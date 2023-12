Zatímco pracující lidé většinou dostávají mzdu v první polovině měsíce za odpracovaný měsíc, v případě důchodů je to jinak. Jde o peníze, které jsou vypláceny předem a bezmála v průběhu celého měsíce. Jak s těmito termíny zamávají Vánoce 2023?

Důchody jsou vypláceny Českou správou sociálního zabezpečení vždy v sudé dny – tedy, 2., 4., 6., a tak dále, a to od začátku měsíce až do 24. Jenomže právě 24. prosince je Štědrý den, tedy den volna, kdy nepracují ani zaměstnanci České pošty. Navíc se tentokrát jedná o neděli. Bylo proto rozhodnuto o změně výplatního termínu nejen u důchodů, které mají jejich příjemci pobírat právě 24. dne v měsíci, ale i u těch, jejichž výplatním termínem je 22. prosinec.

Více o výplatě důchodů se dozvíte na youtubovém kanálu Cesta rentiéra | Cimpel & partneři:

Zdroj: Youtube

Posunou se dva termíny

Lidé, kteří v jiných měsících čekají důchod 22., se mohou těšit na jeho výplatu o den dříve, tedy 21. prosince. Ačkoliv jde o pátek a bylo by tedy možné bez problémů peníze doručit, je třeba tento termín uvolnit pro důchody, jejichž splatnost by měla být 24. prosince. Tito důchodci se tedy svých peněz dočkají dokonce o dva dny dříve.

Na účet bez problémů

Informace o této změně je samozřejmě důležitá hlavně pro ty z nás, kteří si nechávají důchody přinášet domů nebo si pro ně chodí sami na poštu. Pokud si senioři, nebo příjemci jiné formy důchodu, zařídili zasílání svých dávek na účet, nemusí se o nic starat. Jen mohou s penězi počítat o několik hodin dříve.

close info Shutterstock.com zoom_in Peníze na účtu budou ještě před Štědrým dnem, kdy chceme všichni svým blízkým udělat radost třeba i nečekaným dárkem.

Jednodušší a levnější metoda

Zasílání důchodů na účet je v dnešní době stále oblíbenější a rok od roku tuto možnost využívá více příjemců zmiňované dávky. Není divu, do důchodu odcházejí lidé, kteří jsou již z aktivního pracovního života běžně zvyklí účet využívat, používat platební kartu, nestarat se o hotovost. Navíc jde také o finanční úsporu, kdy je převod důchodu na účet bez poplatku, zatímco Česká pošta, jako jeho případný doručovatel, již několikrát v poslední době zvýšila poplatky s výplatou důchodu spojené. Jestliže tedy má senior zřízený účet u kterékoliv banky, jednoznačně se mu vyplatí nechat si důchod posílat právě tam. Jde jen o vyplnění a potvrzení jediného formuláře a napříště už půjde vše automaticky.

Pozor na velké problémy

Některé důchody sice v prosinci přijdou o něco dříve, odborníci ale varují před možným pokušením, které by mohlo vést v následujících dnech k finančním problémům. I když budou peníze na účtu ještě před Štědrým dnem, kdy chceme všichni svým blízkým udělat radost třeba i nečekaným dárkem, rozhodně není moudré tyto finance investovat do chvilkové radosti. Další měsíc by pak mohl být hodně krušný, a na to je třeba myslet i ve chvíli nákupu těch posledních dárků. Z dobrého úmyslu by se tak snadno mohla stát past, z níž je těžká cesta ven.

