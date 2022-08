Zmuchlejte kousky alobalu a hoďte do pračky. Po praní uvidíte tu změnu!

Víte, jak jednoduše pomoci pračce s praním prádla? Zmačkejte kusy alobalu, vytvořte z něj koule a vhoďte do bubnu pračky. Jak alobalové koule fungují?

Zdroje: svetkreativity.cz, www.wikihow.com

Koule z alobalu a statická elektřina

Na internetu se šíří mnoho dobrých i horších rad, jak si zjednodušit domácí práce, či dojít k lepším výsledkům v tom či onom. Není divu. Pracovních povinností máme až nad hlavu, s rodinou chceme strávit víc času, na domácí práce bychom nejraději zapomněli. Když už něco děláme, chceme stoprocentní výsledky a hlavně rychle. Jak s tím souvisí koule z alobalu?

Alobalové koule se dají použít jako likvidátor statické elektřiny. K tomu účelu je však lepší používat je v sušičce. V prostředí sušičky opravdu dochází k nadměrné tvorbě statické elektřiny a z tohoto důvodu je možné pořídit a používat speciální ubrousky či jiné přípravky. Anebo právě alobalové koule.

Tři metry alobalu postačí na dvě až tři koule. Zdroj: shutterstock.com

Jak udělat koule z alobalu?

Vytvarujte je opakovaným stláčením většího kusu alobalu. Obvykle je třeba tří metrů na dvě až tři kuličky. Ty by měly být takové, aby z nich nekoukaly kousky ani hrany. Prostě nejpěknější kuličky, které zvládnete, a nemusí být nijak veliké. Stačí průměr mezi pěti až šesti centimetry. Tyto kuličky přidejte k prádlu během sušení v sušičce. Můžete je použít opakovaně, ale odstraňujte drobící se okraje, abyste nezaneřádili sušičku.

Alobal využijete i při praní prádla. Zdroj: Monkey Business Images / Shutterstock.com

Přidejte do praní koule z alobalu

Alobalové koule lze použít i do pračky, ale zde statická elektřina nevzniká právě díky vodě. Nicméně některé materiály jsou i po běžném vyprání a usušení náchylnější na produkci této elektřiny. Kuličky během praní pomohou, ale hodí se ještě přidat něco dalšího. Ocet nebo jiný změkčovač váše prádlo také zbaví statického napětí. Přidejte jej do posledního máchání a nechejte celý program dojít až do konce, jako to děláte běžně.

Funkce koulí z alobalu je také podobná použití silikonových perforovaných koulí, které se přidávají k bubnu pračky. I koule z hliníkové fólie napomáhají dobrému promísení pracího prostředku s vodou, čímž zaručí krásně vyprané prádlo, bez vyšších nákladů či speciálních prostředků. Koule můžete navíc používat opakovaně. Dejte si jen pozor na únavu materiálu, která závisí na frekvenci užívání koulí. Když se začne fólie drobit, vyhoďte koule do koše a udělejte si nové.