Zdá se vám, že by mohlo být prádlo lépe vyprané, ale z nějakého důvodu se vám nedaří přijít na důvod, proč tomu tak není? Pračka se může samozřejmě porouchat a zjistit problém není snadné. Hodit se může i teploměr!

Umíte to s vaší pračkou?

Na praní prádla máme už spoustu let k ruce úžasný spotřebič. Pračka je dnes ve všech domácnostech a jen těžko bychom si dokázali představit život bez ní. Každý také ví, že aby bylo prádlo opravdu čisté, je potřeba dodržovat několik pravidel, mít dobrý prací prostředek a umět odhalit případné problémy.

S praním prádla vám poradí také autorka z YouTube kanálu Alex in the City. Poví vím, které výrobky se jí osvědčily a jak to má s pračkou i sušičkou.

Co může ovlivnit čistotu prádla?

Praní prádla však není jen o pracím prostředku nebo tom, jak úžasná je vaše pračka. Praní závisí na mnoha aspektech. Buben by neměl být přeplněný prádlem a zvolený program by měl být dostatečně dlouhý. Je samozřejmě fajn mít možnost program zkrátit, abychom nejen ušetřili čas, ale také vodu a elektřinu, na druhou stranu je jasné, že to může významně ovlivnit také výsledek. U pouze běžně zašpiněného nebo zapoceného prádla to nemusí být problém, ale u výraznějších, mastných a odolných skvrn to bude znát a během krátkého programu se prádlo do čista nevypere.

Důležitou roli hraje také teplota vody. Všichni víme, že teplá voda čistí i pere lépe a že čím teplejší, tím snazší očista. Teplotu je však nutné zvolit podle materiálu praného oblečení. Zatímco jemné, syntetické či vlněné šaty vyžadují nízké teploty, silně špinavé bavlněné či lněné prádlo a bytový textil zvládnou a vyžadují velmi vysoké teploty, ve výjimečných případech až 90 °C, běžně ale 60 °C. Teplota souvisí také s působením pracích prostředků i energetickou náročností praní, protože se studená voda musí v pračce ohřát na konkrétní nastavenou teplotu.

I praní prádla může být ořišek. Především, když je nutné odhalit příčinu problému.

Nemocná pračka? Změřte prádlu teplotu

A co tedy s tím kuchyňským teploměrem? Zatímco odhalit různé problémy jakou je plný filtr, špatné ždímání či napouštění pračky, stržený řemen nebo třeba ucpanou odtokovou hadici je docela jednoduché, problém s ohřevem vody nezjistíte jen tak. Prádlo prodělá celý program, na konci ho vytáhnete mokré, voňavé a vyždímané a může poměrně dlouho trvat, než si uvědomíte, že za nedokonale vypraným prádlem může být nefunkční termostat.

Pokud máte podezření na nedostatečný ohřev vody čili nefunkční termostat, dejte prádlo vyprat a uprostřed cyklu zastavte program. Počkejte, až se odblokují dvířka, otevřete je a změřte teplotu kuchyňským teploměrem. Dejte si ale pozor, aby nebyla pračka příliš plná vody. Počkejte raději na část pracího cyklu, kdy je voda odčerpaná. Změřit totiž můžete nejen vodu, ale i teplotu vlhkého prádla.

Co jiného by vás mělo zajímat pro dokonale vyprané prádlo? O pračku se musí pečovat. Neopomínejte proto občasnou, ideálně pravidelnou údržbu pračky. Přesvědčte se, že je filtr prázdný, vytřete těsnění okolo dvířek i dvířka zevně a zvenku. Čas od času se hodí použít také ocet a sodu na odstranění vodního kamene i případných usazenin.

