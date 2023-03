Tyhle potraviny nesmí nikdy do mrazáku. Většina lidí to neví a ničí je

Mrazák je vynikajícím a nenahraditelným spotřebičem v každé domácnosti. Díky němu můžete potraviny uskladnit bez poškození i dlouhé měsíce. Víte však, které potraviny do mrazáku nepatří?

Skladování potravin v mrazáku

Používání ledničky a mrazáku je dnes tak běžné a prosté, že už ani pořádně nevíme, jak uskladňovat potraviny bez nich. Čas od času ale přešlápneme a stane se, že takto skladované potraviny nechutnají, rozpadají se, jsou rozmáčené nebo jinak poškozené. Ono totiž do mrazáku nepatří všechno. Tedy rozhodně ne neupravené.

Mnohé potraviny lze zmrazit, ale po rozpuštění ztrácejí na kvalitě, jsou vodnaté a nechutnají stejně. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Proč může být zmrazení problém?

Do této kategorie patří především potraviny s velkým obsahem vody. Často jde o zeleninu a ovoce, které prostě nebudou jako čerstvé, a s tím je nutné počítat. Některé druhy je možné blanšírovat a pak mrazit, nicméně počítejte se ztrátou textury. Mnohem lepší je připravit si částečně tepelně zpracované polotovary.

Než se dostaneme k dalším potravinám, které není radno dávat do mrazáku, podívejte na prosté nápady, co a jak mrazit:

Co do mrazáku nepatří

Většinu potravin lze zmrazit a skladovat v mrazničce, ale existují potraviny, které se do mrazáku nedají dát nebo je třeba určité opatrnosti.

Sem patří například živé plody moře. Ty na našem českém rybníčku těžko ulovíte a patrně živého kapra byste také nemrazili. Dobré je rozhodně vědět, že k mražení jsou vhodné již očištěné ryby bez šupin, ploutví i vnitřností. Také rybí maso je po rozmražení rozpadavé a velmi špatně by se vám s ním pracovalo.

Vejce ano, ale...

Málokdo si uvědomuje, že například syrové vejce v celku je problém, ale rozklepnuté už ne. Syrová vejce v celku by neměla být zmrazena, protože mohou explodovat v důsledku vysokého obsahu vody. Jestliže chcete přesto vajíčka uchovat mražením, je to možné, ale rozklepnutá do vaničky nebo tvořítka na led. Odtud pak můžete odebírat jednotlivá vajíčka na vaření.

Těstoviny a rýže mražením ztratí strukturu

S problémem se budete potýkat také při zmrazení těstovin. Také jejich strukturu voda potrhá, rozpadají se a při opětovném ohřevu kašovatí. Podobné je to s i s rýží. Přílohly lze zmrazit, ale výsledky nebývají dobré.

Těstoviny i rýže se po rozpuštění rozpadají a nejsou chutné. Zdroj: shutterstock.com

Smetana změní chuť

Smetana na vaření může změnit konzistenci a chuť, když se zmrazí. Mléčné výrobky vůbec mohou mražením trpět a lepší je uskladnění pouze v lednici. Je to i případ tvarohu a měkkých sýrů. Ty mají tendenci se rozpadat po rozmrazení, což se může stát i u tvrdých sýrů, které však obvykle zvládají mražení lépe.

Mléčné výrobky a vejce do mrazáku radši nedávejte. Zdroj: Shutterstock

Nikdy ne bublinkové nápoje

Nikdy nedávejte do mrazáku bublinkové nápoje. Obvykle to děláme jen pro rychlé vychlazení, nicméně krápníková jeskyně, která vás bude čekat, pokud na nápoj zapomenete, je příliš vysokou cenou. Jestliže budete chladit sycené nápoje, ujistěte se vždy, že je vytáhnete včas.

Pozor na teplotu potravin

Nezapomínejte ani, že horké jídlo by nemělo být přímo dáno do mrazáku, protože může způsobit skokový pokles teploty. Uložení horkého jídla do mrazáku je nejen energeticky náročné pro spotřebič, ale jídlo také může získat nepříjemnou pachuť, když se v kontejneru zapaří.