Chyby skladování potravin v lednici, které dělá téměř každý. Neděláte je taky?

Potraviny jsou drahé. Co dělat, aby vaše zásoby vydržely dlouho a v té nejlepší kvalitě?

Správné skladování potravin je tak trochu alchymie. Nicméně se vyplatí. Suroviny si tak zachovají svou čerstvost, barvu, chuť, vůni a výživovou hodnotu. A vy zbytečně nebudete riskovat, že vám bude při konzumaci zásob špatně. Většina surovin, které si kupujete v obchodech, obsahuje mikroorganismy (bakterie, houby či kvasinky). Když pak nákup špatně uskladníte, může dojít k jejich množení a jídlo se tak stává nebezpečnou časovanou bombou. Někdo vyvázne jen s průjmem, jiný třeba se salmonelou. A to už není taková legrace.

Kdy se bakterie nejvíc množí

Podle odborníků se bakterie nejvíce množí při teplotách 5°C - 60 °C. Pokud tedy chcete, aby vaše zásoby zůstaly mimo tuhle rizikovou hranici, dopřejte jim klima pod 5°C nebo nad 60 °C. Mezi nejvíc riskantní potraviny patří hlavně maso, uzeniny, mořské plody, hotové saláty, mléčné výrobky, vejce, vařené těstoviny nebo tepelně upravená rýže.

Aby se potraviny v lednici nekazily, je potřeba je správně uspořádat. Zdroj: Shutterstock

Nakupujte tak, abyste nevyhazovali

Jít na nákup je často o nervy. Obzvlášť, když máte odolat slevám. Používejte proto zdravý selský rozum a kupujte jen tolik jídla, které jste schopni zkonzumovat. To se týká hlavně rizikových potravin (masa, vajec, mléčných výrobků), které nejsou ve vakuovém obalu. V opačném případě riskujete, že se vám nákup zkazí a vy přijdete zbytečně o peníze. Určitou ostražitost byste měli mít i v případě nákupů chlazených a mražených produktů. Abyste je nevystavili přílišnému teplotnímu šoku, dejte je do košíku až na konci nákupu. Nejvíce jim prospěje, když je uložíte do izolované mrazící tašky, kterou si můžete koupit rovnou u pokladny.

Sledujte datum spotřeby na etiketách

Každá věc jednou skončí… I čerstvost některých produktů. Abyste se vyvarovali případných zažívacích problémů, je potřeba sledovat data expirace na etiketách. U data spotřeby máte jasně danou dobu, do kdy je jídlo ještě poživatelné a nezávadné. Proto s ním moc neexperimentujte. V případě minimální trvanlivosti to tak striktní není a je možné jídlo konzumovat ještě pár dní poté.

Co dát do lednice?

Jak už jsme zmínili předtím, bakterie se nejvíce šíří v teplotách 5 °C - 60 °C. Proto by ve vaší lednici mělo být méně než 5 °C a v mrazáku dokonce méně než - 15 °C. Aby se potraviny nekazily, je potřeba je správně uspořádat. Nemytou zeleninu a ovoce skladujte v boxech na dně ledničky. Do dolních pater lednice patří i čerstvé maso (samozřejmě v uzavřené nádobě) a také konzervy, zavařeniny či kompoty. V horní části lednice je ideální klima pro uvařené potraviny, moučníky nebo dezerty. Ve výši vašich očí by měly být vyskládány mléčné výrobky (jogurty, sýry) nebo pomazánky, které si potřebujete ráno namazat na chleba. Ve dveřích chladničky je vhodné místo pro uskladnění nápojů, alkoholu, konzerv či různých dochucovadel (kečupů, majonéz, dresinků).

Mléko ukládejte do dolní části lednice. Rozhodně nepatří do dvířek, kde je proměnlivá teplota. Zdroj: Shutterstock

Mrazák – skoro lepší než „špajzka“

Na mrazáku je skvělé, že tam můžete dát téměř všechno. Od masa, ryb, zeleniny, až po uvařené „hotovky“, které jste nestačili zkonzumovat. Nezapomeňte, že společně s jídlem zamrazujete i bakterie, které mráz nezničí, ale spíš ukonejší k dlouhému zimnímu spánku. Do mrazáku ukládejte jen balené a popsané potraviny. Potraviny, které máte dlouho v mrazáku, mají tendenci osychat a vytváří se na nich námraza. Podle popsaných etiket se budete lépe orientovat, co všechno máte, a zároveň si sami určíte, který kousek masa už potřebuje „jít na plech“.

Jednou a dost!

Jídlo, které jste jednou rozmrazili, už podruhé nedávejte do mrazáku. Riskujete tím další šíření bakterií, což by vás mohlo stát zdraví. A to přeci nikdo z vás riskovat nebude…

Zdroje: www.vimcojim.cz, www.epravo.cz