Máte plnou skříň oblečení, ale nikdy nevíte, co si vzít na sebe? Pokud jste unavení z neustálého hledání oblíbeného trička či kalhot, je na čase zavést několik jednoduchých pravidel, která vám pomohou udržet pořádek ve vaší skříni. Výběr vhodného kousku se tak hned promění v bleskovou záležitost!

Uspořádaná skříň není jen záležitostí estetiky, ale také přispívá k vašemu celkovému pocitu pohodlí a sebejistoty. Existuje spousta praktických rad pro přehlednost oblečení, jenž vám usnadní samotný výběr kousků, a díky tomu i ušetří spoustu času. Pusťte se proto do organizace šatní skříně a zanechte chaos, který v ní doteď panoval, v minulosti.

Jak efektivně zorganizovat oblečení a doplňky v šatní skříni, můžete vidět ve videu na YouTube, na kanálu Královny pořádku | O domově:

Zdroj: Youtube

Přebytečné kusy oblečení

Prvním krokem k uspořádání skříně je důkladné protřídění vašeho šatníku. Projděte si proto každý kousek zvlášť a zvažte, zda ho ještě nosíte a zda se hodí k vašemu současnému stylu. Nebojte se ani vyhození věcí, které už dlouho nenosíte, nebo které vám již nepadnou. Nechte ve skříni opravdu pouze to, co skutečně nosíte. Ušetří vám to nejen místo, ale také čas při hledání konkrétního kusu oblečení.

close info Shutterstock.com zoom_in Různé druhy organizátorů mohou pomoci v přehlednosti jednotlivých kusů oblečení.

Zvažte použití organizátorů

Kvalitní úložné systémy do skříně jsou nezpochybnitelně výbornou pomůckou, které vám usnadní organizaci vašeho oblečení. Šikovné zásuvky, věšáky a police umožní efektivně využít prostor ve skříni a udržet věci na svém místě. Díky nim se tak vyhnete hromadění oblečení v hromádkách, především ponožek, spodního prádla nebo punčocháčů, které tak vytváří chaotický dojem a znesnadňují výběr.

Sezónní uspořádání

Ani pravidelná sezónní rotace není vůbec od věci. Oblečení, které momentálně nepotřebujete jako jsou zimní bundy v létě nebo letní šaty v zimě, uložte až úplně dozadu do skříně. Vepředu si pak nechte aktuální sezónní oblečení, které skutečně v danou chvíli potřebujete. Jakmile dojde ke změně ročního období, jednoduše hromádky vyměňte.

close info Profimedia zoom_in Vlněné světry na ramínka nikdy nevěste. Mohlo by dojít k jejich vytahání.

Třídění podle typu a barvy

Abyste mohli vhodné oblečení rychle vyhledat, tak si můžete pomoct rovněž tím, že ho budete organizovat podle typu a barvy. Skupiny triček, svetrů a kalhot umístěte do samostatných částí skříně a v rámci každé skupiny je dále uspořádejte dle jednotlivých barev. Tento systém vám umožní snadno najít konkrétní kus oblečení a zároveň zajistí, že vaše skříň bude uvnitř vypadat pěkně a přehledně.

Nezapomínejte ani na ramínka

Velmi častou chybou je nedostatečné využití prostoru bez poliček. Na ramínka totiž můžete pověsit nejen bundy a kabáty, ale také šaty, sukně či halenky. Ramínka navíc zachovají oblečení krásně vyžehlené a nijak ho ošklivě nepomačkají. Oblečení zde můžete také třídit podle typu a barvy stejně jako v jednotlivých poličkách.

