Víte co je Pot-pourri:? Máte-li zahradu, tahle levná vychytávka provoní domov

Pot-pourri. Nikdy jste tento výraz neslyšeli? Tato vychytávka, kterou si jednoduše připravíte doma, vám provoní celý váš domov.

Zdroje: www.magazinzahrada.cz, www.ceskestavby.cz

Jak to kdysi s pot-pourri bylo

Jakmile napíši, že se jedná o nádobu, ve které je směska voňavých ingrediencí, řeknete si nejspíš „aha!“. Pot-pourri se využívala ve středověku, aby se zpříjemnil vzduch v domácnostech. Výraz pot-pourri je z francouzštiny a opravdu doslova znamená „shnilý hrnec“. Jeho původ je ale španělský! Výraz „olla podrida“ má stejný význam, ale jedná se o španělský pokrm s různou kombinací ingrediencí. Tato specialita je ze španělského města Burgos.

Už staří Egypťané využívali tyto směsky na slavnostní ceremoniály. Ve středověku se ráno nasypaly na podlahu voňavé rostliny, aby hned po probuzení nebyly cítit pachy z různých zákoutí.

V dnešní době tyto směsi často dáváme do textilního sáčku nebo do proutěné nádoby, aby udělaly radost zejména našim smyslům. Setkat se s pot-pourri není nijak složité, využívá se například v masážních salonech, kdy strčíte hlavu do díry v lehátku a abyste nemuseli koukat přímo do země, je tam připravená mísa plná „překvapení“. Při masáži můžete zkoumat, co vše ve směsi je a jestli je na kraji misky opravdu jako dekorace chrobák.

pot-pourri z růží a rozmarýnu Zdroj: Shutterstock.com / Alena Kazlouskaya

Co se do pot-pourri přidává

Jestli máte zahradu, máte výhodu v tom, že si můžete směs nasbírat a usušit doma. Používá se například: růže (okvětní lístky nebo celá), muškáty, levandule, hortenzie, šípky, hobliny ze dřeva cedru, šišky, rozmarýn, jasmín. V kuchyni můžete přihodit hřebíček, oregano, skořici, atd.

Na směs se používají usušené ingredience, které je možné pokapat éterickým olejem. Ale pozor, zkuste nejdříve jednu kapku, tyto oleje jsou velmi intenzivní. Směs se uzavře do nádoby, kam se nesmí vloudit žádný vzduch. V tomto prostředí směs bude zrát pět týdnů, nejlépe v šeru. Při zrání nebuďte zvědaví a nečichejte k pot-pourri! Budete totiž zklamaní. Hezky voní až opravdu vyzrálá směs.

Směs si můžete vytvořit jakoukoliv, je to jen na vaší fantazii. Nejčastěji se dělají směsi podle ročních období. A protože je období květu levandule, pojďme si přiblížit, jak se levandulová pot-pourri připravuje.

Na směs se používají usušené ingredience, které je možné pokapat éterickým olejem Zdroj: Sarah2 / Shutterstock.com

Levandulová pot-pourri

Potřebovat budete 2 lžíce drceného hřebíčku, jeden hrnek usušených levandulových květů, 1/3 hrnku nasušené kůry z pomeranče, jeden květ nasušené hortenzie, 4 hvězdičky badyánu, jeden hrnek usušených plátků růžových růží, několik sušených poupat růží vcelku, květ sušené pelargonie, osm kapek levandulového esenciálního oleje.

Postup je jednoduchý. Směs si vytvořte podle vašeho oka, jak se vám co líbí natrhané, rozdrobené, vcelku…

Dobře promíchanou směs dejte do nádoby, kápněte na konec 8 kapek levandulového oleje a pevně uzavřete. Odložte na tmavé místo na pět týdnů. Pokud si vzpomenete, občasné protřepání směsi je ideální k promísení vůní. Po 5 týdnech by mělo být hotovo. Vysypte si připravenou nádheru do vámi vybrané nádoby a umístěte tam, kde budete nasávat kouzelnou vůni vlastnoručně připraveného pot-pourri!