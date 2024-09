Prát se musí. Ale správně... Dokážete rozklíčovat prací symboly na oděvech?

Říká se, že když máte pračku, je praní hračka. Ale kdepak! Každé prádlo potřebuje jinou péči a abyste ho dobře vyprali, měli byste sledovat instrukce výrobce. Ty většinou bývají na všitých štítcích u oblečení. Ale ouha! Nejsou psaná slovně, ale formou znaků. Znáte jejich významy? Otestujte své znalosti teď hned.

Autor videa, Textile Vlog, vám prozradí, jaký význam mají různé značky na visačkách prádla. Více na kanále YouTube.com.

Zdroj: Youtube

1. Vanička s vodou

a) Prádlo je možné prát jen v ručně v umyvadle/vaně.

b) Lze prát v pračce.

c) Před praním je nutné svršky namočit.

close info Profimedia zoom_in Podle symbolů zjistíte, jakou péči vaše prádlo potřebuje.

2. Prázdné kolečko

a) Morké svršky se suší jen přirozeně – na vzduchu.

b) Prádlo se dá čistit jen v čistírně.

c) Vyprané prádlo lze sušit v sušičce.

3. Trojúhelník

a) Prádlo se musí prát samostatně.

b) Při praní lze použít bělidlo.

c) Svršky můžete prát jen ve studené vodě.

4. Kolečko v rámečku

a) Prádlo nesmí do sušičky vůbec!

b) Vyprané svršky lze sušit v sušičce, ale jen na nízkou teplotu.

c) Perte na krátký režim.

5. Přeškrnuté kolečko

a) Nedávejte prádlo do sušičky. Scvrkne se!

b) Oblečení není vhodné na chemické čištění.

c) Oblečení se pere zásadně zvlášť.

close info Profimedia zoom_in Každý symbol má jasně danou instrukci.

6. Dvakrát podtržená vanička s vodou

a) Prádlo se musí před praním namočit.

b) Várku prádla je potřeba prát na nejjemnější program.

c) Pozor na přeplněnou pračku!

7. Přeškrtnutý trojúhelník

a) Prádlo se nesmí prát na vysokou teplotu.

b) Nesmíte použít bělidlo.

c) Vynechte aviváž!

8. Symbol žehličky s tečkou uprostřed

a) Žehlička je tabu!

b) Oblečení můžete žehlit jen na nízkou teplotu.

c) Žehlete podle typu materiálů.

Vyhodnocení testu

Mrkněte na své odpovědi a za každou odpověď b) si připište dva body. Máte? A tady je resumé...

2 body: Zoufalá obsluha pračky

Buďto u vás doma pere partner (nebo partnerka) nebo si pračku zapnete jen v té nejvyšší nouzi a vůbec neřešíte jaký materiál co potřebuje. Natož abyste ztráceli čas rozklíčováním některých „prádelních symbolů“, kterým rozumíte asi tak jako prvňák Pythagorově větě. Prostě prádlo jako prádlo. Hodíte to do pračky a je hotovo. S drobnými nehodami v podobě obarvení nebo sražených triček se nějak počítá. V nejhorším si koupíte nové.

4 - 6 bodů: Intuitivní pradlenka

Prát se musí, to je jasné. A vy máte za ta léta už naučený svůj postup, jak na to. Bílé, barevné a tmavé perete odděleně. Ručníky zvlášť (a bez aviváže). Ale abyste zkoumali visačku, co který svršek potřebuje, na to nemáte čas a ani náladu. Základní symboly na instrukcích výrobců sice znáte, ale nějak neřešíte. Dáváte přednost svým zkušenostem a intuici.

8 bodů: Dokonalá symbióza

Oblečení stojí peníze. A obzvlášť to kvalitní značkové. A protože nechcete riskovat, že se vám zničí, tak pečlivě čtete instrukce výrobce. Některé dokonce umíte tak dokonale jako vyjmenová slova po B. Díky tomu váš šatník je voňavý a zachovalý. Gratulujeme!

Zdroje: www.trenyrkarna.cz, https://www.candy-home.com