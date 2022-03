Skvělý trik: Nasypte 3 lžíce pracího prášku do záchodu a nechte 30 min. působit

Prací prášek by většina z nás asi použila kromě praní prádla tak maximálně na nějaký znečištěný povrch, a to pouze v případě, že bychom neměli jinou možnost. Ale to bychom se ošidili. Prací prášek je totiž skvělým pomocníkem i pokud jde o vyčištění toalety.

Čištění toalety není pro nikoho zábavou. Ale toalety se určitě čistit musí, nebudeme vyjmenovávat všechny důvody. Pokud budete dbát na pravidelné čištění záchodu, bude jeho čištění o to jednodušší.

Jak na to? Je to velmi jednoduché a účinné – stačí jen tři lžíce pracího prášku a po chvíli působení bude váš záchod opět zářit čistotou a vypadat jako nový.

O tom ostatně pojednává i toto demonstrační video:

Nádržku může prací prášek znehodnotit

Když nasypete prací prášek do záchodu, budete udiveni silou jeho působení. I přesto ale před jeho použitím někteří instalatéři varují, ale to jen v případě, že bychom jej chtěli nasypat do nádržky záchodu, kde by se usazeniny a kousky prášku mohly postarat o ucpání některé z částí splachovacího sytému. Nádržku by kromě usazenin mohly narušit i bubliny produkované detergentem a voňavé aviváže, jež jsou součástí pracího prášku, by zase mohly podpořit růst mikroorganismů (bakterií, plísní a hub). V tomto případě se do nádržky spíše doporučuje použít některý z k tomuto účelu určených prostředků, popřípadě nechat nádržku vypustit a vyčistit ji octem či jedlou sodou. Ale pojďme zpět k toaletě.

Prací prášek vyčistí toaletní mísu

Naopak na vyčištění keramické toaletní mísy je prací prášek ideální, protože povrchově aktivní látky, které prací prášek obsahuje, dokáží zlikvidovat špínu a usazeniny bez ohledu na povrch.

Navíc většina pracích prášků obsahuje i další příměsi, díky nimž dojde i k odstranění vodního kamene. V tomto ohledu výborně fungují změkčovače vody a činidla proti usazování nečistot a přidaná bělidla, díky nimž bude váš záchod vydezinfikován.

Jak postupovat?

Nejprve toaletu spláchněte, abyste ji zbavili hlavních nečistot a prachu, a aby byla mísa vlhká. Tak dojde k rychlé reakci s pracím práškem. Poté přidejte do mísy zhruba tři lžíce pracího prášku, použít ale můžete i tekutý. Pokuste se o to, aby se prášek dostal skutečně všude, pomoci si můžete i štětkou na záchod.

Poté toaletu přiklopte prkýnkem a nechte prací prášek nějakou dobu působit. Zhruba po půl hodině ještě toaletu dovyčistěte štětkou a ještě jednou spláchněte.

Co s nádržkou?

Pokud je potřeba vyčistit i nádržku, což bychom měli dělat každých šest měsíců, pak zde pomůže ocet. Ten je jistě v tomto případě lepší než prací prášek, jak jsme již zmínili výše. Vypusťte nádržku toalety a pravidelně ji doplňujte octem. Kyselina obsažená v octu ničí plísně a rozpouští usazeniny minerálů. V závislosti na tom, jak často se toaleta používá, můžete nádržku čistit častěji.

