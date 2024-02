Peněz není nikdy nazbyt a v důchodovém věku, kdy je většina seniorů odkázána na dávky od státu, to platí dvojnásob. Proto je škoda každé koruny, na kterou mají tito lidé nárok, ale možná to ani netuší. Pojďme se podívat na některé příspěvky pojišťoven.

Stejně jako v důchodu většinou klesne příjem a s ním i do jisté míry životní úroveň, zhoršuje se také pomalu, ale pro přírodu přirozeně, zdraví stárnoucích lidí. V takové chvíli se náklady na jeho udržení v co nejlepším stavu zvyšují často nad únosnou úroveň. Proto je dobré vědět, na co všechno mají senioři nárok. Zdravotní pojišťovny totiž nabízejí programy ušité na míru právě klientům ve vyšším věku.

Pro polovinu národa

Největší a co do počtu klientů “nejbohatší” je v České republice Všeobecná zdravotní pojišťovna, která poskytuje svoje služby více než polovině národa. Právě ta v letošním roce nabízí kromě dalších věkových skupin také seniorům hned několik možností, jak snížit náklady na zdravotní péči díky příspěvku pojišťovny. O které oblasti zdravotní péče se jedná?

Příspěvky od VZP

Diabetici jistě uvítají možnost požádat si o 3000 Kč na ošetření nohou, které při cukrovce velmi trpí. Dále v jejich případě jde o příspěvek 2000 Kč na rehabilitaci a rekondiční pobyty a navíc také o 1000 Kč na zdravotní pomůcky. Dalšími většími částkami, které lze čerpat a netýkají se již jen diabetiků, je celých 5000 Kč na péči o duševní zdraví klientů, 2500 Kč na odvykání kouření, 2000 Kč na rehabilitační aktivity, po 1000 Kč na pohybové aktivity a dentální hygienu a v řádu stokorun se pak počítají příspěvky na očkování pro dospělé.

close info Profimedia zoom_in Selhání srdce není jediným zdravotním problémem, kteří mohou senioři řešit

Jsou i jiné pojišťovny

Všeobecná zdravotní pojišťovna ale není jediná, která takové příspěvky nabízí. V České republice si mohou klienti vybrat také z dalších šesti. Poměrně štědrá je Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, která nabízí 4000 Kč na péči o duševní zdraví, po 2000 na očkování, rehabilitaci a odvykání kouření a po 500 Kč na pohybové aktivity, příspěvek diabetikům, dentální hygienu a prevenci rakoviny.

Peníze pro "škodováky"

Jste snad klientem Zaměstnanecké pojišťovny Škoda? Pak je dobré si zapamatovat, že máte při splnění stanovených podmínek šanci získat příspěvek 4000 Kč na duševní zdraví, 2000 Kč vám bude náležet v případě diagnostikovaného diabetu a 1000 Kč je určeno na odvykací kúru pro kuřáky. Další příspěvky v hodnotě stovek korun je pak možné využít na pohybové aktivity, dentální hygienu, očkování a prevenci onkologických chorob a jiných onemocnění.

Duševní zdraví i diabetes...

Z tisícových částek je možné zmínit ještě 2500 Kč na duševní zdraví, 1000 Kč na diabetes či na očkování od Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny, nebo 2000 Kč na odvykání kouření a po 1000 Kč na dentální hygienu a očkování od Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí kromě jiného 1300 Kč na pohybové aktivity a 1000 - 1600 Kč na preventivní prohlídky. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna nabízí 1000 Kč na preventivní programy a mimo to 2000 Kč na odvykání kouření, jako příspěvek na paruku v odůvodněných případech, stejná částka pak je určena na program onkologické prevence a 2500 Kč na péči o duševní zdraví. Na 1000 Kč nad limit mají nárok diabetici, lidé trpící celiakií.

Zeptejte se u své pojišťovny

Je tedy zřejmé, že programů, které pomáhají (nejen) seniorům překonat finanční limity a dosáhnout na potřebnou lékařskou péči, je poměrně hodně. Je ale třeba zajít se zeptat přímo do vaší zdravotní pojišťovny nebo se podívat na její webové stránky, kde najdete ještě mnohem více informací.

Zdroje: extrafit.cz, cpzp.cz, www.vzp.cz