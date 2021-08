Rostliny snižující vlhkost: Tyhle krásky vám pomohou ve vlhkých bytech

Pokojové rostliny jsou součástí našeho života, našeho bytu či domu. Některé z nich dokážou opravdu zázraky! Pojďme se společně podívat na ty, které vám pomůžou s přebytečnou vlhkostí.

Pokojovky patří do každé domácnosti. Bez nich je domov trochu posmutnělý. Ty nenáročné může mít doma i chlap, který si vzpomene na zalívání jednou za čas. Abych nekřivdila jen pánům, zaneprázdněné a zapomnětlivé jsou i ženy. Ale i jedna jediná pokojová rostlina náš domov rozsvítí, s tím určitě všichni souhlasí.

Některé rostliny si pořizujeme domů z konkrétního důvodu. Například proto, aby nám pročistily obydlí, zbavily nás přebytečného prachu, nebo dokonce snižovaly hluk. Ženy si pořizují takové pokojové rostliny, které jim padnou nejvíce do oka. Občas ani nepřemýšlejí o tom, jestli mohou rostlině zajistit požadované podmínky…. a pak jim bohužel květiny pojdou.

Rostliny, které pohlcují vlhkost

V dnešním článku se budeme zabývat těmi rostlinami, které pohlcují vlhkost, tím pádem jsou ideálními společníky do vlhčích příbytků.

Tilandsie (Tillandsia) se dají pěstovat velmi jednoduše, například připevněné k samorostu. Zdroj: Todd Boland / Shutterstock.com

Tilandsie (kykatka)

Mezi úzkými tuhými listy do růžice, vyrůstá nápadné květenství z růžových listenů. Z růžových listenů se derou na povrch modré nebo purpurové květy, kterými se můžete kochat však velmi krátce. Některé druhy můžete připevnit na větve, kmínky, kde budou růst epifytně (epifyt – organismus, který roste na jiných rostlinách, ale neškodí jim, protože se vyživují samostatně). Nejlépe jí bude na světlém místě bez přímých slunečních paprsků. Teplota v místnosti by neměla klesnout pod 15 °C. Zálivku vyžaduje mírnou, ale pravidelnou. V zimě hnojte jednou za dva měsíce, v době vegetace jednou za měsíc.

Echmea pruhovaná

Také druh bromélie, které se přezdívá stříbrná váza nebo urnová rostlina. Opět se jedná o rostlinu epifytní. Echmea roste pomalu, ale pyšní se nádherným růžovým květenstvím, které drží až půl roku! Potřebuje pravidelnou zálivku přímo do listové růžice, i do květináče. Stříbrné listy zajišťují rostlině komfort, protože odráží sluneční paprsky.

Zelenec chocholatý (Chlorophytum comosum). Přezdívaný pavoučí břečťan Zdroj: panchai chaiworasin / Shutterstock.com

Zelenec chocholatý

Přezdívaný pavoučí břečťan. Nenáročná rychle rostoucí rostlina, kterou lze umístit na světlo, ale i do stínu. Zalévat zlatou střední cestou.

Toulcovka (lopatkovec, spatyfilum)

Pochází z čeledi aronovité. Jedná se o vytrvalou bylinu, kterou oceníte i proto, že je vynikající čističkou vzduchu. Patří mezi nenáročné pokojovky, které mají rády světlá místa bez přímého slunečního záření. Pro zapomnětlivce, jako jsem já, můžete hnojit pomocí hnojících tyčinek, které vydrží zhruba 3 týdny. Pokud preferujete hnojivo v zálivce, přidejte ho v době vegetace 1x do týdne.

Toulcovka pochází z čeledi aronovité Zdroj: Sardo Michael / Shutterstock.com

Co se týká zálivky, v zimě krůpněte do květináče jednou týdně, ale v létě je to velký žíznivec, potřebuje vodu klidně 3x za týden. Výhoda toulcovky je, že se sama o vodu přihlásí, když na zalévání zapomenete. A to dost výrazně, že si toho opravdu všimnete – listy spustí k zemi a vypadá, že brzy pojde. I když to s ní vypadá opravdu bledě, většinou se zmátoří!

Ledviník ztepilý

Tuto kapradinu můžete umístit kamkoliv, i do koupelny (pokud máte v koupelně okno). Jeho listy zachycují škodlivé látky. Jednou za čas ho přihnojte a 3x týdně ho oroste vodou. Snáší jak světlé, tak i tmavší stanoviště.

Zlatoplodá palma, v bytových podmínkách dorůstá až dvou metrů Zdroj: Makalish Andrey / Shutterstock.com

Areka

Zlatoplodá palma, v bytových podmínkách dorůstá až dvou metrů. Má ráda dost světla, ale pozor na přímé slunce, mohlo by jí popálit listy. Teplota místnosti by neměla v zimě klesnout pod 14 °C. Zalívejte pravidelně, na zimu s vodou trochu sešlápněte brzdu. Hnojit nejlépe od jara do podzimu hnojivem na palmy jednou za 14 dnů.

Břečťan popínavý

Dokáže žít ve stinných koutech místnosti, což je pro někoho velká výhoda. Zalívejte ho pravidelně, ale méně, nesnáší přemokření. Roste jako ďas, občasně ho zaštipujte, krásně se vám rozkošatí.