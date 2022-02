Požírá vaše pračka ponožky? Expert vysvětlil, kde je najdete

Nejen ponožky žere vaše pračka. Je toho mnohem víc. Kromě bankovek i mincí, to mohou být často kostice z dámských podprsenek, které dokáží zalézt do téměř jakéhokoli otvoru. Nejenže vám budou ponožky a další drobnosti chybět, ale často se u pračky zhorší prací schopnosti a odstřeďování. Kde ponožky hledat?

Zdroje: www.ctidoma.cz,www.youtube.com

Kde v pračce najít ztracené drobnosti i ponožky?

Málokdy jsme si stoprocentně jistí tím, že se ponožka ztratila právě v pračce. Pokud najdete prádlo špatně vyždímané a čerpadlo funguje, pak se vydejte na lov drobností zapadaných do pračky. Právě ponožky nebo jiné kousky obleční a obsahu kapes mohou skončit na nepatřičných místech a bránit pračce v odstřeďování. Začněte kontrolou těsnění i bubnu samotného. Nutno dodat, že mluvíme o klasických pračkách s předním plněním.

Znáte všechna místa, kde hledat ztracenou ponožku? Zdroj: shutterstock.com

Ponožky mohou být v těsnění

Těsnění okolo bubnu je lapačem všemožných nečistot, ale také drobností či malých kusů prádla. Především dětské ponožky jsou často obětí těsnění. To jednoduše zkontrolujete a při té příležitosti jej můžete i vytřít hadrem a zbavit usazených nečistot. Těsnění jednoduše odhrňte prsy a prohmatejte po celém obvodu. Tato kapsa v těsnění je dobře dostupná a vyčistíte ji během okamžiku.

Další možností, kde ponožky hledat, je nepatrný prostor mezi kovovým okrajem bubunu a těsněním. Do tohoto místa už prsty nestrčíte, ale uvidíte i ucítíte, zda odtamtud nevykukuje kousíček látky, drátku, mince nebo čehokoli, co by mohlo uzoučkým prostorem propadnout.

Těsnění kolem dvířek pračky je místo, kde se usazují nečistoty, ale také drobné předměty. Zdroj: shutterstock.com

Hledejte přímo v bubnu pračky

Zkontrolujte i buben samotný. Při odstřeďování se někdy prádlo nalepí tak dobře, že se dokáže udržet v kraji nebo dirkách a na dno bubnu nespadne. Prohmatejte buben také kvůli kosticím, a to především pokud slyšíte během praní nepatřičné zvuky.

Dalším „tajným“ místem, kde se mohou skrývat maličké drobnosti, spíše mince, jsou příčné překážky v bubnu, které prádlo zvedají a napomáhají máchání. Tyto překážky trojúhelníkového průřezu lze posunutím dozadu nadzvednout a nahlédnout pod ně. Ponožka se sem neschová, ale mince nebo vlásenky ano. Toto je místo, o kterém většina z nás ani neví.

Odstraňte drobnosti i ponožky z filtru

A konečně je tu filtr. Otočný uzávěr filtru najdete na pračce většinou u země vpravo na čelní straně. Vyšroubujte uzávěr a připravte se na to, že ven vyteče nějaká voda, případně nečistoty. Ve víku najdete zapletené gumičky, provázky, ale také případné ponožky. Je to místo, kde se navíc shromažďují zvířecí chlupy, lidské vlasy případně zbytky zapomenutých papírových kapesníků. Pokud je tento prostor částečně zaplněný odpadem či ztracenými věcmi, vaše pračka nemůže dobře odstřeďovat. Právě toto místo je pro odstranění problému s nekvalitním odstřeďováním zásadní.

Pokud je to vaše první čištění filtru, sledujte pračku při následném praní. Pokud by byl šroubovatelný uzávěr nedovřený, hned při plnění vodou by začala z okolí uzávěru vytékat voda.

Ve filtru pračky najdete usazenou špínu, ale také drobnosti i ponožky. Zdroj: Profimedia