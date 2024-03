Jste jako Mirek Dušín čistý jako lilie a na každý možný přešlap si dáváte pozor nebo je to u vás jedna pokuta za druhou? Takové finanční postihy se mohou velmi prodražit a to jak na našich silnicích, tak například na dovolené v Chorvatsku. O kterých možných pokutách byste měli vědět?

Platíte pokuty? Dopravní policie si na neplatiče posvítí

Neznalost neomlouvá. Toto zjištění patrně mnohé nepotěší, ale důležité je vědět, že pokud se budete chovat slušně, pak jsou obavy z pokuty zbytečné. Nebo ne?

Když se ale řekne pokuta, většinu z nás napadne postih za chyby v řízení automobilu. V tomto krátkém příspěvku vám plk. Jiří Zlý na YouTube kanálu Policie ČR vysvětlí, jak se nyní policie podle nového zákona domáhá dosud nezaplacených pokut.

Kterých pokutovatelných přestupků si možná nejste vědomi?

Neplatíme a teď to máme! Zdá se, že pohledávky se rozhodl stát vymáhat přímo a určitě by bylo zajímavé vědět, jak efektivní tento způsob bude.

Od 1.ledna 2024 platí i další změny v pokutování řidičů. Pokuta za řízení „pod vlivem“ se letos vyšplhala na 25 000 Kč. Od nového roku platí také jiné sazby za odmítnutí testu na alkohol či drogy. Ve správním řízení nyní za odmítnutí testu na alkohol nebo drogy hrozí až 75tisícová pokuta a až tříletý zákaz řízení.

O 2 500 Kč můžete přijít, pokud máte nesklopenou „kouli“ tj. tažné zařízení, které právě nepoužíváte. Jestliže lze tažné zařízení odstranit či sklopit bez použití nářadí, máte povinnost tak učinit.

Bonbonkem v pokutách nebo chcete-li sladkou tečkou je pokuta za cukroví. Ta může být udělena až do výše 100 000 Kč těm amatérským i profesionálním cukrářům, kteří nejsou jako prodejci registrovaní u Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Sami si jistě dokážete domyslet proč.

close info Shutterstock zoom_in Obyvatelé Dubrovníku už nebudou rušeni taháním zavazadel po dlažbě.

Pokuty, které mohou Čechy překvapit v Chorvatsku

To že máme svobodu jaksi neznamená, že můžeme dělat vše, co nás napadne. Především si to hůř uvědomujeme na dovolených a to domácích i zahraničních, kde se často chováme jako urvaní ze řetězu.

Díky tomu mají majitelé loděnic, chat či pohostinství poměrně dobrou představu o všech neuvěřitelných nápadech hostů, kteří jsou jindy během pracovního týdne docela neškodní a velmi nekomplikovaní lidé.

Pokutu můžete slíznout také například během dovolené v Chorvatsku. Místní totiž již nehodlají tolerovat zdánlivé drobnosti, které jsou však pro obyvatele letovisk doslova noční můrou.

Víte, že vás může vyjít draho i špacír po městě v plavkách nebo například používání kufru na kolečkách? Také alkohol na ulici se v některých místech pokutuje. Jak je to konkrétně?

Kufry tažené na kolečkách jsou definitivně zakázané v ulicích Dubrovníku. Obyvatelé nádherného letoviska na jižním pobřeží Chorvatska už měli dost hluku, a tak zakázali tažení kufrů po zemi. Místo toho bude v provozu služba, která pomůže s manipulací se zavazadly a jejich dopravou do cíle vaší cesty.

Procházení se v bikinách či bez trička mimo pláže je pokutované v mnoha chorvatských městech. Například Makarská, Dubrovník, Split či Hvar pokutují spoře oděné, kteří se takto pohybují mimo určená místa.

I když jsou mnohá městečka živá i dlouho do noci, alkohol se na ulici konzumovat nesmí. Novela zákona platí po celém Chorvatsku, i když nejproblematičtější jsou právě přímořské turistické destinace.

