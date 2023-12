Praní péřového oblečení je možné i doma bez toho, abyste jej zničili. Zapomeňte na čistírnu, kupte správný prášek a směle do toho!

Péřovou bundu vyperete i doma

Péřové bundy, ale také polštáře, přikrývky nebo spací pytle, jsou výjimečně hřejivé a měkké. Jejich praní se mnozí obávají, ale vězte, že to jde, aniž byste své drahé péřové bundy a spacáky zničili. Jak na to?

O tom jak a čím prát péřové bundy vás také poučí Sylva Jaškové ve svém videopříspěvku z YouTube kanálu e-vzorky.cz.

Zdroj: Youtube

Jak prát peří? Jemně, ale i v pračce

Aby si péřové oblečení, prachové peřiny a polštáře zachovaly své unikátní vlastnosti, musíte k jejich údržbě přistupovat s citem. Pokud je to možné, vyčistěte vlhkým hadříkem jen konkrétní špinavé místo a nechte řádně proschnout. V takovém případě nemusíte výrobek ani máčet celý do vody.

Hledáte-li šetrné čistidlo na skvrny, nemusíte se bát použít například pěnu na holení. Není to víc než jen dobře našlehaná mýdlová voda, která neublíží textilu ani výplni. Bezpečné je rozhodně také mýdlo s jelenem nebo Marseillské mýdlo.

Jestli jste se ale rozhodli, že je nutná celková údržba a pořádné vyčištění bundy, rozhodně prostudujte pokyny na štítku uvnitř výrobku a bundu zbavte veškerých papírových kapesníků a drobností v kapsách. Zapněte zipy, knoflíky nebo druky. Ideálně perte spolu například dvě bundy, nepřidávejte ale další prádlo.

Bundu před praním zbavte veškerých drobností v kapsách a zip i kapsy zapněte.

Jak prát péřové bundy a kabáty v pračce?

V ideálním případě má vaše pračka i program určený pro péřové oblečení, pokud nemá, pak ani to nevadí. Praní v pračce je možné na program, který se používá na delikátní prádlo nebo třeba vlnu a vždy se speciálním práškem určeným pro péřové oblečení. Prášku nedávejte zbytečně moc, aviváž nepoužívejte vůbec! Pro praní péřového prádla použijte program, který má nízkou teplotu, tj. zhruba 30 °C, hodně vody, což lze nastavit i zvlášť. Ždímání je rozhodně možné a někteří odborníci doporučují dokonce ty nejvyšší otáčky, aby se z šatstva dostalo co nejvíc vody a peří uvnitř mohlo rychle vyschnout a znovu se načechrat.

Důležité je, že odstředění je možné v pračce, ale rozhodně se péřové bundy nesmějí ždímat po vyprání v ruce. Pokud byste se rozhodli péřovou bundu máčet a ručně prát, rozhodně ji nikdy neždímejte a nekruťte rukama, ale podobně jako u svetru nechte vodu přirozeně odtéci.

Na praní bundy plněné peřím budete potřebovat velmi jemný program i speciální prášek na praní.

Bundu sušte rozloženou, ať se opět rychle načechrá

Následné sušení je možné v sušičce na maximálně 60°C. Opět je vhodné nepřidávat další prádlo a pokud vlastníte míčky, které sušené oblečení načechrají, šup s nimi do sušičky také. Po usušení pověste bundu na ramínko a nechejte ji vrátit se plně do původního tvaru. Ve skříni by mohla být příliš stlačená dalším oblečením.

Bundu lze ale samozřejmě úspěšně sušit i bez sušičky. Po vytažení z bubnu pračky ji trochu protřepejte a nechte důkladně prosušit v horizontální poloze, rozprostřenou na ručníku nebo dece. Nesnažte se přebytečnou vodu vymačkávat, důležité je, aby se peří nepolámalo a přirozeně prosušilo a dosáhlo opětovného načechrání a tím bunda plnosti.

