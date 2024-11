Pravidlo 50-30-20 může být skvělým pomocníkem, ale samozřejmě nevyčaruje korunky navíc jen tak. Aby jej bylo možné používat, musíte mít příjmy alespoň takové, aby bylo možné napasovat polovinu vašeho platu na nezbytné životní náklady. Nicméně, podobný systém může být návodem pro všechny.

Jak se zorientovat ve výdajích?

Máte domácí finance v malíku a nedělá vám problém ušetřit? Nebo dokonce šetříte tolik, že už to vadí i těm nejbližším? Udělat si pořádek v příjmech a výdajích není nikdy od věci, pokud hledáte jednoduché pravidlo, jak neutratit všechno do druhého dne, ale také střídmě utrácet za nějaké to povyražení. Naučte se používat pravidlo 50-30-20.

Tento způsob vám přiblíží také Marko v tomto svém příspěvku z YouTube kanálu Marko – WhiteBoard Finance.

Zdroj: Youtube

50-30-20 vám pomůže rozumně peníze rozdělit

Patrně už tušíte, že nejde o nic jiného než o vyhrazení určitého podílu z vašeho čistého příjmu na to nejdůležitější a životně nezbytné, výdaje osobní, které sice je třeba udělat, ale jde už o určitý nadstandard. A co představuje poslední nejmenší část? Přeci úspory. Vezměme to ale trošku do hloubky.

Oč tedy jde. 50 procent vašeho čistého příjmu by mělo být utraceno za životně důležité nezbytnosti jako je nájem a energie, televize a rozhlas atd. V každém případě také veškeré nákupy potravin, ale nepatří sem návštěvy restaurací a podobně. Nejlacinější je jíst doma, pokud chcete jíst venku, jde o poměrně velký nadstandard, který, jak se říká, leze do peněz. Do této kategorie mohou spadat nezbytně nutné splátky jako je hypotéka.

30 procent zahrnuje všechno ostatní, což je sice fajn a do určité míry to také potřebujeme, ale dá se bez toho žít či tyto výdaje omezit, pokud je to nutné. Jde o nákup oblečení a obuvi, kulturní vyžití včetně již zmíněných návštěv restaurací. Mohou sem spadat také dovolené, ale i nákupy materiálu a potřeb pro vaše koníčky nebo také předplatné různých aditivních televizních služeb, podcastů, audioknih a podobně.

Pětina platu by měla jít do investic

Celých dvacet procent vašeho platu by mělo zůstat na účtu a hezky tam kynout nebo ještě lépe se hodí tyto peníze investovat. Do čeho investujete je docela na vás. Ale zapomeňte na to, že investujete do svého zdraví, a tak pojedete do lázní! Na to máte druhou škatulku s 30 procenty.

Jde o peníze, které by se neměly rozkutálet, ale zůstat s vámi a minimálně neztrácet na hodnotě inflací. Do této části útrat můžete zahrnout například důchodové pojištění a podobné finanční produkty. Investovat se dá po malých částkách, ale časem můžete samozřejmě zkusit z ušetřených peněz vložit peníze a naděje i do nějakého většího projektu.

Pokud nemáte jasno, jak můžete jednoduše odkládat stranou, kontaktujte vaši banku. I na pobočce vám pracovník banky dokáže poradit, jak s jejich produkty můžete spořit. Některé banky nabízejí v online bankovnictví možnost nastavit si částku, která se bude automaticky každý měsíc jevit jako nedostupná a budete moci ušetřit na vysněné drahé spotřebiče, auto nebo něco jiného. Jde to i bez papírování!

close info shutterstock.com / Shutterstock zoom_in Udělejte si přehled a utrácejte i našetřete podle pravidla 50-30-20.

Zdroje: britannica.com, unfcu.org