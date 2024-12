Vyrobte si doma přírodní vánoční dekorace přesně dle vašich představ. Nejde o nic složitého a stačí využít materiály, které si nasbíráte během procházky.

Přemýšlíte jak a čím si letos vyzdobíte domácnost na slavnostní chvíle Vánoc? Nemusíte si pořizovat hotové dekorace, které jsou dostupné v obchodech a navíc mnohdy za poměrně vysokou cenu.

Využijte nabídku přírody a zužitkujte to, co máte již doma. Tvořením si perfektně odpočinete od vánočního shonu a starostí. A když zapojíte do této činnosti i děti, prožijete jistě báječné společné chvíle s výsledkem originální výzdoby.

Chcete tip na krásnou dekoraci, kterou vyrobíte jen ze dvou věcí? Podívejte se na zajímavé YouTube video na kanálu DIY by KreativníTechniky:

Přírodní dekorace ve skle

Naprosto jednoduchou, ale za to originální dekorací jsou naplněné nádoby z čirého skla. K jejich vytvoření si připravte sklenice jakéhokoliv tvaru i velikosti a všechny přírodní materiály, které máte k dispozici.

Využijte větvičky nejen s jehličím, ale klidně i bez nich, jistě upotřebíte různé druhy šišek, mechů a zimních plodů. Vyplňte s nimi dle své fantazie zvolené sklo a máte hotovo. Můžete je samozřejmě doplnit i vánočními ozdobami, perníčky, jemným vánočním řetězem a také světýlky. Vánoční skleněné nádoby jistě upoutají pozornost každé návštěvy.

Závěsný stromeček z chvojí

Zelené jehličnaté větvičky můžete využít i k závěsné dekoraci na zeď, kdy si z nich uděláte jednoduchým způsobem malý vánoční stromek. Nejdříve je nastříhejte do požadované délky a svažte je k sobě na jednom konci provázkem.

Pak je jen stačí obrátit vzhůru nohama a stromeček je na světě. Větvičky v horní části řádně srovnejte, aby tvořily jasnou špičku, kterou stačí doplnit papírovou nebo jinou hvězdou. Přivažte také ze spodní strany malé poutko, abyste mohli ozdobu zavěsit.

Máme pro vás i druhou variantu, kdy lze vytvořit vánoční stromeček z holých větví. Nejprve je řádně očistěte a nařežte na jednotlivé délky, abyste si z nich mohli na stole vyskládat pyramidu. Půjde o základní kostru stromečku.

Následně v tomto pořadí přivažte k sobě provázkem tak, aby byly mezi jednotlivými větvemi cca 10 cm nebo větší mezery. Ty pak vyplňte navázanými šiškami na červenou stužku a zavěste dekoraci na zvolené místo. Šišky lze samozřejmě doplnit i dalšími přírodními ozdobami.

Stejně tak lze k výrobě dekorací využít kůru stromů.

Stromeček z kůry

Stejně tak lze k výrobě dekorací využít kůru stromů. I z ní lze udělat zajímavou napodobeninu vánočního stromečku. Jednotlivé kousky napichujte postupně na drát, a to od největších, které budou naspodu, po ty nejmenší, které utvoří horní špičku. Stromeček ozdobte hvězdou a dozdobte jednotlivá patra kousky mechu.

Mini stromečky ze šišek

Tato varianta dekorace se jistě bude vyrábět dobře malým dětem. Je totiž velmi jednoduchá. Stačí vzít šišku, nalepit ji na kousek pevného kartonu a pak ji polepit pomocí lepidla šípkovými plody nebo kuličkami jeřabin. Lze využít i drobné kuličky z rozbitého vánočního řetězu, které alespoň šikovně využijete. Ve výsledku tyto drobné stromečky vypadají velmi vkusně a hodí se na jakýkoliv stůl či polici.

Z dřevěných větviček nebo odřezků můžete vyrobit vánoční soby.

Dřevěná zvířátka

Z dřevěných větviček nebo odřezků můžete vyrobit vánoční soby. Nejsilnější kousek bude tvořit trup, menší hlavu a nohy a krk vytvořte z drobnějších větviček. Jednotlivé kousky spojte drátkem nebo pomocí tavné pistole či lepidla a dozdobte stužkou.

