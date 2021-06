Jak vyčistit nevyčistitelně připálený hrnec pomocí jedlé sody za tepla i studena

Zakecáte se s kamarádkou po telefonu nebo čtete velmi zajímavý článek na internetu a pohroma je na světě. Smrad, větrání a u mě proběhl i záchvat smíchu. Přesně takhle vznikají připálené hrnce. Svět se ale nebortí a vy se můžete od srdce zasmát, jako já, jak člověk dokáže být občas „vypnutý“. Když budete „vypnutá“ až moc, nezachrání to už ani soda, to mi věřte, protože vím, o čem mluvím.

Ano, kastrol musel do koše! Ale tolik roztržitých žen jako já je 100% málo, tak hrnec zachráníte jedlou sodou. Teď jsem si uvědomila, že automaticky píši v ženském rodě (to bude tím, že můj partner dokáže jen hemenex), ale hrnce určitě připaluje i dost mužů. Tímto se nám, ženám, omlouvám a budu psát všeobecně.

Jedlá soda (soda bicarbona) je naším pomocníkem v domácnosti už léta letoucí. Pomůže nám s koláčem jako kypřidlo a po konzumaci koláče i s pálením žáhy.

Znáte hlášku „Táto, ty si se zul“? Kdyby si Škopek do bot přes noc nasypal trochu sody, asi by tato hláška vůbec nevznikla.

Jedlá soda (soda bicarbona) je naším pomocníkem v domácnosti už léta letoucí. Zdroj: Profimedia

Ale teď ty hrnce…

Černý okouřený hrnec naplňte vodou a vraťte ho zpět na sporák. Zní to nelogicky, ale musí se nechat odpučet. Vodu přiveďte k varu, nechte bublat asi 7 minut, sejměte z plotýnky a nechte ztemperovat na pokojovou teplotu. Mezitím si uvařte to co jste původně chtěli. Když voda vychladne, vylijte jí a seškrábněte zbytky jídla, které se přichytily (dolů půjdou snadno). A teď to přijde – nasypte do hrnce jedlou sodu a drhněte houbičkou (asi bych použila nějakou obstarožní) na nádobí nebo drátěnkou.

Jestli černota zůstává, zkuste následující:

Do hrnce nalijte ocet, přiveďte k varu a 5 minut vařte. Nechte ocet trochu vychladnout, pak do něj vsypte dvě lžíce sody. Původně jsem to psát nechtěla, abyste si doma užili nějaké vzrůšo, ale pak mi došlo, že by to bylo vzrůšo číslo dvě a to už by se někdo mohl opravdu naštvat. Tak píši! Pozor, zajistěte okolí! Jakmile vsypete sodu do octa, začne směs šumět (právě jsem si vzpomněla na Vitacit v puse, ale to je slabý odvar), tak ať vám neuteče z hrnce.

Lze to i za studena…

Směs, kterou vám zde popíši, je určená i na odolné připáleniny (možná jsem ten můj hrnec nemusela vyhazovat). Je trochu náročnější na přípravu, ale za to je to extra třída! Jen pozor, nehodí se na jemné povrchy a hned pochopíte proč.

Do misky dejte jednu lžíci zubní pasty (značku si vyberte dle libosti), jednu lžíci jedlé sody, rozdrcenou skořápku z vejce a lžíci citrónové šťávy. Zamíchejte. Vznikne zpěněná hustší pasta. Vytvořenou pastu naneste na připáleniny, nechte působit klidně půl hodiny a nakonec vydrhněte. A jestli ani tohle nepomůže, tak by v mém případě hrnec letěl znovu do koše.

