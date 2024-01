Stačí, aby se v kuchyni objevil jeden jediný malý motýlek a máte jasno, co budete dělat celý víkend. Jakmile spatříte potravinového mola, je totiž nejvyšší čas na pořádný úklid spíže i všech příručních prostor, v nichž skladujete potraviny. Pak je tu také trik, který zabrání jejich návratu.

Malí motýlci, které známe jako potravinové moly, jsou ve skutečnosti zavíječi mouční, a přinést si je domů není bohužel žádný problém. Koupíme je v sáčku mouky, strouhanky nebo třeba i dalších sypkých potravinách. Ve spíži se pak velmi snadno a rychle množí a stěhuje se i do dosud nenapadených potravin, v nichž si brzy můžete všimnout charakteristických vláken, později také housenek a dospělců. Proto je nutné se před nimi dobře a hlavně účinně bránit. Jde to, jen je třeba postupovat systematicky.

Jednejte okamžitě

Jakmile objevíme byť jediného mola nebo si všimneme housenky, je potřeba zakročit skutečně velmi rychle. Prvním úkolem, který nás bude v takové chvíli čekat, je důkladný úklid spižírny. Zvláště veškeré sypké potraviny je třeba důsledně prověřit a v ideálním případě ty použitelné přesypat do hermeticky uzavíratené nádoby. Jde hned o dva důvody. Pokud jde skutečně o nezasaženou potravinu, zabráníme jejímu poškození v budoucnosti a jestliže jsme si molů nebo jejich zárodků jen nevšimli, nebudou se moci po vylíhnutí dostat ven a uchráníme tak zbytek zásob.

Úklid je nutností

Samotné přebrání spíže ale rozhodně nebude stačit. Moli při svém řádění mezi uskladněnými potravinami dělají vlastní “nepořádek”, tu a tam najdete trochu vysypané mouky, která vypadala z děravého sáčku, jinde pár zrnek strouhanky. Někdy jsou potažené zmiňovanými vlákny. Nezbývá tedy nic jiného než celou místnost důkladně vyluxovat, vymýt a vysušit, abychom si byli jisti, že zde skutečně nezůstalo vůbec nic, co by mohlo připomínat moly v jakémkoliv stádiu jejich vývoje.

Nešetřete - ušetříte!

Pak přijde na řadu uložení prověřených, případně nově nakoupených potravin zpět na svá místa, ale jak bylo zmíněno, vše, co by mohlo být potravou pro moly, je třeba dobře uzavřít do skleněných nebo dobře těsnících plastových nádob. Není to zbytečná investice, brzy zjistíte, kolik peněz nákupem třeba i trochu dražších dóz ušetříte, když přestanete vyhazovat potraviny.

Prevence je základ

Úklid je hotový, potraviny, které už moli ochutnali, jsou bezpečně mimo byt a teď je třeba se soustředit na prevenci. Jak zajistit, aby se tito motýlci už nevrátili? Jde to i bez zbytečné chemie, stačí požádat o pomoc přírodu a běžné kuchyňské koření. Jedním z nejjistějších principů, které nás před nevítanými škůdci uchrání, je docela obyčejný bobkový list rozložený na různých místech špajzu.

close info Profimedia zoom_in Bobkový list spolehlivě odpudí moly.

Vavřínový věnec pro moly

Máte-li doma živou rostlinku vavřínu, je to zcela ideální, protože její čerstvé listy odpudí moly nejspolehlivěji. Je ale možné použít i běžný sušený bobkový list, který koupíme v každé prodejně potravin. Měl by být ale co nejčerstvější, a tedy také aromatický. Je to totiž právě jeho vůně, kterou zavíječi nesnáší. Proto je také třeba jej čas od času vyměnit.

Stejně jako volně položené ve spíži, pomohou také vavřínové listy vložené přímo do nádob se sypkými potravinami. Nemusíme se příliš obávat, že by mouka později chutnala jako bobkový list, zato si můžeme být jisti, že zůstane bez molů a použitelná.

Využijte i další zbraně

Podobně jako zmiňované koření pomohou v boji proti molům také citronová kůra nebo hřebíček. Pěstujete-li na zahradě levanduli, pak si můžete spíž ozdobit několika svazky sušených větviček, které budou dlouhou dobu nejen krásné na pohled, ale vcelku spolehlivě odradí nezvané návštěvníky od jejich hostiny na našich zásobách. Tedy vzhůru do boje, rozhodně není předem prohraný.

