Co se stane, když nasypete prášek na praní do záchodu? Je to úžasný trik

Bez prášku na praní se dnes neobejde žádná domácnost. Věděli jste však, že ho můžete využít i jinak, než pouze na špinavé prádlo? Ulehčete si předvánoční úklid a ušetřete peníze i místo. Nasypejte prášek na praní do záchodu.

První prací prášky se objevily kolem roku 1880. Byly to však pouze rozemletá mýdla. Ke skutečnému pokroku došlo, když se k nim přidaly prací a bělící složky - perborát a silikát. Preborát uvolňuje během praní bublinky kyslíku, které prádlo mechanicky čistí. Silikát sloužil ke změkčení prádla. Ve třicátých letech se do prášku začaly přidávat fosfáty. Ty měly změkčovat vodu, aby se mýdlo lépe rozpouštělo. V 60. letech nahradily přírodní mýdla syntetické tenzidy, jež byly účinnější. Od sedmdesátých let se opět technologie posunula vpřed a součástí prášku se staly biologicky aktivní enzymy.

Povrchově aktivní látky, z nichž se prací prášek skládá, dokáží zlikvidovat špínu a usazeniny. Zdroj: PandaStudio / Shutterstock.com

Jak funguje prací prášek

Povrchově aktivní látky s názvem tenzidy na sebe dokáží vázat ostatní látky a sloučeniny. Představit si je můžete jako most, jehož jeden konec váže vodu a druhý nepolární sloučeninu - špínu. Při praní se tak nečistoty napojí na tyto mosty a společně s vodou odtékají pryč. Prací prášek obsahuje také bělidla, enzymy, jež rozkládají odolné skvrny složené z bílkovin, činidla proti usazování nečistot, regulátory pěny, inhibitory koroze, optické rozjasňovače, látky zabraňující přenosu barviv, vůně a změkčovadla tkanin.

Prášek na praní do záchodu

Povrchově aktivní látky, z nichž se prací prášek skládá, dokáží zlikvidovat špínu a usazeniny i z hladkého povrchu toaletní mísy. Změkčovače vody a činidla proti usazování nečistot zase uvolňují a odstraňují vodní kámen. Bělidla WC vydezinfikují. Chcete-li toaletu vyčistit, nejdřív jednou spláchněte, aby byla mísa vlhká. Poté záchod vysypejte půl šálkem pracího prášku. Snažte se dostat do všech koutů. Přiklopte prkýnko a počkejte 15-20 minut. Po uplynutí této vody toaletu vyčistěte štětkou a spláchněte.

Instalatéři varují

Internetem se šíří doporučení, že záchod skvěle vyčistíte, když do splachovací nádrže nalijete prací prostředek nebo aviváž. Instalatéři však před tímto činem varují. „Bubliny produkované detergentem by narušily splachovací mechanismus vaší toalety. Kromě toho mohou voňavé aviváže podporovat růst mikroorganismů (bakterií, plísní a hub). Aviváž má dále tendenci přilepit se na trubky kanalizace, což má za následek omezenou průtočnost v kanalizačním potrubí. Potřebujete-li vyčistit toaletní mísu i splachovací nádržku, použijte raději osvědčené produkty, které jsou k dostání v každé drogerii.

