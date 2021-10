Pokojové rostliny mají žluté listy? Pomůže správné hnojivo. Jak ho vybrat?

Patříte mezi svědomité pěstitele květin a máte jich plný byt? Není divu, že vás pak může rozladit, když náhodou neprospívají tak, jak by měly. Všimli jste si, že dříve krásné zelené listy vaší pokojovky začínají žloutnout? Budete muset co nejdříve zasáhnout.

Aby byly rostliny zdravé, vzhledově krásné a kvetoucí, potřebují v první řadě samozřejmě vaši lásku a péči. Důležité jsou však i další faktory, které ovlivňují stav vašich pokojových květin. Je to dozajista vhodná zálivka, správná teplota a dostatek světla, ale zapomínat by se nemělo ani na pravidelnou dávku živin ve formě odpovídajících hnojiv.

Na trhu najdete jak univerzální přípravky, které vyhovují takřka veškeré zeleni, tak i hnojiva přizpůsobená konkrétním druhům rostlin. Pokud své květiny znáte dobře a „nasloucháte jim", není vám úplně jedno, když dají najevo, že jim něco schází. S podezřelým žloutnutím listů se však dá časem vypořádat, a to se ctí. Pomůže vám správně vybrané hnojivo. Jaký typ bude pro vaši rostlinu ten pravý?

Spodní listy jako první reagují na nedostatek živin. Zdroj: profimedia.cz

Možná o nic nejde, nepanikařte

V první řadě zachovejte klid a pořádně si květinu prohlédněte. Může jít o běžnou výměnu listů během růstu. Je přirozené, že starší listy na pokojových rostlinách pomalu žloutnou a odpadávají, aby vytvořily prostor pro ty nové. V případě, že dochází k zežloutnutí mnoha listů najednou, situace vypovídá o tom, že něco není v pořádku.

Žluté listy na spodní části

Tento druh žloutnutí mohl nastat hned z několika důvodů. Možná vás květina volá o přidání dusíku, který potřebuje ke svému správnému růstu. Právě spodní listy jako první reagují na tento nedostatek. Vyberte hnojivo bohaté na dusík a doplňujte ho do půdy dle předepsaného dávkování na výrobku.

Příčinou může být také to, že se kořeny tlačí přes dno nádoby a měli byste tak rostlinu přesadit do většího květináče. A další možnost? Možná reakce na nedostatek světla, které ovlivňuje zelené zbarvení listů. V tomto případě zkuste pokojovku přemístit.

Listy žloutnou v blízkosti hlavního stonku

Pokud jste odhalili žluté listy nejblíže centrálnímu stonku, je to signál většinou o nedostatku již zmíněného dusíku, ale také hořčíku nebo zinku. Přidejte proto hnojivo, které kombinaci těchto prvků obsahuje. Jedná se o důležité živiny, které rostliny nejvíce potřebují.

Žluté až hnědé konce listů

Žloutnou vám konce a špičky samotných listů, ale jinak rostlina vypadá docela zdravě? Může to být známka nízkého obsahu železa, bez kterého květiny většinou také neprospívají. Takže v tomto případě mrkněte na vaše domácí hnojivo, zda i tento důležitý prvek obsahuje.

Žloutne celá vaše rostlina? Může to být přemokřením. Zdroj: profimedia.cz

Vypadá to na pohromu a žloutnou všechny listy?

V takové situaci to možná nezachrání jen hnojivo. Může se jednat o přemokřenou půdu, kdy kořeny nemají dostatek potřebného kyslíku. Jestliže je půda na dotek vlhká, pár dní ji určitě nezalévejte. Pokud se nejedná o velkou vzrostlou květinu, zkuste ji vyjmout z květináče a podívat se, zda kořeny už neuhnily. V případě, že jste narazili na pevné bílé kořeny a ne černé a měkké zbytky, rostlinu nechte trochu vyschnout.

Žluté listy mohou také svědčit o napadení škůdci nebo bakteriálním onemocněním. Na nic nečekejte a nasaďte odpovídající postřik.

Aby vaše rostliny vůbec nemusely volat SOS

Až si budete vybírat nový rostlinný přírůstek do bytu, nedívejte se jen na to, jak rostlinka vypadá. Zjistěte si rovnou i to, jaké podmínky k životu nezbytně potřebuje. Poté zvažte, zda je doma zvládnete vytvořit. A také si předem pečlivě pročtěte, jak o rostlinu pečovat po všech stránkách, tak aby se jí u vás doma dařilo a měli jste z ní jen samou radost.

