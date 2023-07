Uklízecí maniak, anebo totální bordelář. Co to vypovídá o vaší povaze?

Úklid je pro někoho řehole, pro jiného způsob relaxace. Jak na tom jste vy? Co váš vztah k pořádku naznačí i o vašich vlastnostech?

Říká se, že čistota je půl zdraví… Nebo že tam, kde není řád, panuje neřád… Asi na tom něco bude, protože podle čínské nauky Feng Shui je uklizený prostor základem pro vyrovnanou mysl a duševní zdraví. Češi mají k úklidu poněkud vlažný vztah a v mezilidských vztazích se stává „horkým bramborem“, který si partneři mezi sebou neustále přehazují. Mezi nejméně oblíbené práce patří žehlení, mytí oken, utírání prachu, zametání, vytírání podlahy nebo utírání nádobí. Jak jste na tom s pořádkem vy? A co váš smysl „pro čistotu a detail“ vypoví o vaší nátuře?

Hromadič po šuplících

Úklid? To je pro vás především hra na schovávanou! Využíváte všechny možné úložné prostory, abyste do nich nahromadili vše nepotřebné – od papírů, lepenek, rozbitých propisek, sponek, spodního prádla až po zatoulané mince z dovolené? Kdo má všechny tyhle „prkotiny“ třídit a řešit? Na to je přeci potřeba hodně času, který nemáte… A tak všechna „šidítka“ schováte, vytřete podlahu, utřete prach a váš interiér vypadá jako z cukru. Podle psychologů tenhle „uklízecí styl“ poukazuje na vaši dramatickou, ale poněkud neupřímnou povahu. Máte sklony se před ostatními dělat lepšími, než ve skutečnosti jste, a svoje „temné stránky“ ukrýváte hluboko v duši.



Naše dobrá rada: Zkuste se uvolnit a občas přiznejte i nějakou tu chybu. Lidé vás spíše pochopí a přijmou, než když si před nimi budete hrát na supermana nebo „hodnou holku“.

Šuplík je dobrá skrýš. Pojme všechny druhy nepořádku. Zdroj: Profimedia

Krabicář a milovník provizoria

Sice žijete v jednom bytě už pár let, ale pořád to tam vypadá, jako byste se čerstvě přestěhovali. Spoustu věcí máte po krabicích nebo v plastových boxech. Proč? Možná se vám nechce utrácet tisíce za nábytek nebo se zkrátka nepotřebujete někde zabydlovat. Vždyť stejně tak, jako vaše svršky leží v krabici, tak v běžných domácnostech „odpočívají“ v šuplíku. Tak v čem je rozdíl? Podle odborníků váš kočovný přistup k interiéru naznačuje, že moc neřešíte, co je tady a teď, a upínáte se k budoucnosti. Doufáte v lepší zítřky, ale chybí vám konkrétní plán.

Naše dobrá rada: Prostředí, ve kterém žijete, ovlivňuje vaši náladu a pocit domova. Vybalte z krabic to nejnutnější a zbytek uložte do sklepa. Méně věcí se lépe udržuje a vy pak nebudete zbytečně ve stresu s úklidem.

Chaotik – všude někde něco!

Tu je hrneček, tu stoleček, tu tužka, svlečené pyžamo nebo talíř s nedojedeným chlebem. Ve vašem pokoji se najde spousta věcí, které spolu nesouvisí, ale vám to nevadí. Sami dobře víte, kde co máte. Žádné „komínky“, přihrádky ani šuplíčky k tomu nepotřebujete. Podle psychologů je tenhle styl fungování vlastní sebevědomým, ale nezralým osobnostem. Uráží vás taková nálepka? Nemusí. Váš vnější nepořádek se nepřelévá do vaší hlavy a když už, tak jen v kreativním smyslu. Máte zvláštní schopnost improvizace a dokážete během chvilky vymyslet věci, které druhým trvají roky…



Naše dobrá rada: Bohužel to, co vyhovuje vám, nemusí vyhovovat okolí. Pokud tedy žijete v páru, nebo dokonce s rodinou, vyhraďte si svou pracovnu nebo koutek, kde to může vypadat jako po výbuchu. Ve společných prostorech ale respektujte pořádek, jinak ostatní utrápíte.

