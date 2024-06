close info New Africa / Shutterstock

Ema Novotná 28. 6. 2024

Zkušené ženy v domácnosti dávají bílé ponožky do mikrovlnné trouby. Možná to zní šíleně, ale je to trik k nezaplacení. Jedná se totiž o čistící metodu, která dělá zázraky. Podívejte se, proč dávat bílé ponožky do mikrovlnky.

S ponožkami v domácnosti je vždy nějaký problém. Buď nemůžete najít stejnou do páru, nebo je v jedné z nich díra, a co se týče bílých ponožek, není ani třeba mluvit. Nezáleží, jak moc je perete, kolikrát je ručně vydrhnete, vždy budou špinavé a budou na nich skvrny. Podívejte se však na tento úžasný trik, který vám zachrání peníze jak za bělicí prostředky, tak za nákup nových párů bílých ponožek. Vše, co potřebujete, je mikrovlnná trouba. Video, jak vyprat ponožky, aby byly bílé a lesklé, najdete na Youtube kanále Be Natural Herbal Solutions & Tips: Zdroj: Youtube Ponožky v mikrovlnce Pokud chcete mít bílé ponožky nejen beze skvrn, ale také bělejší a zářivější, tento trik se vám bude velice hodit. Ovšem pouze za předpokladu, že vám nevadí představa, že své bílé ponožky v uvozovkách vyperete ve vaší mikrovlnce. Jako první si vezměte nádobu, do které se vejdou. Přidejte k nim trochu vody, prášek na praní a vložte je do mikrovlnné trouby. Ponechte je tam 10 minut. close info youtube.com zoom_in Jsou případy, kdy pračka bohužel nepomůže. Kde selhala pračka, může však pomoci mikrovlnka. I když to zní šíleně, pomůže vám vyprat bílé ponožky tak, aby byly kompletně beze skvrn. Jakmile ponožky vyndáte, důkladně je propláchněte vodou. Měly by být jako nové. Absolutně beze skvrn a zářivě bílé. To samé funguje i s igelitovým sáčkem. Stačí ponožky v umyvadle napustit trochou vody a pracího prášku, poté je dát do igelitového sáčku a ten nechat otevřený. Dejte vše do mikrovlnky a ponechte 7 minut. Poté chvíli počkejte, aby vás neopařila horká pára. Ponožky pak vymáchejte ve vodě. Šokující, ale efektivní I když tento trik zní naprosto šíleně, funguje naprosto famózně a mnoha ženám v domácnosti se osvědčil a zachránil jim život a peníze. Díky této čistící metodě budou vaše ponožky čisté a zářivě bílé. Pro extra bělost můžete také použít místo prášku na praní jedlou sodu, která se stále více osvědčuje, nejen jako pomocník v kuchyni, ale také jako čisticí a bělicí prostředek. Zdroje: tn.nova.cz, magazindoma.cz

