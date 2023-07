Španělské hospodyňky dávají k prádlu do pračky tenisové míčky. Dělejte to taky

Tenisové míčky nejsou jen pro tenisty! Užijete je i v domácnosti. Jak vám pomůžou v pračce při praní prádla?

Když se v 18. století stanovovala první norma pro výrobu tenisových míčků, nikdo netušil, že tyhle drobné koule vyrobené z kamene, obaleného zvířecí srstí (případně látkou) se stanou za pár století nepostradatelnými pomocníky v domácnosti. Samozřejmě, v modernější „gumové verzi“ s meltonovým povrchem. Tyhle míčky jsou totiž ve Španělsku populární jako skvělá věc do pračky. A víte, proč?

Na videu uvidíte, jak namísto tenisáků použít při praní prádla alobal:

Prádlo se zbaví žmolků

A nejen to! Pokud máte doma čtyřnohé mazlíčky, kteří línají, chlupů se jen tak nezbavíte. O tom ví své i naše čtenářka Jarka z Prahy. „Když jsem si pořizovala mopse, netušila jsem, že jde o plemeno, které extrémně líná a tak mám v bytě pořád „zasněženo“.

Což o to, z podlahy nebo sedačky to člověk vysaje, ale pořád „odchlupovat“ oblečení není nic příjemného," stěžuje si. Jarce jsme proto doporučili, aby do každého praní vkládala do pračky dva až tři tenisáky. Po vyprání bude prádlo čisté a veškeré chloupky, vlasy a prach se nabalí na míčky. Zkuste to také a budete mít o starost méně! Stejnou taktiku můžete použít i na zažmolkované oblečení, které praní s tenisáky vyhladí.

Při praní s tenisovými míčky se zbavíte chlupů na oblečení. Zdroj: Profimedia

Oblečení není po vyprání tolik zmačkané

Podle statistik Češi nejvíce z domácích prací nesnáší žehlení. Jste na tom stejně? Pak perte prádlo společně s tenisovými míčky. Jejich „poskakování“ v bubnu zapříčiní, že se věci zbytečně nenabalí na sebe. Navíc budou hladší, s menším počtem překladů a záhybů. A vám tak odpadne odpoledne s žehličkou. Ovšem pozor: tenhle trik je vhodný pouze na oblečení ze syntetických a bavlněných látek. Jemnější kousky by se mohly zbytečně poškodit.

Tenisový míček je chytrá pomůcka, která vás zbaví přebytečného žehlení. Zdroj: Profimedia

Svršky jsou nadýchané jako obláček

Podle španělských hospodyněk je prádlo vyprané s tenisovými míčky hebčí a nadýchanější. To ostatně potvrzuje i naše čtenářka Jana z Olomouce, která trik vyzkoušela. „Tenisáky se mi osvědčily hlavně na praní větších kusů oblečení, například ručníků, kabátů, bund nebo svetrů. Po vyprání jsou hebčí a příjemnější na omak,“ přiznává.

Vyprané prádlo tímto stylem je nadýchanější. Zdroj: Profimedia

Vyprané péřovky se nekrabatí

Občas se stane, že když vytáhnete z pračky péřové bundy, vypadají, jako by jim někdo dal pořádnou „nakládačku“. Jejich výplň je většinou nakrabacená na jedno místo a velmi špatně se pak uvádí do původního stavu. Téhle nepříjemnosti předchází právě praní s tenisovými míčky. Díky nim se výplň bund či kabátů nikam „nestěhuje“ a oblečení tak po vysušení můžete uložit do skříně. Pozor: vyprané péřovky či vycpané kabáty v žádném případě nedávejte do sušičky! Naopak vyvěste je na ramínku a nechte uschnout na vzduchu. Brzy budou jako nové.

Pár tipů na závěr:

Chcete praní s tenisovými míčky vyzkoušet? Pak dbejte na to, aby byly nové, případně čisté. Nedávejte do pračky míčky, které jste už použili a je na nich nános prachu, chlupů či vlasů. Mohly by vám přidělat práci navíc.

Nemáte po ruce tenisáky? Můžete si vytvořit kopie z hliníkové folie. Stačí, když vytvarujte z alobalu kuličky o velikosti golfového míčku. Hliník kromě toho, že na sebe nabaluje nečistoty, je i dokonalým lapačem přebytečné elektrostatické energie. Pokud vám občas elektrizuje oblečení, stojí to za pokus!

Místo tenisáků můžete použít ještě jednu variantu – houbičky na nádobí ve tvaru koule.