Chronický neumývač nádobí

Špinavé nádobí je špatná vizitka. Když ho včas neumyjete, tak se kupí, kupí, až z něj vzniknou pyramidy, kam ani ta nejodvážnější hospodyňka nestrčí ruku, natož nos. Stejně to funguje i s nevyneseným košem, kde se hromadí prázdné lahve, obaly a zbytky jídla. Navštívit kuchyni s neumytým nádobím a přeplněným košem je jen pro silné povahy. Z psychologického hlediska takový prostor jasně vypovídá o tom, že je majitel pořádný lenoch, který většinu věcí odkládá na potom… Jenže to „potom“ nikdy nepřijde… Prokrastinace je mor. Neodkládejte věci, jinak vás zahltí a vy se z toho nevyhrabete.



Naše dobrá rada: Myjte nádobí po každém jídle, je to chvilička. Totéž platí i u koše, nenechte ho přetékat – ušetříte nervy i smysly.

Neumyté nádobí je špatná vizitka. Navíc po čase zapáchá. Zdroj: Profimedia

Totální minimalista

Domov je místo, kde byste se měli cítit pohodlně. Jenže v některých bytech to vypadá spíš jako v čekárně u lékaře. Ano, je tam stůl, židle, sem tam nějaký časopis, hrneček… Ale tím to hasne. Jako by tam chyběl život. Máte také takové bydlení? Pak je jasné, že v takovém prostoru netrávíte moc času (a upřímně není divu). Nezabydlené domovy podle psychologů naznačují, že jejich majitel má psychické problémy. Jedním z nich je nevyzrálost, kdy člověk nemá chuť svůj prostor zvelebovat, protože zkrátka nemá partnera a samotného ho to nebaví.

Naše dobrá rada: Říká se, že málo je více. Ovšem pokud budete mít pokoj jen se základním vybavením, nikdy nebude působit útulně. Zkuste ho zkrášlit doplňky a uvidíte, že atmosféra domova se dostaví sama.

Méně je více. Ale někdy může méně znamenat téměř nic. Jak se pak můžete cítit v takovém prostoru doma? Zdroj: Profimedia

Hromadič zbytků

Kuchyň by měla být čistá jako klícka. Jenže ne vždycky tomu tak je… Spousta lidí má tendenci nechávat po stole zbytky nedojedeného jídla, nedopité hrnky s kávou nebo zapomenuté napůl snědené jogurty, ve kterých dříve nebo později začne klíčit plíseň. Tohle pohřebiště gastronomie je znakem toho, že zdejší „pán“ nebo „paní“ domu sice rád/a jí, ale úklidu moc nedává. Důvodem nemusí být kupodivu lenost. Výzkumy prokázaly, že nepořádek mívají lidé, kteří trpí depresemi. Tíha na duši jim totiž bere motivaci, sílu, energii i smysl… Víte o tom něco?



Naše dobrá rada: Přestaňte se trýznit v hlavě a zkuste žít trochu v realitě. Úklid vám pomůže věci alespoň navenek trochu srovnat. Uvidíte, že čistá kuchyňská linka vám zlepší náladu.

Neukojený sběratel

Umíte se loučit s věcmi? Ne? Pak je možné, že patříte mezi sběratele, kteří mají byt jako jedno velké muzeum. Tisíce věcí, papírů, obalů od jídla, skleniček, dóziček, hrnců, miniaturek… Prostě úplně všeho (včetně plejády prošlých zavařenin) se tyčí na policích jako jedna velká němá barikáda. Kdo ji překoná? Nikdo. Podle odborníků je chorobná touha hromadit věci spojená s neurózou. Pokud se tenhle případ týká vás, pak jste člověk, který nesnáší změny a nejraději by zastavil čas. Jenže v minulosti žít nejde.



Naše dobrá rada: Hromadění může také poukazovat na pocity prázdnoty. Zkuste se sami sebe zeptat, co vám vlastně v životě chybí. Je to blízká duše? Pohlazení? Pocit užitečnosti? Ať je to cokoliv, zkuste si tuhle emoci nahradit jinak než věcmi.

Hromadění věcí - ať už jídla, obalů nebo šatů, vytváří neútulný dojem. Zdroj: Profimedia

