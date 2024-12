Chcete ochránit povlečení v ložnici před jeho brzkým opotřebením a nežádoucími nečistotami? Využívejte nejen postelový přehoz, ale i běhoun! Když budete dostatečně kreativní, dosáhnete i nevšedního a zajímavého designu.

Postel v ložnici je každodenním místem, kam uléháme k nutnému odpočinku a toto místo by mělo být vždy absolutně čisté. Není to důležité jen kvůli pohodlí, ale má to vliv samozřejmě hlavně na naše zdraví.

Proto je nutné toto místo chránit před prachem, skvrnami, roztoči a nežádoucími alergeny. A právě k tomu vám pomůže nejen přehoz, kterým byste měli postel přes den zakrývat, ale skvělým pomocníkem je i postelový běhoun. Jak je lze využít a nastylovat tak, aby vypadaly zajímavě a dodaly vaší ložnici styl?

Jak si jednoduchým způsobem ušít postelový běhoun? Podívejte se na zajímavé YouTube video na kanálu Sandy Andersen:

Zdroj: Youtube

Postelový přehoz

V podstatě se jedná o kus tkaniny z různých materiálů, který se pokládá na postel. Ačkoliv na první dojem působí jako dekorace, která pozdvihne vzhled každého interiéru, ve skutečnosti plní důležitou ochrannou funkci, jak už jste mohli číst výše. Když zavzpomínáte, možná si vybavíte, že ho pravidelně využívaly už naše babičky.

close info YouTube.com zoom_in Vždy použijte delší stranu přehozu na šířku postele.

Zaměřte se na správnou velikost

Někdo používá jako přehoz mnohdy běžnou deku, ovšem ta bývá zpravidla malých rozměrů. Největší bývají k dostání ve velikosti okolo 120×180 cm, což je rozměr dvojlůžka, a tak zakryjí jen povrch lůžka a neplní stoprocentně svou ochrannou funkci. Minimální rozměr pro klasický přehoz by měl být 220 x 240 cm, takže při pořizování přehozu nikdy nekupujte menší. Jestliže máte postel se širším rámem, upřednostněte rozměry větší.

Jak přehoz na postel pokládat

Vždy použijte delší stranu přehozu na šířku postele. Ve skutečnosti to tedy vypadá tak, že když máte postel širokou 180 cm a velikosti přehozu je 220×240 cm, umístěte vždy delší stranu přehozu (240 cm) přes šířku postele (180 cm). Kdybyste to udělali naopak, jistě by vám to vytkl každý interiérový stylista, protože přehoz má být dostatečně dlouhý, ale nikdy by neměl viset přes strany postele až na zem.

Možnosti použití

Základní radu víte, ale můžete s přehozem pracovat i dále a zušlechtit tak designově celou ložnici. Máme pro vás hned několik možností, které jsou jednoduché, praktické a vypadají skvěle.

Prostá klasika

Nejjednodušší uložení přehozu na postel, která je nejčastěji využívaná i v hotelech, zvládnete i při velkém ranním spěchu, než odejdete do práce. Stačí přehoz rozložit na postel dle výše uvedeného návodu a ve ¾ deky jej v blízkosti polštářů dvakrát přehnout.

Je to rychlé, snadné a krásný styling postele máte hotový během pár minut. V tomto případě je přikrývka zcela zakrytá. Můžete také využít druhou variantu, kdy necháte část přikrývky viditelnou a ohnete ji s přehozem směrem ven. Tento postup není také složitý, ale vyžaduje trochu víc trpělivosti.

close info YouTube.com zoom_in Co to je postelový běhoun? Jedná se o úzký pruh úzké dlouhé látky, většinou z pevných a těžších materiálů, který se zpravidla umísťuje přes střední část postele.

Využijte běhoun

Co to je postelový běhoun? Jedná se o úzký pruh úzké dlouhé látky, většinou z pevných a těžších materiálů, který se zpravidla umísťuje přes střední část postele. Neplní však ochrannou funkci, ale jedná se o designovou libůstku.

Vždy je však nutné postel řádně ustlat, aby byl celkový efekt perfektní. Vzhledem k tomu, že není na trhu oproti přehozům tak běžný, jeho nabídka je mizerná. Můžete si ho však snadno vyrobit v pohodlí domova, což má i výhodu, že jej můžete sladit s ostatním textilem použitým v ložnici.

Kombinace přehozu a běhounu

Odborníci na interiérový styling doporučují tuto variantu jako nejlepší, protože postel je nejen chráněná, ale zároveň se jedná o velmi elegantní řešení. V tomto případě lze plně využít vaši fantazii a přehoz s běhounem kombinovat v mnoha variantách dle svých potřeb a estetického cítění.

