nevyhazujte a nepřestávejte jej zalévat. Nové výhonky se za nějaký čas totiž zase objeví. Květina má ráda zvýšenou vlhkost vzduchu a potřebuje pravidelnou a dostatečnou zálivku. Dopřejte jí i dostatek rozptýleného světla. Protože je maranta teplomilná rostlina, její okolní teplota by neměla klesat pod 18 °C, ovšem zvýšit ji můžete na 25 až 30 °C.

Pepřinec (Peperomia)

Zajímavá rostlina pocházející z Mexika náleží k rozsáhlému rodu Peperomia a v přírodě se vyskytuje přibližně v 1000 druzích. Z pepřovníků, které se pěstují jako pokojové rostliny, si můžete vybrat nejen nevelké malo-listé druhy, ale i velké vzrostlé rostliny, závěsné nebo keříkovité. Jedná se o naprosto nenáročnou keříkovitou rostlina s neobyčejným květem, podobným tenké svíčce. Dobře vám poroste na teplých stanovištích při 18 až 20 °C.

Pepřinec (Peperomia) Zdroj: profimedia.cz

Dopřejte květině ostré rozptýlené světlo a během léta ji chraňte před přímými slunečními paprsky. Druhům s tmavě zelenými listy se daří v lehkém polostínu, pestrolisté druhy jsou více světlomilné. V zimě rostlina vyžaduje dobré osvětlení, jinak se listy začnou zmenšovat a ztrácet barvu, proto touto dobou dejte pepřinec blíže k oknu. Zálivka by měla být pravidelná a rostlina ocení také rosení listů.

Zelenec (Chlorophytum)

Pokojová rostlina, která se zavděčí nejen začínajícím pěstitelům, ale mohou se na ní naučit péči o květiny i děti. Je nenáročná na podmínky a nepotřebuje mnoho. Určitě ji mnozí znají už od svých prarodičů, kteří ji měli doma na poličce nebo často i v závěsném květináči. Její bílozelené listy se spouštějí volně směrem dolů a na dlouhých šlahounech se tvoří růžicovité odnože, kterými se snadno rozmnožuje. Oddělovat by se měly kdykoliv kromě zimy, stačí je jednoduše zasadit do vlhkého substrátu a hned máte další novou pokojovou květinu se skvělými čistícími účinky. Jestliže zelenec doma ještě nemáte, pořiďte si semena a vysejte je nejlépe na jaře při teplotě 18 až 20 °C. Tato pokojová rostlina je velice dobře známá svou výbavou pro čištění a odstraňování nadbytečné vlhkosti vzduchu. Během pouhých dvou dnů dokáže odstranit přibližně 90 % toxinů v místnosti. Udržujte ji na světlém místě a pečujte o její půdu tak, aby byla stále mírně vlhká.

Zelenec dokáže během pouhých dvou dnů odstranit přibližně 90 % toxinů v místnosti. Zdroj: profimedia.cz

Ledviník ztepilý (Nephrolepis exaltata)

Naprosto odolná a nenáročná rostlina pochází z tropických oblastí Asie a Nového Zélandu a je jednou z nejznámějších kapradin. Její jméno vzniklo spojením řeckých slov nephros - ledvina a lepis - váha. Ledviník snáší bez problémů světlo, a proto můžete tuto květinu se zakroucenými listy umístit téměř kamkoliv. Do obývacího pokoje, kuchyně a klidně i do stinné koupelny. Bude se jí dařit všude. Vyniká záplavou svých jasně zelených listů, které se sklánějí v ladných obloucích a vždy je dominantou v daném prostoru.

Ledviník ztepilý (Nephrolepis exaltata) Zdroj: profimedia.cz

Kromě stylového vzhledu má ledviník ještě jednu velkou výhodu, protože dokáže stejně jako zelenec skvěle čistit vzduch. Jeho listy zachycují škodlivé látky a zvyšují vzdušnou vlhkost, čímž vytváří zdravější prostředí. Takže není o čem dlouze přemýšlet. Velmi dobře vynikne v závěsných květnících nebo na podstavci jako solitér. V pozdějším věku dorůstá do větších rozměrů a jeho listy mohou být až 75 centimetrů dlouhé. Jednou za čas stačí tuto květinu přihnojit a třikrát týdně mírně porosit vlažnou vodou. Neuškodí, když ji každý rok přesadíte, a to nejlépe do rašelinné zeminy.

