10 potravin, které se nikdy nezkazí a nemají datum spotřeby. Možná vás překvapí

Vyhazujete prošlé potraviny, které nestihnete včas spotřebovat? Někdy je stačí správně skladovat a vydrží vám o něco déle, ovšem tato desítka je jasnou volbou pro dlouhodobé uchovávání bez případného zkažení.

Pokud nakupujete věci v akci, určitě se vám už někdy stalo, že jste všechno nestihli sníst, poněvadž se vám to po pár dnech zkazilo či prošlo. Jestliže nechcete plýtvat potravinami, zaměřte se na jejich správné uskladnění. Poradíme vám, jaké potraviny můžete kdykoliv nakoupit a nebudete je muset ani vyhodit, jelikož vám vydrží opravdu velmi dlouho.

K jídlu i po 30 letech

Běžná příloha, která se vaří po celém světě. Rýže je univerzální, výživná a má dlouhou trvanlivost. Uchovávejte ji ve vzduchotěsných nádobách pod 5 °C a použít ji můžete klidně i za několik desítek let. Je to jasná volba k omáčkám, když nemáte zrovna k dispozici knedlíky či těstoviny. Vybrat si můžete z několika druhů, jako například jasmínová, basmati, hnědá či bílá. Celozrnná rýže se doporučuje uchovávat kratší dobu, jelikož tuky, které se vyskytují ve slupce, mohou po čase začít oxidovat a tím by se rýže zkazila.

Rýže je zdravá a zároveň nasytí na celý den. Zdroj: Agri Food Supply/Shutterstock.com

Luštěniny ve spíži navěky

Fazole, čočka či cizrna jsou levná záležitost, která vám nějakou tu dobu také vydrží. Uchovávejte je na suchém a tmavém místě. Až si budete chtít dát fazole, stačí je namočit a povařit. I několikaleté fazole budou mít po uvaření stejnou chuť jako mladší, jen je budete muset nechat ve vroucí vodě o něco déle. Mimoto jsou fazole výborným zdrojem proteinu, vlákniny, vitaminů a antioxidantů. Díky procesu sušení, kterým prochází luštěniny, se stanou nesmrtelnou potravinou, jelikož neobsahují žádnou vodu.

Včely jsou skvělé dělnice

Díky včelám má med vysoký obsah kyselin a nízkou vlhkost. Tím se nezkazí a vydrží tak věčně. Stane se sice, že vám po čase zkrystalizuje. To vás ovšem nemusí nijak odradit, jelikož jeho kvalita se tím nemění. Vložíte sklenici s medem do horké lázně a po chvilce ho budete mít tekutý jako dřív.

Přísada v nouzi

Bujónové kostky už nejsou tak populární, jak bývávaly. Stejně je můžete mít doma uchované jako rezervu do polévky. Díky vysokému obsahu soli vám vydrží v kredenci opravdu dlouho.

Ocet pro dlouhodobou konzervaci

Ocet se používá při konzervaci různých potravin. Sám o sobě tudíž vydrží také velmi dlouho. Pokud budete bílý ocet správně uchovávat, barva a vzhled vám vydrží. V případě vinného či jablečného octa může dojít k estetické změně, ale na jejich kvalitu to nemá žádný vliv!

Díky kyselině octové se vám tato potravina nezkazí. Zdroj: profimedia.cz

Čistý vanilkový extrakt

Jestliže rádi pečete, určitě víte, že vanilkový extrakt se rovněž nijak nekazí, pokud jste ovšem nechtěli ušetřit a nemáte tak doma nějakou imitaci. Díky vysokoprocentnímu alkoholu, který extrakt obsahuje, vám pár let vydrží. Tedy jestli ho dříve nespotřebujete.

S javorovým sirupem do chladu

Jestliže jste si koupili 100% javorový sirup, pak je zaručená jak kvalita, tak dlouhodobé uchování. Před otevřením ho můžete mít normálně ve spíži při pokojové teplotě. Po otevření uložte sirup do mrazáku a nebojte, nezmrzne. Použít ho tak můžete kdykoliv.

Dlouhověký minerál

Jako ocet, tak i sůl je samotným konzervantem. Při uchovávání dbejte na to, aby se do soli nedostala vlhkost. Mohlo by to pak ovlivnit její strukturu i konzistenci. Vložte do soli několik zrnek rýže, která vlhkost nasaje a sůl tak vydrží.

Sůl se vám nikdy nezkazí. Zdroj: Shutterstock.com

Sójová omáčka do asijských jídel

Díky soli, která se nachází v sójové omáčce, je dalším skvělým konzervantem. Vzhledem k fermentačnímu procesu a vysokému obsahu sodíku, díky němuž se v ní nemohou množit mikroorganismy, máte zaručeno, že se vám pravděpodobně nikdy nezkazí. Po otevření skladujte v suchu a na tmavém místě.

Škrob

Uchovávejte škrob na tmavém a chladném místě, mimo vlhkost. Bramborový i kukuřičný škrob vám při správném skladování vydrží i několik let. Hodí se jako zahušťovadlo do omáček a do moučníků při pečení.

