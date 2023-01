Japonské triky, jak skládat oblečení: Takhle zabere minimum místa a nezmuchlá se

Šaty pověsit na ramínko a kalhoty složit do police? Umíte však dobře poskládat jednotlivé kusy oblečení, tak aby zabraly co nejmenší prostor a nezmuchlaly se? Prozradíme vám skvělý japonský trik, jak na to.

Bude oblečení lépe v policích, nebo na ramínkách v šatní skříni? Odpověď není jednoduchá a ani univerzální. Záleží totiž na tom, jaký druh oblečení máme, z jakého je materiálu a také, na co jsme zvyklí a kolik vlastně máme pro ukládání prostoru. A třeba v říjnu, kdy definitivně měníme letní šatník za ten podzimní a pomalu už stranou připravujeme i kabáty, je dobrá chvíle udělat ve skříních průvan a zkusit některé kusy přesunout.

žena, oblečení, rozhodnutí, nerozhodnost Zdroj: Profimedia

Rozhodně na ramínko

Není to žádné překvapení, ale pověsit bychom určitě měli všechny košile a halenky, stejně jako saka a bundy. Oblečení bez zapínání nebo na knoflíky se obecně špatně skládá, a navíc na něm mnohem víc vyniknou zbytečné faldy, kterým pověšením předejdeme. Ramínko je lepší také pro kalhoty. Ne nutně třeba džíny, ty ať klidně leží v poličce nebo zásuvce. Ostatní kusy bychom ale měli pověsit – buď po celé délce, nebo klidně přeložené na polovinu. Totéž platí i pro většinu šatů. Výjimku ovšem mají všechny pletené šaty a také ty, které jsou velmi těžké. Pobyt na ramínku by je deformoval, bude jim lépe v zásuvce. Pověsit bychom pak ještě měli všechno, co je ze splývavých materiálů, jako jsou šifon či hedvábí, a také lněné kousky, které se díky zavěšení nepomačkají.

Zásadně poskládat

Do poliček a zásuvek patří všechno to, co se nezmačká. Tedy sportovní oblečení z umělých vláken, které by se naopak mohlo zavěšené zbytečně vytahat a zdeformovat. Stejně tak pletené svetry, které nejen že by ztratily tvar, ale navíc by jediný kousek zabral v šatníku místo pěti nebo šesti košil. Věšet nemusíme ani kraťasy, protože je není potřeba příliš skládat a ve většině polic tak mohou být pouze přeložené. Poskládáme určitě také rukavice či spodní prádlo, to bychom ostatně věšeli jen těžko. U ponožek je navíc ještě potřeba myslet na to, jak pevné mají gumičky. Pokud je totiž stočíme do balíčku, některé se mohou vytahovat a ničit. Proto je lepší ponožky, pokud to jde, jen skládat na poloviny či třetiny, případně zatočit, ale bez přeložení přes sebe, které by je drželo pevně pohromadě.

Kašmírové oblečení nedávejte na ramínka, raději je skládejte. Zdroj: Profimedia

Podle libosti

A nakonec tu máme kusy oblečení, kterým vyhovují oba způsoby. Právě ty můžeme uložit podle toho, kde nám v šatníku ještě zbývá místo nebo zkrátka jak jsme zvyklí. Je to rozhodně případ triček. Pověšení sice zajistí, že se nemačkají, ale na druhou stranu je to dnes většinou zbytečné. Trička totiž obvykle obsahují alespoň malou část příměsi nemačkavých vláken a sklady se na nich proto tolik netvoří. Pokud už se rozhodneme je pověsit, měli bychom raději volit širší, a ještě lépe polstrovaná ramínka, která jim nezničí tvar. Vybrat si můžeme i v případě už zmíněných džín, kterým nevadí ani jeden způsob uskladnění. A volba na nás je, také pokud jde o uskladnění nejrůznějších šál a šátků. V jejich případě bychom se měli řídit spíš citem a konkrétním kusem. Některé totiž velmi snadno složíme do balíčku, jiné nejsnáze zarolujeme, a dalším by se tak obtížně hledal tvar, že bude lepší je pověsit.

Metoda sládání oblečení podle Marie Kondo. Zdroj: Profimedia

MISTRYNĚ SKLÁDÁNÍ

Jak nejlépe složit jednotlivé druhy oblečení, se poodívejte ve videu:

Správné poskládání trička nebo svetru může být někdy oříšek, a i když máme léty prověřený systém, některé kousky mu zkrátka vzdorují. My doporučujeme vsadit na systém Marie Kondo, Japonky, která v posledních letech se svou uklízecí metodou dobývá svět. Videa, kde učí, jak poskládat jednotlivé kusy oblečení, jsou k vidění na YouTube. Výhodou je, že její balíčky pak můžeme skladovat v zásuvkách nebo koších svisle, a získáme díky tomu lepší přehled o tom, co v šatníku vlastně máme.

Zdroj: Časopis Receptář