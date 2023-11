Prát se musí. Ovšem každý materiál si nárokuje jiné zacházení. Na jaký symbol byste si měli na prádelním štítku dát pozor?

Praní prádla je běžná rutina. Většina z nás špinavé svršky roztřídí podle barev a pak je jen „hodí do pračky“. Odborníci ale varují, že některé svršky potřebují zvláštní péči. Hodně záleží totiž na barvě materiálu oblečení. Proto pokud si chcete uchovat svůj šatník delší dobu, měli byste respektovat doporučení výrobce, které je popsáno na prádelním štítku. Spousta symbolů je notoricky známá – například ruční praní, praní v pračce jen na předepsaný počet stupňů nebo povolené či zakázané žehlení. S novými materiály a technologiemi vznikají ale nové nároky na údržbu oblečení a tím pádem i nové symboly. Znáte třeba tento?

Tajemné kolečko

Tento symbol je poměrně nový, proto může spoustu žen zmást. Obecně kruh je znakem chemického (suchého) čištění. To znamená, že svršek by se v žádném případě neměl prát v pračce, protože by mohlo dojít k poškození tkaniny. Chemické čištění je vhodné například pro společenské šaty s krajkami, korálky nebo malované látky. Dobrou (a jedinou volbou) je i pro oblečení z kůže, vlny, kožešiny, hedvábí nebo semiše. Specifikem chemického čištění je, že se při něm vůbec nepoužívá voda, ale čistě jen chemikálie a syntetická nehořlavá rozpouštědla jako je například perchloretylen (PCE), dekametylcyklopentasiloxan (GreenEarth).

close info Profimedia zoom_in Kolečko symbolizuje chemické (suché) čištění oděvů.

A co ta čárka nad ním?

Pokud je čárka umístěna vpravo nahoře, je to znak toho, že byste měli oblečení vyčistit sice chemicky, ale bez použití páry, která by ho mohla poškodit. Vlhkost například neprospívá některému typu ložního prádla a tkaniny ze syntetických hedvábných vláken. Proto pozor na napařování!

Kolečko s čárkou vpravo dole…

Tato poloha čárky naznačuje, že suché čištění je možné, ale jen při nižší teplotě. Kdybyste toto doporučení ignorovali, povrch látky by se narušil a už by nebyl tak hezký.

close info Profimedia zoom_in V předposledním řádku najdete všechny symboly suchého čištění.

Kolečko s čárkou vlevo nahoře…

Tento symbol vás varuje, že chemické čištění by mělo probíhat s co nejmenší mírou vlhkosti. Některé syntetické materiály jako třeba umělé hedvábí (viskóza) mají sklony ztrácet svůj tvar.

Kolečko s čárkou vlevo dole…

A je tu finále – tedy kolečko s čárkou vlevo dole! Tato poloha čárky naznačuje, že by se prádlo mělo čistit sice chemicky, ale na krátký cyklus.

