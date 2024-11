Slavnostně nazdobený stromeček a pod ním kupa dárků. Pro spoustu lidí představa dokonalých Vánoc. Současně na vás v televizi každodenně vyskakují „výhodné“ půjčky slibující peníze na účtu okamžitě a splátky, které vás zaručeně nezatíží. Úskalí takovýchto půjček vysvětluje advokátka Mgr. Petra Fialová

Na co bych si měl dát pozor, když si beru půjčku na vánoční dárky?

Pokud se rozhodnete vzít si půjčku na vánoční dárky, je naprosto nezbytné vždy nejprve prostudovat podmínky daného poskytovatele a zároveň si pročíst související recenze stávajících klientů poskytovale. Doporučujeme se zaměřit zejména na výši jednotlivých splátek, výši úroků a sankce za jejich neplnění.

Dále je nutné prověřit, zda poskytovatel nabízí možnost odkladu splátek a zda si lze půjčku pojistit proti případnému nesplácení. Po seznámení se s podmínkami půjčky je nutné zvážit, zda zvládnete půjčku splácet i za několik měsíců. Prodlení se splátkami totiž mívá velmi nepříjemné důsledky.

Zakoupené vánoční dárky se pak velmi zásadně prodraží. Důsledkem nesplácení splátek dle sjednaného splátkového kalendáře může být soudní a následně exekuční řízení, tedy v samotném důsledku exekuce na váš majetek.

Je poskytování půjček regulováno zákonem? Mám jakožto spotřebitel nějakou zákonnou ochranu?

Ano, existuje zákon o spotřebitelském úvěru, což je jakákoli odložená platba, peněžitá zápůjčka, úvěr nebo obdobná finanční služba poskytovaná nebo zprostředkovaná spotřebiteli. Zákon upravuje řadu ochranných ustanovení. Například poskytovatel půjčky musí jednat čestně, transparentně a zohledňovat práva a zájmy spotřebitele. Dále při komunikaci se spotřebitelem, včetně propagačního sdělení, nesmí používat nejasné, nepravdivé, zavádějící nebo klamavé informace.

Mám několik exekucí, bude si mě poskytovatel prověřovat? Mám šanci půjčku dostat?

S velkou pravděpodobností si vaše majetkové poměry bude poskytovatel prověřovat, a to v souladu se zmíněným zákonem o spotřebitelském úvěru. Poskytovatele bude zajímat, zda máte nemovitý majetek, kde jste zaměstnán, jaké jsou vaše příjmy, zda máte jinou půjčku a prověří si vás v centrální evidenci exekucí. Pokud máte exekuce, půjčka vám nejspíše poskytnuta nebude. Pokud by poskytovatel toto prověření neprovedl, byla by smlouva, na jejímž základě byl poskytnut úvěr či půjčka, neplatná.

Na splácení půjčky nemám peníze, co můžu dělat a co mi hrozí?

Pokud nemáte dostatek financí na pravidelnou splátku půjčky, ihned věřitele požádejte o odklad splátek. Většina bankovních institucí nabízí odklad splátek bez sankce na dva měsíce. Pokud to není možné, pokuste se s věřitelem domluvit na mírnějším splátkovém kalendáři. Pokud ani jedno není možné a zároveň na tom finančně stále nejste dobře, připravte se na to, že věřitel podá žalobu na zaplacení dané částky.

Předtím vám pravděpodobně zašle předžalobní výzvu. Lze očekávat, že v soudním sporu bude věřitel úspěšný a dojde k vydání rozsudku, na jehož základě vám bude uloženo uhradit celou částku spolu s náhradou nákladů řízení věřiteli. Tím se dlužná částka může mnohokrát zvýšit. Pokud nebudete dobrovolně plnit, věřitel podá návrh na zahájení exekuce na váš majetek. Exekutor poté disponuje řadou prostředků, kterými může dluh vymoci.

Zablokuje vám bankovní účet, bude kontaktovat vašeho zaměstnavatele, bude ho zajímat, zda by nemohl zpeněžit váš nemovitý i movitý majetek. Váš dluh opět naroste, jelikož budete povinni platit i náklady exekučního řízení. Ze všech výše uvedených důvodů doporučujeme opravdu zvážit, zda stojí za to si na vánoční dárky brát půjčku. Pokud nebudete řádně splácet, můžete se dostat do letitých potíží představujících náročné soudní i exekuční řízení, a zároveň značné finanční náklady.

Zjistila jsem, že si manžel vzal na vánoční dárky pro děti půjčku a přiznal se mi, že ji nesplácí. Jsem touto půjčkou také vázána? Musím ji splácet?

Pokud nemáte s manželem sjednán režim oddělených jmění, spadá půjčka do společného jmění manželů, což znamená, že dluh je taktéž váš a vám nezbude než podniknout nezbytný krok. Jelikož dluh vznikl proti vaší vůli, můžete věřiteli bez zbytečného odkladu poté, co jste se o dluhu dozvěděla, sdělit svůj nesouhlas. V takovém případě může být společné jmění postiženo jen do výše jedné poloviny jeho hodnoty.