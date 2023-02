Nasypte trošku soli a prášku na praní večer do záchodu. Ráno budete nadšení!

Udržet toaletu v čistotě nepatří zrovna k nejoblíbenějším domácím pracím. Přesto je to zrovna toaleta, na kterou byste při úklidu rozhodně neměli zapomínat. Naopak byste jí měli věnovat mnohem častěji pozornost než ostatnímu zběžnému úklidu. Naštěstí existuje několik triků, které vám práci usnadní. Vyzkoušejte ten se solí a s pracím práškem. Budete nadšení.

Toaletu byste měli čistit i několikrát týdně. Je to místo, kde dochází k množení nebezpečných bakterií a ty nám mohou způsobit nepříjemné zdravotní potíže. V drogeriích se dá sehnat nepřeberné množství čisticích prostředků, ale ty nejsou zrovna šetrné k životnímu prostředí a spousta lidí se dnes snaží chemii spíše vyhýbat.

Široká škála je i ekologických prostředků, ovšem ty se stále pohybují v poměrně vysoké cenové relaci a jejich koupi si kde kdo raději rozmyslí. Dobrou zprávou je, že si můžete čistící prostředky vyrobit v pohodlí domova z běžně dostupných surovin. Nejen, že nezatíží vaši peněženku, ale jejich výroba může být i docela zábava.

Šumivá bomba do toalety

Zkuste si doma vyrobit účinné šumivé tablety. Jakmile je vhodíte do toalety, začnou pěnit a díky pečlivě vybraným surovinám se postarají o dezinfekci záchodové mísy.

Jak jednoduše vyrobit šumivý zázrak, se podívejte na videu:



Základ tablet tvoří jedlá soda, která se smíchá s kyselinou citronovou. Potřebovat budete ještě plastovou lahvičku s rozprašovačem. Do ní nalijte vodu a nakapejte pár kapek oblíbeného esenciálního oleje. Pak už to chce jen trochu trpělivosti a míchání. Směs sody a kyseliny vždy mírně postříkejte vodou s esenciálním olejem a promíchejte. Měla by vzniknout lepivá hmota.

Jakmile hmota lepí, je čas ji přesunout do formiček. Použít můžete silikonové formičky na cukroví, čokoládové bonbony nebo na muffiny. Hmotu zatižte a nechejte aspoň tři hodiny tvrdnout. Vyndejte z formiček a uchovejte v uzavíratelné sklenici. Pak už jen při potřebě čištění toalety jednu tabletu vezměte a vhoďte do mísy. Soda spolu s kyselinou citronovou se postarají o dokonalou dezinfekci.

Toaletu dokonale vyčistí i prací prášek. Zdroj: shutterstock

Trik s práškem na praní a solí

Ještě jednodušší na přípravu je směs pracího prášku, kuchyňské soli a octa. Smíchejte po jedné lžíci prášku a soli a zalijte třemi lžícemi octa. Míchejte, dokud se prášek a sůl zcela nerozpustí. Směs nalijte přímo do mísy a nechte působit přes noc. Efekt bude skvělý. Usazeniny zmizí a vodní kámen se rozpustí. Pokud nechcete nechávat působit směs přes noc, část jí nalijte do mísy a druhou částí můžete pomocí houbičky vyčistit zbytek toalety. Usazeniny, vodní kámen i všechny skvrny půjdou dolů raz dva.

K udržené dokonale čisté toalety nepotřebujete předražené prostředky z drogerie. Zdroj: shuterstock

Síla kyseliny citronové

Úplně nejjednodušší způsob, jak toaletu vyčistit, je vzít na pomoc kyselinu citronovou. Tu nasypejte do běžně velkého hrnku a z hrnku přesypte do záchodové mísy, nebo do nádržky s vodou. Nechte alespoň hodinku působit. Poté štětkou na toaletu vyčistěte špinavá místa se zbytky kamene a spláchněte. Záchod bude opět zářit čistotou.

