Patříte k jedincům, kteří se pravidelně po návratu domů převlékají do domácího oblečení nebo zůstáváte v tom, v čem jste byli celý den v práci? Možná byste měli vědět, že existuje hned několik vážných důvodů, proč byste měli doma oděv zcela určitě vyměnit. Jak protřídit šatník a mít konečně něco na sebe? Podívejte se na toto YouTube video na kanále Veronika Bernard: Zdroj: Youtube Neroznášejte doma nežádoucí bakterie Pokud se vracíte domů po vyčerpávajícím pracovním dni a máte dojem, že už nemáte sílu na žádné převlékání, vzchopte se a změnu oděvu neodkládejte! Vyhněte se situaci, že budete domácí činnosti provádět ve stejném oblečení, v němž jste trávili celý den a pohybovali jste se v mnoha venkovních prostředích. Tento zvyk není totiž tak neškodný, jak se může na první pohled zdát. Venku totiž číhá mnoho nebezpečných bakterií. close info shutterstock zoom_in Z hygienických důvodů se doma převlékejte. U dětí je převlékání nutnost Dětský život je mnohem pestřejší než ten dospělý, a tak se děti během dne nevyhnou například povalování po lavicích, podlaze nebo dalším kontaktům kdekoliv venku. Navíc děti bývají mnohem více nemocné a také si snadno mezi sebou bacily přenášejí. Je tedy na místě, aby se doma ve venkovním oděvu nepohybovaly, ale po příchodu se vždy převlékly. close info Profimedia zoom_in Bohužel venku jsou nástrahy všude, ale nejčastěji se jedná o prostředky MHD. Největším postrachem je MHD Bohužel venku jsou nástrahy všude, ale nejčastěji se jedná o prostředky MHD. Například před pár lety zjistila kontrola zanedbání úklidu v londýnské dopravě a byla odhalena přítomnost bakterií typu E.coli. Nachází se hlavně v lidských a zvířecích exkrementech. Na tyčích se pak objevila i salmonela. Pařížské metro zase čelilo problémům se štěnicemi. U nás naštěstí díky přísným kontrolám podobná situace nenastala. Základem je mytí rukou Odborníci však zdůrazňují, že je ze všeho nejdůležitější správná a pečlivá hygiena rukou. Umyjte si je vždy po každém příchodu domů. Dr. Ian Lipkin, profesor epidemiologie na Mailman School of Public Health na Kolumbijské univerzitě, doporučuje vyhýbat se venkovním špinavým povrchům co nejvíce a nejlépe se jich nedotýkat. Jsou na nich nejrůznější bakterie a viry. Není od věci používat rukavice, které má teď v zimě většinou každý u sebe. Je to výborná ochrana, právě teď v období zvýšeného výskytu nachlazení a chřipek. Není ovšem důvod kvůli tomu propadat panice. Ve skutečnosti je totiž vliv převlákání na roznášení bakterií zanedbatelný. Odborníci tvrdí, že oblečení nošené na veřejnosti by se sice mělo často čistit, ale pokud ho budete nosit i v interiéru, nepředstavuje pro vaše zdraví vážnou hrozbu, zvlášť pokud budete dbát na výše zmíněné rady týkající se osobní hygieny. Je logické, že když přijde dítě špinavé z venkovních her, tak se převléct musí. Pokud ale budete v oblečení z domova přes den jen sedět v kanceláři, pak se pochopitelně příliš nestane, když s převlákáním doma budete nějaký čas otálet. Vždy tedy situaci s nutností převlékání posuzujte především podle toho, jak a co jste venku v oblečení dělali. Související články close Domov a bydlení Děláte to také tak? Podle profi uklízečky je před každým luxováním vždy třeba udělat tuto věc video close Domov a bydlení Umíte používat kapsle na praní? Většina lidí dělá tuto chybu, proto má prádlo špatně vyprané video Zdroje: www.nypost.com, www.living.iprima.cz, www.zena-in.cz

