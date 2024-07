Také rádi sledujete nejrůznější kutilské pořady, ale máte pocit, že byste taková díla nezvládli? Pak je právě pro vás jako dělaná polička, kterou si snadno vyrobíte z obyčejného dřevěného ramínka na šaty. Není to nic složitého ani drahého, materiál jistě najdete doma.

Možná se nad tím nápadem zpočátku můžeme podivit, ale již po krátkém zamyšlení zjistíme, jak jednoduchá a snadno zrealizovatelná idea to vlastně je. Jediné, co k tomu budeme potřebovat, je staré dřevěné ramínko na šaty – takové, které má i spodní tyč například na kalhoty.

Pak už budou stačit jen dva nepotřebné staré pásky a kousek prkénka. To je vše, můžeme se pustit do díla. Dobrou zprávou i pro méně zručné je, že nebudeme nic řezat, vrtat ani přitloukat.

Podívejte se i na jiné nápady, k nimž poslouží nepotřebná ramínka. Ukáže vám je na youtube video od Thaitrick:

Zdroj: Youtube

Jak má polička vypadat?

Nejprve bychom se měli rozmyslet, kam budeme chtít takovou poličku umístit. Jestli půjde jen o dílnu, garáž nebo třeba zákoutí na zahradě, pak si nemusíme dělat ani velké starosti s povrchem materiálu ramínka, ani prkénka.

Pokud bychom si ale takovým vlastním výtvorem chtěli vyzdobit domácnost, bude dobré podívat se, jak ramínko i deska, která bude sloužit jako samotná polička, vypadají. Vždy je co vylepšit smirkovým papírem, případně natřít. Pro úspěch našeho snažení to ale není podmínka.

Provléknout a zapnout

Další fázi výroby takové jednoduché poličky zvládne i malé dítě, pokud si umí zapnout pásek u kalhot. Volíme raději takový, který má klasickou přezku, nikoliv jen tu moderní “zacvakávací”. Provlékneme jej ramínkem tak, aby po spojení visel na spodní tyčce.

Stejně to uděláme i s druhým kusem a jediné, na co si v této chvíli musíme dát pozor, je stejná délka zapnutých pásků. To je totiž zárukou vodorovného umístění poličky.

close info Shutterstock / Shutterstock zoom_in V zimě může takové ramínko posloužit zase jiným způsobem

Nemáte pásky? Žádný problém!

Co dělat ve chvíli, kdy se doma zkrátka nenajdou dva zbytečné, již nepoužívané, kožené nebo alespoň koženkové pásky? Rozhodně není nic ztraceno. Stejně tak můžeme použít dva stejně dlouhé kusy silnějšího provazu, na kterých uděláme alespoň trochu ozdobné uzly. Na každý problém se najde řešení…

Hotovo, jen pozor na stabilitu

Posledním, co teď ještě zbývá udělat, je vložení samotného prkénka, které bude sloužit na odložení věcí. To samozřejmě protáhneme oky, vytvořenými z pásků nebo z provazu. Hotovo. Polička je dokončena a může přijít na své místo.

Jediné, na co bychom si měli nyní dávat pozor, je vyvážení předmětů, které na ni umístíme. Je totiž zřejmé, že pokud ji zavěsíme skutečně jen za háček ramínka, bude jí ke stabilitě hodně chybět.

Pokud ale půjde jen o dekorativní záležitost, postačí chvíle trpělivosti při umisťování vázičky nebo jiného předmětu, který zde má najít svoje nové stanoviště. Chcete-li poličku využívat aktivněji, pak by bylo vhodnější pojistit její stabilitu ještě dvěma hřebíčky, které by podpíraly prkénko a udržovaly jej tak ve vodorovné poloze.

Zdroje: ceskykutil.cz, primanapady.cz, www.casopis-rozmaryna.cz