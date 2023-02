Aby ponožky v pračce nemizely: Pořiďte si párovače a zkuste i další triky

Hromady ponožek, ale ani jedna není do páru. Kam v pračce mizí ponožky a jak toto drobné prádlo prát co nejlépe, aby dlouho vydrželo a ponožky nemizely neznámo kam? Poradíme fígle, jak na to!

Praní, žehlení a hlavně párování ponožek nepatří mezi nejoblíbenější domácí práce. Párování ponožek všech členů domácnosti obzvlášť. Vždy se totiž najde pár kousků, které k sobě dvojici nemají a záhada, kam ponožky mizí, je na světě. Jak je prát, aby už žádná ponožka nechyběla a nikam se neztratila? Pojďte se podívat na naše tipy.

Kam se poděly?

Kam ponožky mizí? Je snad jedna z nejpalčivějších otázek, která trápí nejednu hospodyňku. O mizejících ponožkách toho bylo napsáno již mnoho, ať už to byly knihy pro děti nebo pro dospělé. Odpověď je jednodušší, než si myslíme. Ponožky nepozorovaně mizí pod gumu u bubnu pračky. Málokoho by napadlo bubnová zákoutí prohledávat, takže je dost možné, že se na tom místě bude krčit ponožek hned několik. Dobrá zpráva je, že mizení ponožek lze zabránit, i když vás to bude stát trochu rafinovanosti a trpělivosti.

Párujte je!

Dobrý způsob, jak o ponožky nepřijít, je drobné kusy oblečené spárovat. Pomoci vám k tomu může jednoduchá věc, párovač ponožek.

Jedná se o pomůcku z umělé hmoty, která má dvě oka a důmyslný háček. Oky párovače jednoduše špinavé ponožky protáhněte a i s ním vyperte. Pak pomocí háčků na pomůcce pověste na sušák a nechte uschnout.

Kolíčky nebo sáček na praní

Kromě párovačů ponožek můžete využít službu umělohmotných kolíčků na prádlo. Budete si ale muset dát práci s párováním ponožek těsně před tím, než je vhodíte do pračky. Popřípadě zaúkolujte členy domácnosti, aby spojili ponožky kolíčky v momentě, kdy si špinavé prádlo svlékají a hází do koše.

O něco jednodušší metoda je použití sáčků na prádlo. Ty už dnes pořídíte téměř ve všech drogeriích, vybrat si můžete hned mezi několika velikostmi a odpadne vám dozor nad ostatními členy domácnosti, zda ponožky způsobně opatřují kolíčkem, či nikoliv.

Jak správně ponožky prát?

Ponožky jsou jedním z nejnamáhanějších kusů oděvů a ačkoliv se to nemusí zdát, i ony potřebují správnou péči. Před praním ponožky spárujte a roztřiďte dle barev. Perte je se stejně barevným prádlem na 40 °C a naruby. Pokud přidáte aviváž, budou krásně měkké a zachováte jemnost jejich vláken.

Funkční ponožky perte raději s jemným prádlem. I těm vyhovuje teplota 40 °C, volte ale nižší otáčky ždímání. Termo ponožky zase perte na 30 °C a na ně použijte šetrnější prací prostředky. Ideální je sušit ponožky pomalu na sušáku či na šňůře. Pokud využíváte sušičku, vždy je sušte naruby, při sušení se vlákna rychleji poškozují a ponožky jsou náchylnější ke vzniku děr na patách.

