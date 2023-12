Prádlo je nedílnou součástí našich životů, ať už jde o každodenní oblečení nebo vzácné kousky našeho šatníku. Ovšem, péče o delikátní prádlo může být výzvou. Naštěstí existuje geniální trik, který vám umožní šetrně vyprat vaše nejjemnější kousky bez rizika poškození.

Nejdůležitější krok: Příprava

Než se pustíme do samotného procesu praní, je klíčové provést přípravné kroky. Oddělte barvy a také oddělte prádlo podle druhu látky. Vezměte si čas na prozkoumání štítků s návody na péči, abyste si byli vědomi specifických potřeb každého kusu prádla.

Jak prát spodní prádlo a zbavit ho bakterií, YT kanál Trenýrkárna:

Zdroj: Youtube

Geniální trik pro šetrné praní

Nyní k samotnému triku, který vám ušetří starosti i čas. Víte, že existuje způsob, jak vyprat prádlo, který se vymyká všem klasickým standardům a přitom je na překvapivě vysoké úrovni efektivity? Představte si scénář, ve kterém se sušička na salát stává vašim nejlepším pomocníkem v boji proti špinavému prádlu. S tímto průvodcem si to můžete vyzkoušet hned teď.

Důležité body k zapamatování

Množství mýdla: Nepřežeňte to. I když by se mohlo zdát, že více mýdla znamená čistší prádlo, opak je pravdou. Přebytečný prostředek může způsobit přebytečné namáhání látek.

Teplota vody: Při prádle delikátního oblečení je vhodné volit nižší teplotu vody. Studená nebo mírně teplá voda pomáhá snížit riziko svraštění a ztráty tvaru.

Jak vyprat spodní prádlo, aby bylo dlouho jako nové? Vyzkoušejte sílu odstředivky na salát

Praní v odstředivce

Pro začátek, vezměte špinavé prádlo a vložte ho do sušičky na salát společně s vlažnou vodou a jemným pracím prostředkem nebo dětským šamponem. Už při prvním setkání s tímto neotřelým způsobem praní si uvědomíte, že je zde něco, co těžko najdete v klasické pračce. Jde o okamžitý kontakt s vodou a pracím prostředkem, který umožňuje intenzivnější práci s nečistotou.



Ponechejte prádlo alespoň minutu nasáknout. Prádlo se nasákne a vy ho v sušičce protočte několikrát a poté vylijte mýdlovou vodu. Vypláchněte sušičku, znovu vložte prádlo a přidejte studenou vodu.



Následuje fáze, kterou byste v běžné pračce hledali marně. Prádlo v sušičce znovu několikrát protočte, aby se mýdlo pořádně vypláchlo. Zde jde o kombinaci fyzické práce s jemným zacházením s prádlem, což je v kontrastu s drsným ošetřením, kterému je prádlo vystaveno v pračce.



Vylijte odstředěnou vodu, znovu vložte prádlo do sušičky a naposledy protočte, aby se z něj odstranila přebytečná voda. Tímto krokem je vaše prádlo připraveno k dosušení. A jak ho nejlépe dosušit? Klasickým způsobem – na vzduchu.



A je to! Máte vypráno. A kdo by to byl čekal, že to jde i bez pračky, že? Tak tedy ano, jde to. A jak se ukázalo, jde to dokonce velmi dobře. Nejenže je tento způsob šetrný k vašemu prádlu, ale také k životnímu prostředí, neboť nevyužíváte elektrickou energii.



Zkuste to také a přidejte se k naší komunitě, která objevuje neotřelé způsoby, jak zvládnout každodenní úkoly. A nezapomeňte vymýšlet nové způsoby, jak udělat věci jinak, to je to, co nás dělá lidmi.

Zdroj: marianne.cz