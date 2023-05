Jak vyhnat myši z domu: Naličte na ně chytrou past s použitými čajovými sáčky

Máte doma myši? Víme, jak se jich zbavíte. Jak na ně působí použité čajové sáčky?

Myši jsou nezmaři. Dostanou se i do těch nejstřeženějších objektů a stačí jim k tomu odevřené dveře, netěsnící práh nebo otvor ve zdi, který je velký asi jako tužka. Myš ho svými hlodáky rozšíří a vytvoří z něj uvítací bránu, která pojme hned několik myších generací.

Pokud nechcete mít doma tyhle nezvané hosty, je potřeba abyste utěsnili veškeré škvíry či škvírky. Určitě to nedělejte vatou či pěnou, kterou myši lehce prokoušou. Daleko efektivnějším řešením je sádra nebo beton s přídavkem skleněných střepů.

V tomto videu se můžete inspirovat, jak vyrobit past na myši z pet lahve:

Vyzkoušejte plašič

Někteří odborníci proti hlodavcům doporučují ultrazvukové nebo pachové plašiče. U ultrazvukové verze je výhodou, že její zvuk je pro lidské ucho naprosto neslyšitelný, takže nikoho v domácnosti neobtěžuje. Jeho nevýhodou je, že nefunguje přes zeď, proto je důležité rozmístit do každé místnosti jeden z přístrojů, který by ji chránil. Dražší plašiče neustále mění vysílací frekvenci a dělají potenciálním hostům ze života peklo. Proto je velká šance, že do domu s tímhle vybavením žádný hlodavec jen tak nevkročí.

Myši jsou roztomilé, ale v domácnosti hodně škodí. Zdroj: Profimedia

Vsaďte na mátu

Na myši dobře působí i přírodní odpuzovače. Například směs mátového oleje a vody. Směs nalijte do rozprašovače a postříkejte všechny cesty, kudy by mohli hlodavci přijít. Využít můžete i odličovací tampónky, které jste předtím namočili do mátové směsi. Ty pak je potřeba strategicky políčit na místech, kde by se potenciální hosté mohli vyskytovat. Ještě účinnější než tahle směs je kombinace mátového oleje s křemelinou, což je nezpevněná hornina známá také jako diatomit. Její výhodou je, že udrží vůni máty daleko déle. A když náhodou mátový závan vyprchá, stačí ho znovu doplnit a bude vonět dál. Zatímco člověku je vůně bylinky příjemná, myši ji z duše nenávidí.

Pro hlodavce je mátový olej nepříjemný. Zdroj: Profimedia

Využijte použité čajové sáčky

Dobrým lapačem pachů jsou také použité čajové sáčky. Potřísněte je levandulovým olejíčkem a rozvěste tam, kde by se myší osádka mohla eventuálně vyskytovat. Pokud máte rádi heřmánkový čaj, pak vylouhované pytlíky určitě nevyhazujte. Zalijte je vodou a nechte je vylouhovat společně s prolisovaným česnekem. Takto připravené aromatické zbraně nechte vyschnout a poté libovolně umístěte tam, kam potřebujete.

Vysušený čajový sáček pokapejte levandulovým olejem. Odpudí případné nezvané hosty. Zdroj: Profimedia

Co je ještě na myši zabírá:

Rozmixujte chilli papričky s trochou oleje. Směs pak aplikujte na rizková místa.

Vsaďte na volně ložené listy ořešáku. Myši nesnáší jeho vůni!

Říká se, že hlodavci bytostně nenávidí lidské vlasy. Zkuste proto chomáč kadeří umístit před všechny přístupové cesty do domu.

Zdroje: www.bydlimekvalitne.cz, www.youtube.com